পেনড্রাইভে ডেটা পার্টিশন করে রাখুন

বহনযোগ্য বা কম্পিউটারের সিপিইউতে থাকা হার্ডড্রাইভে আলাদা পার্টিশন করে বিভিন্ন ধরনের ডেটাকে সুবিধা অনুযায়ী গুছিয়ে রাখা যায়। আলাদা এই পার্টিশনগুলো প্রতিটি ড্রাইভ নামেও পরিচিত। ব্যবহারকারী সুবিধামতো গুরুত্বপূর্ণ ডেটা বা সফটওয়্যারকে এক ড্রাইভে আবার সিনেমা কিংবা ভিডিও ফাইলকে আরেক ড্রাইভে রাখতে পারেন। মূলত সাজানো-গোছানো থাকলে ডেটা সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। ডেটা আদান-প্রদানের জনপ্রিয় মাধ্যম ইউএসবি পেনড্রাইভেও যদি পার্টিশন করা যায় কেমন হয় তাহলে? কাজের সুবিধার জন্য অনেকেই ১৬ বা ৩২ জিবি কিংবা তারও বেশি ধারণক্ষমতার পেনড্রাইভ ব্যবহার করেন। তাদের কাজকে আরও সুবিধাজনক করতে আলাদা পার্টিশন করে তাতে ডেটা রেখে ব্যবহার করলে কাজ আরও সাজানো-গোছানো হবে।

যা করবেন

ইউএসবি পেনড্রাইভকে পার্টিশন করতে চাইলে উইন্ডোজ দশের ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট সুবিধাটি ব্যবহার করতে হবে। উইন্ডোজ দশের বার্ষিকী (অ্যানিভার্সারি) হালনাগাদ এবং তার আগের সংস্করণে ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট থেকে ইউএসবি ড্রাইভকে পার্টিশন করার সুবিধাটি নেই। তবে আপনি চাইলে এখন উইন্ডোজ দশের ক্রিয়েটর আপডেট এবং এর পরের সব সংস্করণ থেকে USB পেনড্রাইভ পার্টিশন করতে পারবেন। এ ছাড়া অন্যান্য সংস্করণ থেকে পেনড্রাইভ পার্টিশন করতে চাইলে কমান্ড প্রম্পট বা তৃতীয় পক্ষের সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে।

ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট থেকে

পেনড্রাইভে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ডেটাকে অন্য জায়গায় ব্যাকআপ রাখুন। এরপর আপনার ইউএসবি পেনড্রাইভকে উইন্ডোজ ১০ ক্রিয়েটরস আপডেট (v1703) বা এর পরের সংস্করণ ব্যবহৃত কম্পিউটারে সংযোগ করুন। এবার ডেস্কটপের This PC-তে ক্লিক করে পেনড্রাইভের ওপর মাউস নিয়ে গিয়ে ডান ক্লিক করে Properties-এ ক্লিক করুন। এখানে ফাইল সিস্টেম যদি NTFS না দেখিয়ে FAT32 দেখায় তাহলে সেটিকে ফরম্যাট করে NTFS করে দিতে হবে। ফাইল সিস্টেম NTFS না হলে প্রপার্টিজের উইন্ডো কেটে দিয়ে পেনড্রাইভের আইকনে আবার ডান ক্লিক করে Format নির্বাচন করে File System হিসেবে NTFS নির্বাচন করে সেটি আবার ফরম্যাট করবেন। ফরম্যাট শেষ হলে স্টার্ট মেনুতে ডান ক্লিক করুন। Disk Management খুঁজে নিয়ে সেটি ক্লিক করে খুলুন। ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট উইন্ডোতে ইউএসবি ড্রাইভের ওপর ডান ক্লিক করুন এবং তারপর Shrink Volume অপশনে ক্লিক করুন। যদি ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভটি FAT ফরম্যাটের হয় তবে শ্রিঙ্ক ভলিউম অপশনটি দেখাবে না। শ্রিঙ্ক ডায়ালগ খুললে Enter the amount of space to shrink in MB ঘরে নতুন পার্টিশনের জন্য যতখানি জায়গা চান সেটি মেগাবাইট আকারে লিখুন। আপনার পেনড্রাইভ যদি ১৬ জিবির হয় তাহলে দুটি পার্টিশনের জন্য এখানে 7168 বা ওপরের ঘরে দেখানো মেগাবাইটের ওপর ভিত্তি করে লিখুন। এবার নিচের Shrink বোতাম চাপুন। এই অপশন আপনার ইউএসবি ড্রাইভে unallocated স্থান তৈরি করবে। এখন ইউএসবিতে নতুন নির্মিত unallocated অংশে ডান ক্লিক করে আবার New Simple Volume অপশনে ক্লিক করুন। খেয়াল করুন, আপনি কেবল ইউএসবি ড্রাইভের unallocated স্থানটিতেই ডান ক্লিক করছেন কি না। একবার New Simple Volume উইজার্ডটি পর্দায় দেখালে Next বোতামে ক্লিক করুন। এখানে আবার Next বোতাম চাপুন। এবার আপনার ইউএসবি ড্রাইভের নতুন পার্টিশনের জন্য ড্রাইভ লেটার নির্বাচন করুন। এরপর Next বোতামে ক্লিক করুন। আবার শেষ পর্দার Next বোতাম চাপলে নতুন পার্টিশন তৈরি হয়ে যাবে। এভাবে যতগুলো পার্টিশন তৈরি করবেন ততগুলোর জন্য আবার ওপরের ধাপ অনুসরণ করতে হবে। পার্টিশন ডিলিট করতে চাইলেই ডিস্ক ম্যানেজমেন্টে গিয়ে Disk 2 Removable-এ থাকা ড্রাইভগুলো থেকে যেটি ডিলিট করতে চান সেটিতে রাইট ক্লিক করে Delete Volume চাপলে সেটি ডিলিট হয়ে যাবে।

রাকিবুল হাসান