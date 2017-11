বিশ্ব স্বাস্থ্যের পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশ

সারসংক্ষেপ

বিশ্ব স্বাস্থ্যের ধারণার জন্ম হয়েছে জনস্বাস্থ্য ধারণা থেকে। জনস্বাস্থ্যে একটি জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্যের কথা বলা হয়। জনস্বাস্থ্যকে একই সাথে বলা হয় বিজ্ঞান ও শিল্প। এশিয়া-আফ্রিকার উপনিবেশগুলোতে রোগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক আমলে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ধারণাটি চালু হয়েছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের প্রভাবে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যের ধারণাটি আর টিকে থাকেনি। এর ফলে তখন তা হয়ে ওঠে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য। বিশ্ব স্বাস্থ্য শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহূত হলেও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য শব্দ দুটি সমার্থক অর্থে ব্যবহার করা হয়। বেশ কিছু কারণে বিশ্ব স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবা প্রয়োজন। যেমন: বিশ্বের সকল দেশগুলোর মধ্যে সমতা নিশ্চিত; মাতৃমৃত্যু, শিশুমৃত্যু ও বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মৃত্যুর হার কমানোর জন্য মানবিক সহায়তা; সার্স, বার্ড ফ্লু, এইডসের মতো রোগের সরাসরি প্রত্যক্ষ প্রভাব; বিশ্ব নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং পারস্পরিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বিনিময়। বিশ্ব স্বাস্থ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক শাসক দেশগুলো এবং উপনিবেশগুলোর ভেতর স্বাস্থ্য, চিকিত্সাবিষয়ক যোগাযোগ ঘটেছে দুটি উপায়ে—ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের ধর্মপ্রচার ও ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রভাব। ঔপনিবেশিক দেশগুলো স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্যোগে বিশ্বের রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ নির্মূলের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্যের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতেও বেশ কিছু অগ্রগতি ঘটেছে, যেমন: জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস। কিন্তু বিশ্ব পরিবেশের পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের মতো দেশে স্থানীয় স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও।

শব্দগুচ্ছ

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য, বিশ্ব স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্যবিজ্ঞান, রোগতত্ত্ব, আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী, রোগতত্ত্ব, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, জনমিতি, রেডক্রস, গণস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিমা।

প্রারম্ভিক কথা

বিশ্ব স্বাস্থ্য বিষয়ে কথা বলতে গেলে কয়েকটা ধারণা শুরুতে স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। যেমন আমাদের বোঝা দরকার জনস্বাস্থ্য (Public Health), আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য (International Health) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য (Global Health) ধারণাগুলোর মধ্যে পার্থক্য কী? আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বা বিশ্ব স্বাস্থ্য ধারণার জন্ম হয়েছে জনস্বাস্থ্য ধারণা থেকে। জনস্বাস্থ্যের একাডেমিক সংজ্ঞা এ রকম:

The science and art of preventing disease, prolonging life and promoting health through the organized efforts and informed choices of society, organizations, public and private, communities and individuals.

(1920 Winslow in Skolnik 2008)

