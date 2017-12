নির্দিষ্ট অ্যাপের নোটিফিকেশন বন্ধ করুন

উইন্ডোজ দশের অ্যাপে নতুন কিছু ঘটলেই ডেস্কটপের ডান পাশের নিচে নোটিফিকেশন আকারে সেটি দেখায়। সাধারণত নির্ধারিত উইন্ডোজ অ্যাপ থেকে পাওয়া নোটিফিকেশনগুলো এখানে দেখানো হয়। অনেক সময় যেটি দেখার দরকার হয় না, সেটিও দেখতে হয়। যদি এতে বিরক্ত হন, তাহলে এটি বন্ধ করতে পারেন।

যা করবেন

স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করে গিয়ার মেনু (সেটিংস) আইকনে ক্লিক করুন। সেটিংস অ্যাপ চালু হয়ে গেলে System আইকনে ক্লিক করুন। বামের তালিকা থেকে Notifications and actions মেনুতে ক্লিক করুন। Notifications সেকশনে Get notifications from apps and other senders অপশনে টিক দেওয়া আছে কি না, খেয়াল করুন। এটি চেক মার্ক করা না থাকলে সব অ্যাপের নোটিফিকেশন বন্ধ থাকবে। যেহেতু নির্দিষ্ট অ্যাপের ক্ষেত্রে নোটিফিকেশন চালু করতে হবে, তাই এটি চেক মার্ক করা থাকতে হবে। এবার এই পাতার একটু নিচে এসে Get notifications from these senders সেকশনে থাকা অ্যাপে ক্লিক করে যেটির নোটিফিকেশন দেখতে চান না, সেটি বন্ধ করতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে যদি Mail app-এর নোটিফিকেশন দেখতে না চান, তাহলে সেটিতে ক্লিক করুন। এখান থেকে Show notification banners-এ ক্লিক করুন। এভাবে যেটির নোটিফিকেশন দেখতে চাচ্ছেন না, সেটি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করে দিতে পারেন।