ছবি যখন পাসওয়ার্ড

কম্পিউটারের উইন্ডোজ ৮ অপারেটিং সিস্টেমে পাসওয়ার্ড হিসেবে ছবি ব্যবহার করা যায়। নিরাপত্তার জন্য উইন্ডোজের এই সংস্করণে লেখাভিত্তিক পাসওয়ার্ডের পাশাপাশি যোগ হয়েছে ছবিও। এ ক্ষেত্রে ছবির বৃত্ত, সরল রৈখিক অবস্থান নির্ধারণ করে সেটিকে পাসওয়ার্ড হিসেবে ঠিক করে দেওয়া যাবে।

যা করতে হবে

Windows charm বা স্টার্ট মেনুতে গিয়ে settings থেকে Change PC settings নির্বাচন করে Users-এ ক্লিক করুন। এখান থেকে Sign-in options-এর Create a picture password-এ ক্লিক করে ইউজার পাসওয়ার্ড দিন। কম্পিউটার থেকে এমন একটি ছবি নির্বাচন করে দিতে হবে যেটিতে অনেক লুকানো অবস্থান আছে। পিকচার পাসওয়ার্ডের উইন্ডো খোলার পর ক্লিক করে লুকানো অবস্থান দেখে দিতে হবে। Choose picture নির্বাচন করলে Set up your gesture উইন্ডো চালু হলে এখানে মাউসের কারসর দিয়ে যে যে অবস্থানগুলোকে পাসওয়ার্ড হিসেবে রাখতে চান সেটিতে ক্লিক করে দিন। আপনি ছবির প্রতিটি আলাদা অংশকে বৃত্ত বা সরলরেখা এঁকে দেখিয়ে দিতে পারেন। তিন ধাপে এটি শেষ করে Use this picture বোতাম চাপুন। পরের উইন্ডোতে নির্বাচন করা অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার দেখাবে। ভালো করে অবস্থান চিনে নিয়ে Finish বোতাম চাপুন।

পরবর্তী সময়ে লগইনের সময় নির্বাচন করা অবস্থানে ক্লিক করলেই কম্পিউটার চালু হবে। আর পিকচার পাসওয়ার্ড সরিয়ে দিতে চাইলে Sign-in options থেকে Create a picture password-এর পাশের Remove বোতাম চাপতে হবে।

রাকিবুল হাসান