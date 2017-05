ফেসবুক দিয়ে এখন কত-কী করা যায়! বিশ্বজুড়ে সামাজিক যোগাযোগের সবচেয়ে বড় মাধ্যম এটি। তবে শুধু বন্ধু-পরিবারের যোগাযোগের মধ্যেই ফেসবুকের ব্যবহার সীমিত নেই; মানুষ এখন গ্রুপ তৈরি করতে, ব্যবসার কাজে, ওয়েবসাইটের প্রচারে, অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনার মতো কাজেও ফেসবুক ব্যবহার করছে। ফেসবুক লাইভের জনপ্রিয়তাও এখন তুঙ্গে। বিজ্ঞাপন আর ফেসবুকে কেনাবেচার দিকটাও এখন বলার মতো। তবে এর বাইরেও কিছু ব্যবহার আছে ফেসবুকের। চলুন জেনে আসি ফেসবুক চালানোর কিছু পরামর্শ:

কোথায় লগইন আছেন দেখে নিন

অনেকেই আছেন সারা দিন বিভিন্ন যন্ত্রে ফেসবুক খুলে রাখেন। বিভিন্ন যন্ত্র থেকে ছবি পোস্ট করেন। লগইন করলেও লগআউট করার কথা ভুলে যান। যেসব জায়গা থেকে ফেসবুকে ঢুকেছেন, তা সহজেই দেখে নিতে পারেন। এতে অন্য কেউ আপনার অ্যাকাউন্টে ঢুকছে কি না, তাও বুঝতে পারবেন। এ ফিচার খুঁজতে Settings >> Security Settings >> Where You’re Logged In অপশনে যেতে হবে। এখানে লগইন মেটাডাটা, যেমন: কখন, কোথায় চেকইন করেছেন, কোন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করেছেন, তার তালিকা পাবেন। অনেক সময় তালিকায় অদ্ভুত জায়গা দেখাতে পারে। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কিছু নেই। এটা সেলফোন টাওয়ারের অবস্থান হতে পারে।

লুকানো বার্তা দেখা

ফেসবুকের একটি বিশেষ ফিচারের নাম হচ্ছে মেসেজ রিকোয়েস্ট (Message Request)। এ ফোল্ডারে ফিল্টার হওয়া বার্তাগুলো এসে জমা হয়। এটা ফোল্ডার দেখতে যেতে হবে Messenger >> Settings >> Message Requests >> See Filtered Requests। ফেসবুকে লুকানো বার্তাগুলো এ ফোল্ডারে খুঁজে পাবেন।

মেসেঞ্জারে ফাইল আদান-প্রদান

ফেসবুকের মেসেঞ্জারে এখন নানা সুবিধা যুক্ত হয়েছে। ফোন কল, ভিডিও চ্যাটসহ মেসেঞ্জার দিয়ে বিভিন্ন ডকুমেন্ট পাঠানো যায়। ওয়ার্ড ফাইল, পিডিএফ, ছবি ও ছোট ভিডিও মেসেঞ্জারে পাঠানো যায়। ফাইল আর দ্রুত সহজে পাঠানোর জন্য ড্রপবক্সের সঙ্গে কাজ করছে ফেসবুক। মোবাইলে ড্রপবক্স ও মেসেঞ্জার অ্যাপ ডাউনলোড করে এ সুবিধা নেওয়া যায়। এ সুবিধা পেতে মেসেঞ্জার অ্যাপ খুলতে হবে। যাকে ফাইল পাঠাতে চান, তাকে নির্বাচন করে ড্রপবক্সের মাধ্যমে ফাইল পাঠাতে পারেন।

লিগাসি কনট্যান্ট

ফেসবুক উত্তরসূরি নির্বাচন করা যায় লিগাসি কনট্যান্টের মাধ্যমে। মৃত্যুর পরও আইডি সচল রাখার জন্য এ সুবিধা। সে জন্য অ্যাকাউন্ট থেকে সেটিংস অপশনে যেতে হবে। (Settings >> Account Settings >> Security >> Legacy Contact) তারপর সেখান থেকে ‘সিকিউরিটি’ অপশনে গিয়ে ‘লিগাসি কন্টাক্ট’ অপশনে যাঁকে নির্বাচন করা হবে, তিনিই অ্যাকাউন্ট দেখাশোনা করতে পারবেন।

ট্রাস্টেট কনটাক্টস

অনেক সময় খুব কাছের কিছু বন্ধু বা প্রতিবেশী থাকে, যাঁকে খুব বিশ্বাস করেন। দরকারের মুহূর্তে বাড়ির চাবিও অনেকের কাছে রাখতে হয়, যাতে বিপদের সময় বাড়িতে ঢুকতে পারেন। ফেসবুকেও এ রকম বিশ্বস্ত বন্ধু বা ট্রাস্ট্রেড কনটাক্ট নির্বাচন করে রাখতে পারেন। বিশ্বস্ত বন্ধু নির্বাচন করতে Settings >> Account Settings >> Security >> Your Trusted Contacts >> Choose Trusted Contacts অপশনে যান। লিগ্যাসি কনটাক্টের মতো বিশ্বস্ত বন্ধু নির্বাচন করে রাখতে পারেন।

পছন্দের বিজ্ঞাপন দেখা

ফেসবুক অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞাপন দেখিয়ে আপনাকে বিরক্ত করে তুলতে পারে। যাঁরা প্রাইভেসির মূল্য দেন, তাঁরা আপনাকে অভ্যাস অনুযায়ী ফেসবুককে বিজ্ঞাপন দেখানোর পরিবর্তে নিজের পছন্দের বিজ্ঞাপনের কথা জানাতে পারেন। Settings >> Accounts Settings >> Ads অপশনে যান। সেখানে কিছু প্রশ্ন পাবেন। পছন্দ অনুযায়ী Yes বা No নির্বাচন করে দিন।

সম্পর্কের বিষয় ঠিক করুন

যখন শতাধিক বন্ধু হয়ে যায়, তখন অনেকের কথা ভুলে যেতে হয়। কার সঙ্গে কী বা কেমন সম্পর্ক, তা ফেসবুকে ঠিক করে রাখতে পারেন। About >> Family and Relationships >> Edit অপশনে গেলে ড্রপ ডাউন মেনু পাবেন। এখানে নাম ও সম্পর্কের তারিখ যুক্ত করতে পারবেন। প্রোফাইলে লাইফ ইভেন্ট হিসেবে কোনো সম্পর্ক যুক্ত করতে About >> Life Events গিয়ে সম্পর্কের ধরন নির্বাচন করতে পারবেন। তথ্যসূত্র: পিসিম্যাগ, কোমান্ডো।