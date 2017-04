উইন্ডোজের প্রোগ্রাম ফাইল যদি না খোলে

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল বা পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলগুলো চালু করতে চাইলে অনেক সময় There was a problem sending the command to the program বার্তা দেখায়। ডাইনামিক ডেটা এক্সচেঞ্জ কমিউনিকেশন প্রটোকল ব্যবহার করে উইন্ডোজ তার সোর্স এবং টার্গেট প্রোগ্রামগুলোকে আলাদা ফাইল টাইপ আকারে খুলে থাকে। ব্যাকগ্রাউন্ডে ফাইল চলতে থাকলে ডিডিই কমান্ড অপ্রয়োজনীয় ফাইল খুলতে কখনো বাধা প্রদান করে থাকে। আবার উইন্ডোজ এবং ডিডিইয়ের মধ্যে অফিস অ্যাপ্লিকেশন খুলতে গিয়ে কোনো কমান্ডে বাধাগ্রস্ত হলে এমন সমস্যা দেখা দেয়।

যা করতে হবে

মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল প্রোগ্রাম চালু করুন। অফিস ওআরবি আইকনে বা রিবনে থাকা FILE মেন্যুতে ক্লিক করে Options নির্বাচন করুন। Excel Option উইন্ডো চালু হলে বাঁ দিকের মেন্যু থেকে Advanced ট্যাবে ক্লিক করুন। এখানে মাউস স্ক্রল করে নিচের দিকে এসে General অংশের Ignore other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)-এর বাঁয়ে টিক চিহ্ন দিয়ে ওকে চেপে বের হয়ে এলে পরবর্তী সময়ে এক্সেল ফাইল খোলার সময় আর সমস্যা থাকবে না।

এই পদ্ধতিতে কাজ না হলে আবার যেকোনো অফিস ফাইলে মাউসের ডান বোতামে ক্লিক করে Open with অপশনে মাউস নিয়ে উইন্ডোজ ৭ বা তার আগের জন্য Browse বোতাম চাপুন। উইন্ডোজ ৮ বা তারপরের সংস্করণের জন্য More Options-এ ক্লিক করে Look for another app on this PC অপশনে ক্লিক করুন। এখন C:/Program Files/Microsoft Office/Office...ফোল্ডারে যান। এখন .xlsx যুক্ত এক্সেল ফাইলের জন্য EXCEL.EXE ফাইল নির্বাচন করুন। .docx যুক্ত ওয়ার্ড ফাইলের জন্য WINWORD.EXE ফাইল নির্বাচন করুন। এবার নিচের Always use this application for this file type-এ টিক চিহ্ন দিয়ে ওকে করে ফাইল চালু করলেই সমস্যা ছাড়াই সেটি চালু হবে। তাতেও কাজ না হলে মাইক্রোসফট অফিস সুইট রিপেয়ার করলে এমন সমস্যা দূর হয়। এ জন্য Control Panel-এ গিয়ে Programs and Features আইকনে ক্লিক করুন। Microsoft Office-এ ক্লিক করে Change বোতামে ক্লিক করুন এখন Repair বোতামে অপশন নির্বাচন করে Continue বোতাম চাপলে অফিস রিপেয়ার হয়ে যাবতীয় সমস্যাগুলো সমাধান হবে।

রাকিবুল হাসান