ফায়ারফক্স ঠিকঠাক কাজ না করলে

ইন্টারনেটে ওয়েবসাইট দেখার জনপ্রিয় ব্রাউজার মজিলা ফায়ারফক্স। কখনো যদি মনে হয় ফায়ারফক্স ঠিকভাবে কাজ করছে না বা কিছুটা ধীরগতির হয়ে গেছে কিংবা কাজ করতে গিয়ে থেমে যাচ্ছে (ফ্রিজ), তাহলে ‘রিফ্রেশ ফায়ারফক্স’ সুবিধা ব্যবহার করে ব্রাউজারের গতি বাড়ানো যাবে। আগের সংস্করণগুলোতে সুবিধাটি রিসেট ফায়ারফক্স নামে থাকলেও বর্তমান সংস্করণগুলোতে Refresh Firefox নামে পাওয়া যাবে।

যা করতে হবে

এক সংস্করণ থেকে আরেক সংস্করণে হালনাগাদ করলে অনেক সময় ‘Looks like you’ve reinstalled Firefox. Want us to clean it up for a fresh like-new experience-with a Refresh Firefox button at the other end’ বার্তা দেখিয়ে ফায়ারফক্স রিফ্রেশ করার জন্য বলতে পারে। কিন্তু চাইলেই যেকোনো সময় এটি করতে পারবেন। এ জন্য ফায়ারফক্স চালু করে ওপরে ডান দিকের তিন লাইনের সেটিংস মেন্যুতে ক্লিক করুন। মেন্যুর ঠিক নিচেই প্রশ্নবোধক আইকনে ক্লিক করলে আরও কিছু মেন্যু আইটেম দেখতে পাবেন। এখান থেকে Troubleshooting information-এ ক্লিক করুন। ট্রাবলশুটিং ইনফরমেশন পেজের ডান দিকে ওপরে Refresh Firefox বোতামে ক্লিক করুন। রিফ্রেশ ফায়ারফক্সের নামে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে এবং এই প্রক্রিয়াটিতে আপনি সম্মতি দিলে সে ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন হবে সেটি জানতে চাইবে। সম্মতি জানাতে Refresh Firefox বোতামে আবার ক্লিক করুন। এখন কাজটি করতে ফায়ারফক্স নতুন একটি প্রোফাইল ফোল্ডার বানাবে। ব্রাউজারের বর্তমান সেটিংস ডিফল্ট সেটিংস করে দেবে। ফায়ারফক্স সেটিংস এবং ব্যক্তিগত তথ্য নতুন প্রোফাইল ফোল্ডারে যোগ হয়ে যাবে। রিফ্রেশ ফায়ারফক্স করলে এক্সটেনশন, থিম এবং কাস্টমাইজেশনগুলো মুছে যাবে। প্লাগ-ইনস রিসেট হবে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনার ব্রাউজিং কুকি, হিস্ট্রি, বুকমার্ক, সেভ পাসওয়ার্ডসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ডেটা ঠিক থাকবে। তবে কিছু অপশন এবং সেটিংস রিসেট হয়ে ডিফল্ট সেটিংস হয়ে যাবে। এবং সেটি Import Complete উইন্ডোর মাধ্যমে দেখাবে। সেটিংস ইমপোর্ট এবং সংরক্ষণ শেষ হলে রিফ্রেশ ফায়ারফক্স সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। সব কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে ফায়ারফক্স রিস্টার্ট করে পুনরায় স্বাভাবিক কাজ করতে পারবেন।