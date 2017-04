দুই ক্লিকে ড্রাইভ না খুললে

অনেক সময় কম্পিউটারে কাজ করতে গিয়ে দেখলেন হার্ডডিস্কের আলাদা ড্রাইভগুলোতে ডাবল ক্লিক করলে সেটি খুলছে না। উইন্ডোজ এক্সপি অপারেটিং সিস্টেমে এটি প্রায়ই হয়ে থাকে। আপনি কোনো কাজে D ড্রাইভে দুই ক্লিক করে খুলতে গেলেন কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সেটি না খুলে অটো রানের কিছু তালিকা দেখিয়ে সেটি খুলতে বলতে পারে। আবার This drive does not open কিংবা Restriction with administrator বার্তা দেখিয়ে আপনাকে থামিয়ে দিতে পারে। কিছু ভাইরাস আপনাকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্য এমনভাবে সাজানো থাকে এবং ভাইরাস কিছু খারাপ রেজিস্ট্রি তৈরি করে, ফলে কাজে এমন বাধা আসে। এ জন্য স্টার্ট মেন্যু থেকে রান প্রোগ্রাম চালু করুন। এখানে regedit লিখে এন্টার চাপুন।

রেজিস্ট্রি এডিটর চালু হলে বাঁয়ের তালিকা থেকে HKEY_CURRENT_USER অংশ থেকে Software-এ ক্লিক করে আবার Microsoft নির্বাচন করুন। এখানে আবার Windows-এ ক্লিক করুন। এরপর CurrentVersion থেকে Explorer-এ ক্লিক করে MountPoints2 খুঁজে নিয়ে মুছে (ডিলিট) ফেলুন। মনে রাখবেন, ভাইরাস আক্রান্ত হলেই শুধু এই রেজিস্ট্রি মুছতে হবে। অযথা মুছে ফেললে উইন্ডোজের সিস্টেম ফাইল ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাই জেনে-বুঝে কাজটি করতে হবে। যদি নির্দিষ্ট কোনো ড্রাইভে দুই ক্লিক করেও না খোলে, তাহলে কি-বোর্ড থেকে Shift বোতাম চেপে ধরে সেই ড্রাইভের ওপর মাউসের ডান বোতাম চাপুন। ধরুন আপনার কম্পিউটারের D ড্রাইভ দুই ক্লিক করলেও খুলছে না। তাহলে কি-বোর্ড থেকে Shift বোতাম চেপে ধরে ড্রাইভের ওপর মাউসের ডান বোতাম চাপুন। তালিকা থেকে Open command window here-এ ক্লিক করুন। তাহলে D ড্রাইভের ওপর কমান্ড প্রম্পটের কাজ করার জন্য নতুন কমান্ড উইন্ডো খুলে যাবে। এবার এখানে cd/ লিখে এন্টার চাপুন। পরের লাইনে attrib -r -h -s autorun.inf হুবহু লিখে আবার এন্টার চাপুন। পরের লাইনে আবার del autorun.inf লিখে এন্টার চাপুন। অটোরান প্রোগ্রাম মুছে যাবে। এবার কম্পিউটার একবার রিস্টার্ট করে নিলে দুই ক্লিকে ড্রাইভার খুলবে।

রাকিবুল হাসান