শাট ডাউন বা রিস্টার্ট বোতাম না দেখালে

কম্পিউটারে প্রয়োজনীয় কাজ শেষে বন্ধ করতে গিয়ে স্টার্ট মেনুর পাওয়ার অপশনে ক্লিক করে দেখলেন সেখানে Shut down, Restart, Sleep বা Hibernate-এর কোনো অপশনই দেখাচ্ছে না। কী বিপদ! আবার Win Key + X চেপে পাওয়ার ইউজার মেনুতে ঢুকেও দেখলেন সেখানেও একই অবস্থা শুধু Sign out অপশন দেখাচ্ছে। কখনো নিজের ভুলে বা ক্ষতিকারক ভাইরাসের প্রভাবে অ্যাডমিন বিধিনিষেধ (রেসট্রিকশন) তৈরি হয়ে স্টার্ট মেনুর পাওয়ার অপশনে প্রয়োজনীয় পাওয়ার সেটিংগুলো দেখা যায় না; এবং সেটি ‘This operation has been cancelled due restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator’ বার্তার মাধ্যমেও জানিয়ে দিতে পারে।

যা করতে হবে

উইন্ডোজ ৭ আল্টিমেট, উইন্ডোজ ৮, ৮.১ ও ১০ প্রফেশনাল সংস্করণের জন্য গ্রুপ পলিসি এডিটর সম্পাদন করতে হবে। এ জন্য স্টার্ট মেনুতে গিয়ে Gpedit.msc লিখুন। Best match থেকে Gpedit.msc-এর মাইক্রোসফট কমন কনসোল দেখা গেলে সেটিতে ক্লিক করে খুলুন। এবার লোকাল গ্রুপ পলিসি এডিটরের বাঁ দিকের তালিকার User Configuration ক্লিক করে আবার Administrative Templates-এ ক্লিক করুন। এখানে Start Menu and Taskbar ক্লিক করুন। এবার ডানের তালিকার Remove and prevent access to the Shut Down, Restart, Sleep and Hibernate commands সেটিংসটি খুঁজে নিয়ে তাতে দুই ক্লিক করে খুলুন। নতুন উইন্ডো এলে এখানে Disabled নির্বাচন করে নিচের Apply বোতামে ক্লিক করুন। এবার পাওয়ার অপশন থেকে Sign out বা Log off করলে স্টার্ট মেনুতে পাওয়ার অপশনগুলো যোগ হয়ে যাবে।

উইন্ডোজ ৭, ৮, ৮.১ ও ১০-এর অন্যান্য সংস্করণের জন্য Run-এ গিয়ে Regedit লিখে এন্টার চাপুন। ইউজার অ্যাকাউন্ট কন্ট্রোল থেকে বার্তা এলে তাতে ইয়েস বোতাম চেপে সম্মতি জানাতে হবে। এখন রেজিস্ট্রি এডিটরের HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Policies-এ ক্লিক করে Explorer খুলুন। এডিটরের পাথটি সঠিকভাবে খুলতে পারলে এক্সপ্লোরারের ডান দিকে NoClose নামে একটি এন্ট্রি দেখতে পাবেন। তাতে দুই ক্লিক করে খুলে Value data ঘরে যে মানই থাকুক সেটি বাদ দিয়ে ০ (শূন্য) লিখে ওকে চেপে বের হয়ে আসুন। এখন পাওয়ার অপশন থেকে Sign out বা Log off করলে স্টার্ট মেনুসহ অন্যান্য সব পাওয়ার মেনুতে শাট ডাউন, রিস্টার্টসহ অন্য অপশনগুলো যোগ হবে।