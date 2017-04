মাউসের ক্লিকেই চালু হবে কম্পিউটার

সাধারণত সিপিইউর পাওয়ার বোতাম চেপেই ডেস্কটপ কম্পিউটার চালু করতে হয়। অনেক সময় পাওয়ার বোতাম কাজ না করলে সেটির বিকল্প হিসেবে কি-বোর্ড বা মাউস ব্যবহার করেও কম্পিউটার চালু করা যাবে। গিগাবাইট মাদারবোর্ডে এমন সুবিধা আছে। তা ছাড়া যেসব মাদারবোর্ডের বায়োস মেনুত পাওয়ার অন বাই কি-বোর্ড/মাউস সুবিধা আছে সেটিতেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে কাজটি করা যাবে।

যা করতে হবে

কম্পিউটার চালু করে Delete বোতাম চেপে বায়োসে অপশনে সচল করুন। এখানে Power Management Setup অপশন নির্বাচন করে এন্টার বোতাম চাপুন। তালিকার বিভিন্ন সেবা থেকে Power on by Mouse নির্বাচন করে এন্টার চাপুন। এখানে Double Click নির্বাচন করে দিলে মাউসের দুই ক্লিক করেই কম্পিউটার চালু করা যাবে। এই তালিকা থেকে যদি Power on by Keyboard নির্বাচন করেন, তাহলে কি-বোর্ডের নির্দিষ্ট বোতাম চেপে কম্পিউটার চালু করা যাবে। তাই Power on by Keyboard থেকে Password নির্বাচন করুন। তাহলে এটির নিচে KB Power on Password আসবে। সেটিতে এন্টার চেপে পরপর দুবার পাসওয়ার্ড লিখে দিলে পাসওয়ার্ড ছাড়া কেউ কম্পিউটার চালু করতে পারবে না। Power on by Keyboard থেকে Keyboard 98 নির্বাচন করলে কি-বোর্ডের যেকোনো বোতাম চেপে কম্পিউটার চালু করা যাবে। কাজ শেষে F10 বোতাম চেপে পরের বার্তায় এন্টার চেপে সেটিংস সংরক্ষণ করুন। এখন কম্পিউটার শাটডাউন করে কিছুক্ষণ পর মাউসে ক্লিক বা কি-বোর্ডে যেকোনো বোতাম চাপলেই কম্পিউটার চালু হবে।