অর্থাত্, মোটা দাগে বললে জনস্বাস্থ্য হচ্ছে সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক বা ব্যক্তি পর্যায়ে রোগ প্রতিরোধ, আয়ু বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সংগঠিত এবং সঠিক তথ্য জানা সাপেক্ষে নেওয়া সামাজিক উদ্যোগবিষয়ক বিজ্ঞান ও শিল্প। উল্লেখ্য, জনস্বাস্থ্যবিজ্ঞান শুধু ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবে না, বরং একটা জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবে। জনস্বাস্থ্যবিজ্ঞান শুধু রোগমুক্তির ওপর জোর দেয় না, বরং রোগ প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার ওপর জোর দেয়। জনস্বাস্থ্য যেহেতু একটা পুরো জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্যের বিষয়ে কথা বলে, ফলে এ ক্ষেত্রে চিকিত্সাবিজ্ঞান ছাড়াও রোগতত্ত্ব, পরিসংখ্যান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞানসহ আরও নানা মানবিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন পড়ে। জনস্বাস্থ্য তাই একাধারে বিজ্ঞান ও শিল্প। এই জনস্বাস্থ্যের ধারণা যখন একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী বা একটি বিশেষ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তখন আসে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বা বিশ্ব স্বাস্থ্যবিষয়ক ধারণা। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ও বিশ্ব স্বাস্থ্য ধারণা দুটি খুব কাছাকাছি হলেও এর ভেতর একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ধারণাটি মূলত চালু হয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলে। ঔপনিবেশিক দেশগুলো যখন তাদের উপনিবেশ বিস্তার করছিল, তখন তাদের অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ ছিল ঔপনিবেশিক অঞ্চলের রোগসমূহ। এশিয়া, আফ্রিকার উপনিবেশ অঞ্চলের রোগ সম্পর্কে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক দেশগুলোর ধারণা ছিল খুব কম। কলেরা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি রোগ, যা এশিয়া-আফ্রিকায় ছিল প্রকট, তার সম্পর্কে ইউরোপীয় চিকিত্সাশাস্ত্রের জ্ঞান ছিল কম। কিন্তু স্বাস্থ্য, রোগ ইত্যাদি বিষয় তাদের উপনিবেশ বিস্তারের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক দেশগুলোর দরকার ছিল উপনিবেশে সুস্থ একটা শ্রমশক্তি, সেই সঙ্গে দরকার ছিল তাদের ঔপনিবেশিক কর্মকর্তাদের রোগমুক্ত রাখা। ফলে এশিয়া, আফ্রিকা এসব অঞ্চলের রোগ নিয়ে তাদের গবেষণা, চর্চা, রোগ প্রতিরোধের নানা ব্যবস্থা করার প্রয়োজন পড়ে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির স্বার্থে। এ সময়ই ইউরোপে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য ধারণাটির প্রচলন ঘটতে থাকে। সে সময় চিকিত্সাবিজ্ঞানে দুই ধরনের চর্চা শুরু হয়। একটা হচ্ছে ইউরোপীয়দের নিজস্ব অঞ্চলের স্বাস্থ্য, অন্যটি ‘আন্তর্জাতিক’ স্বাস্থ্য। অর্থাত্ স্বাস্থ্যবিষয়ক যা কিছু ইউরোপীয় নয়, তা আন্তর্জাতিক। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বলতে তখন এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার ঔপনিবেশিক অঞ্চলের স্বাস্থ্যকেই বোঝাত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে উপনিবেশ-উত্তরকালে পরিস্থিতি বদলেছে। পৃথিবী ক্রমেই বিশ্বায়নের অধীনে এসে পড়ায় অতীতের সেই ঔপনিবেশিক এবং অ-ঔপনিবেশিক দেশের বিভাজন ঠিক আগের মতো আর থাকে না। নানা দেশের ভেতর পারস্পরিক যোগাযোগের মাত্রাটা ঘটে আরও দ্রুততায়, আরও জটিল প্রক্রিয়ায়। মোটা দাগে বিশ্বায়নের অর্থ বললে দাঁড়ায়, বিশ্বব্যাপী পণ্য, মানুষ ও চিন্তার চলাচল। এই চলাচল ইতিহাসে সব সময়ই ছিল কিন্তু বিংশ শতাব্দী পেরিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে এসে এই চলাচলের মাত্রা হয়েছে দ্রুততর এবং ব্যাপক। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যকেও শুধু ইউরোপীয় আর অ-ইউরোপীয় হিসেবে বিভাজিত করে রাখার আর কোনো উপায় নেই। এই সূত্রে ক্রমেই বিশ্ব স্বাস্থ্য ধারণাটি আলোচনায় আসে। বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্যবিষয়ক পারস্পরিক সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠান বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৮ সালে। কিন্তু আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য ধারণাটি আরও ব্যাপক আকার নিয়েছে। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য বলতে একসময় বোঝাত মূলত স্বল্প ও নিম্ন আয়ের দেশসমূহ, যারা গড়ে তৃতীয় বিশ্ব নামে পরিচিত, সেসব দেশের স্বাস্থ্যকে। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার স্বাস্থ্য নয়, পুরো বিশ্বেরই স্বাস্থ্য। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রম সাধারণত হতো দুটি দেশের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্যক্রমে বিশ্বের সব কটি দেশের অংশগ্রহণই জরুরি। ‘বিশ্ব স্বাস্থ্য’ শব্দটি এখন নানা অর্থে ব্যবহূত হয়। কখনো এটি একটি ধারণা হিসেবে ব্যবহূত হয়, যাতে বোঝায় সাম্প্রতিক বিশ্বের জনগণের স্বাস্থ্য, কখনো এটি ব্যবহূত হয় উদ্দেশ্য হিসেবে অর্থাত্ সুস্থ জনগোষ্ঠীর একটি পৃথিবী গড়ার লক্ষ্য বোঝাতে। বিশ্ব স্বাস্থ্য কখনো একটি গবেষণার বিষয়, কখনো এটি মাঠপর্যায়ে কাজের বিষয়। যদিও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য শব্দ দুটি এখনো অনেক ক্ষেত্রেই সমার্থক হিসেবে ব্যবহার হয় কিন্তু ক্রমেই আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য শব্দটির ব্যবহার কমে আসছে এবং তার জায়গা দখল করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য শব্দটি। প্রথমত, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য শব্দটার সঙ্গে ঔপনিবেশিকতার একটা সম্পর্ক আছে বলে এবং দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়ন ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠায় পৃথিবীর সমস্যাগুলো এখন পরস্পর যুক্ত, এই ধারণা শক্তিশালী হয়ে ওঠার কারণে।