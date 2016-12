ইন্টারনেটের খরচ কমাতে ভিডিওর ‘অটো প্লে’ বন্ধ রাখুন

ইন্টারনেটের ডেটা খরচ সাশ্রয়ের জন্য অনেকেই ওয়েবসাইটে ঢোকেন খুব হিসাব করে। তবে অনেক ওয়েবসাইট আছে যেগুলোতে নিজে নিজেই (অটো প্লে) ভিডিও চালু হয়ে যায়। এখন আবার ফেসবুকের নিউজফিডে মাউস স্ক্রল করলেই বন্ধুদের দেওয়া ভিডিওগুলো চালু হয়ে যায়। কখনো কখনো এটি বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর ভিডিও চালু হলেই ডেটা খরচও বেড়ে যায়। ওয়েব দেখার সফটওয়্যারের (ব্রাউজার) সেটিংসে কিছু পরিবর্তন আনলে ভিডিওর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হওয়া বন্ধ করা যায়।

ফেসবুক ভিডিও

ফেসবুকে শেয়ার করা ভিডিওতে মাউস স্ক্রল করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটি চালু হয়ে যায়। এটি বন্ধ করতে চাইলে প্রথমে ফেসবুকে ঢুকুন (লগইন)। পরের ডান পাশের কোনায় তির চিহ্নে ক্লিক করে Settings নির্বাচন করুন। সেটিংস অংশে বাঁ পাশের তালিকা থেকে Videos-এ ক্লিক করুন। ভিডিও সেটিংসের Auto-Play Videos-এর ডানের কম্বো বক্স Default থেকে Off নির্বাচন করলে ফেসবুকের ভিডিও আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হবে না। এ ছাড়া অন্যান্য ওয়েবসাইটে চলা স্বয়ংক্রিয় ভিডিও বন্ধ করতে ব্রাউজারের সেটিংসে কিছু পরিবর্তন আনতে হবে।

গুগল ক্রোম

ক্রোম ব্রাউজার চালু করে অ্যাড্রেস বারে chrome://settings/content লিখে এন্টার করুন। Plugins অংশে Let me choose when to run plugin content নির্বাচন করে দিন। এবার আবারও অ্যাড্রেস বারে গিয়ে chrome://plugins লিখে এন্টার করুন। Adobe Flash Player-এর নিচের Always allowed to run-এর পাশে টিক চিহ্ন তুলে দিন।

মজিলা ফায়ারফক্স

মজিলা ফায়ারফক্স ব্রাউজার খুলে Ctrl+L চেপে অ্যাড্রেস বারে যান। এখানে about:addons লিখে এন্টার চাপুন। বাঁ দিকের তালিকার Plugins-এ ক্লিক করুন। প্লাগইনের তালিকা থেকে Shockwave Flash খুঁজে নিয়ে তার ডানের কম্বো বক্স থেকে Ask to Activate নির্বাচন করুন।

অপেরা

স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলা ভিডিও বন্ধ করতে অপেরা ব্রাউজার খুলুন। অ্যাড্রেস বারে about:config লিখে এন্টার চাপুন। এবার Preference editor থেকে Multimedia-তে ক্লিক করুন। Allow Autoplay-এর পাশের টিক চিহ্নটি দিয়ে সেভ বোতাম চাপুন।

রাকিবুল হাসান