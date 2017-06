উইন্ডোজ ১০ এখনো বিনা মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে

উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেম বাজারে ছাড়ার পর মাইক্রোসফট তা এক বছর পর্যন্ত বিনা মূল্যে হালনাগাদ করার সুযোগ দিয়েছিল উইন্ডোজ ৭ এবং উইন্ডোজ ৮.১ সংস্করণের বৈধ ব্যবহারকারীদের। অনেকেরই জানা আছে, সেই সুযোগ শেষ হয়েছে গত বছরের ২৯ জুলাই। এর মানে নতুন উইন্ডোজ ১০ বৈধভাবে ব্যবহার করতে হলে টাকা দিয়ে কিনতে হবে।

মজার ব্যাপার হলো, বিনা মূল্যে উইন্ডোজ ১০ পাওয়ার সময়সীমা শেষ হলেও এই কথা মাইক্রোসফটের অ্যাকটিভেশন সার্ভার যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাঁদের হয়তো কেউ বলেনি! এখনো চাইলে উইন্ডোজ ৭ এবং উইন্ডোজ ৮.১ অপারেটিং সিস্টেম থেকে উইন্ডোজ ১০ সিস্টেমে হালনাগাদ করা সম্ভব। বৈধ উইন্ডোজ ৭ চালিত দুটি নতুন ও পুরোনো ল্যাপটপ, উইন্ডোজ ৮ চালিত একটি কম্পিউটার এবং একাধিক ভার্চ্যুয়াল যন্ত্রে পরীক্ষা চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া গেছে। সব কটি কম্পিউটারই ডিজিটাল লাইসেন্সের অধীনে সক্রিয় করা সম্ভব হয়েছে।

আগে ‘গেট উইন্ডোজ ১০’ বা জিডবিøউএক্স নামের একটি ছোট অ্যাপের মাধ্যমে উপযুক্ত পুরোনো কম্পিউটারগুলো নতুন অপারেটিং সিস্টেমে হালনাগাদ করার সুযোগ ছিল। এখন অবশ্য সরাসরি সেই অ্যাপটি চালু নেই। যাঁদের উইন্ডোজ ৭ এবং ৮.১ সিস্টেম সক্রিয় এবং বৈধ লাইসেন্স রয়েছে, তাঁরা চাইলে নিচের ধাপ অনুসরণ করে উইন্ডোজ ১০ পেতে পারেন।

প্রথমেই যেতে হবে মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ১০ নামানোর https://goo.gl/Sk2QwP ওয়েব ঠিকানায়। তারপর নিচে থাকা Download tool now বোতামে ক্লিক করে উইন্ডোজ মিডিয়া ক্রিয়েশন টুলটি নামিয়ে ইনস্টল ও চালু করতে হবে। টুলটি চালু করে Upgrade this PC now অপশন নির্বাচন করে নেক্সট চাপতে হবে। তখন উইন্ডোজ ১০ সিস্টেমের সব ফাইল নামতে শুরু করবে, এর আকার সিস্টেম অনুযায়ী ৩-৪ গিগাবাইট পর্যন্ত হতে পারে। প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটার রিস্টার্ট নেওয়ার বার্তা দেবে। তখন পর্দায় আসা নির্দেশনা নিজের প্রয়োজন অনুসারে অনুসরণ এবং নির্বাচন করতে হবে। বলে রাখা ভালো, যদি সিস্টেম ড্রাইভে রাখা সমস্ত ফাইল, অ্যাপস এবং সেটিংস আগের মতোই রাখতে চান, তাহলে সতর্কতার সঙ্গে অপশনটি নির্বাচন করে দিতে হবে। পুরো প্রক্রিয়াটি শেষ হতে বেশ কিছু সময় লাগতে পারে। এটা আসলে নির্ভর করে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইটথ এবং সিস্টেমের ক্ষমতার ওপর।

ইনস্টলের প্রক্রিয়া শেষ হলে স্টার্ট বোতামে ক্লিক করে Settings>Update & Security>Activation মেনুতে গিয়ে নিজের ডিজিটাল লাইসেন্স সক্রিয়তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এর মানে হলো, এই কম্পিউটারে ভবিষ্যতে যতবার ইচ্ছা উইন্ডোজ ১০ মুছে ফেলে পুনরায় ইনস্টল করা যাবে কোনো প্রডাক্ট কি ছাড়াই। এভাবে সর্বশেষ উইন্ডোজ ১০ ক্রিয়েটরস আপডেট সংস্করণ বিনা মূল্যেই পাওয়া যাবে।

মঈন চৌধুরী