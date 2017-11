বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংঘাতের ইতিবৃত্ত

সংঘাতময় বাংলাদেশ: অতীত থেকে বর্তমান—

বদরুল আলম খান, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫



‘আওয়ামী লীগ একমাত্র বিরোধী দল। তাকে বাধাহীনভাবে রাজনৈতিক তত্পরতা চালিয়ে যাওয়ার অধিকার দিতে হবে। কারণ, বিরোধী দল ছাড়া কোনো গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না’—এই উক্তিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।১ বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালের মে মাসে তত্কালীন পাকিস্তানি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের সঙ্গে করাচি শহরে অনুষ্ঠিত এক কথোপকথনে এই দাবি জানিয়েছিলেন। প্রবন্ধের শুরুতে এই উক্তি উদ্ধৃত করার কারণ হচ্ছে, বিরোধী দলগুলোর কর্মকাণ্ডের বিষয়ে এই উক্তিটি ১৯৫২ সালে যেমন যথাযথ ছিল, ২০১৬ সালেও তা একইভাবে প্রযোজ্য। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোটের একের পর এক গণবিরোধী পদক্ষেপে জনগণের মনোভাব ক্রমে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি বিষিয়ে উঠছে। ৫ জানুয়ারি, ২০১৪ সালের বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সম্মুখীন হয় বৈধতার সংকটে এবং এটাকে ইস্যু বানিয়ে ২০-দলীয় জোট শুরু করে রাজনীতির নামে জনগণের জানমাল ধ্বংস। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) তথ্য অনুসারে ১৮ মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত হরতাল-অবরোধে পেট্রলবোমা এবং আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যান ৩৭ জন। আসকের নির্বাহী পরিচালক সুলতানা কামালের মতে, ‘এ যেন লাগামহীন ভয়ের রাজত্ব’।২



জাতীয় রাজনীতির এই সংকটকালে প্রকাশিত হয়েছে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনির অধ্যাপক, সমাজতাত্ত্বিক বদরুল আলম খানের ‘সংঘাতময় বাংলাদেশ, অতীত থেকে বর্তমান’ গ্রন্থটি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে দ্বন্দ্বের উত্সমুখগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি সর্বশেষ অধ্যায়ে লেখক এই সমস্যাগুলোর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের পথ বাতলে দিয়েছেন। গ্রন্থটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এটিতে তথ্যের সাথে সাথে সমাজতাত্ত্বিক এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের ইতিহাসের নানা দিকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে লেখকের মূল থিসিস হচ্ছে: ‘সংঘাত-মানসিকতা বাঙালির আত্মপরিচয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রূপ ধর্মীয় হবে নাকি ধর্মনিরপেক্ষ হবে...আত্মপরিচয়ের সাথে যুক্ত সেই সব প্রশ্ন আজও অদ্ভুতভাবে অমীমাংসিত রয়ে গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক শক্তি রাষ্ট্রকে তাদের নিজের মতো করে সংজ্ঞায়িত করতে চায়।...দ্বৈত পরিচয়ের কলহে একটি আধুনিক রাষ্ট্র নির্মাণের কর্মসূচি এখানে হয় নিষ্ক্রিয়, নয়তো পদে পদে তা বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। অথচ দুই সামাজিক শক্তির দ্বন্দ্ব অন্তর্গতভাবে অথবা প্রকাশ্য রূপ নিয়ে সমাজ, রাষ্ট্র, সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে চলেছে। সেই আত্মপরিচয়গত সংঘাতই দেশটির রাজনীতির প্রধান উত্তেজক’ (পৃ. ১৫)। এই থিসিসকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক সংঘাতের পাঁচটি উত্সমুখ চিহ্নিত করেছেন: ক. প্রকৃতি ও বিশ্বাসের জগতে দ্বন্দ্ব; এটিকে লেখক আদি ইসলামের সঙ্গে রাজনৈতিক ও লোকপ্রিয় ইসলামের দ্বন্দ্ব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, খ. আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্ব, যা জাতীয়তাবাদকেন্দ্রিক, গ. রাষ্ট্রকাঠামো এবং গণতান্ত্রিকায়নের দ্বন্দ্ব, ঘ. ব্যক্তিকেন্দ্রিক রাজনীতির দ্বন্দ্ব, যেখানে লেখক মুজিব-জিয়া এবং শেখ হাসিনা-খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক অবয়বের তুলনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন এবং ঙ. গ্রাম ও শহরের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, এ অংশে গ্রাম ও শহরের মধ্যে পরস্পরের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ও ব্যর্থতার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে।

বাঙালি কেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল?

এই অঞ্চলের মানুষদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পেছনে অন্য লেখক ও গবেষকেরা তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন: ক. শক্তি প্রয়োগ বা তরবারির ব্যবহার, খ. বর্ণবৈষম্যের কারণে ইসলামের সমতার নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এবং বাড়তি সুযোগ-সুবিধা ও প্রলোভনের কারণে এবং গ. আরব ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিপুলসংখ্যক মানুষের পূর্ব বাংলায় আগমন এবং বসতি স্থাপন। লেখক এই তিনটি দাবির সব কটিকেই নাকচ করে দিয়েছেন। শাসকরূপী মুসলিমরা ভারতীয় উপমহাদেশে যেহেতু উত্তর-ভারত দিয়ে প্রবেশ করেছিল, সেহেতু জোর প্রয়োগ যদি ধর্মান্তরকরণের মূল কৌশল হয়ে থাকত, তাহলে পাঞ্জাব বা দিল্লিতেই বেশি মুসলমান থাকার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তব চিত্র তার থেকে ভিন্ন। ফলে লেখক শক্তি প্রয়োগে ধর্মান্তরকরণ তত্ত্বটি নাকচ করে দিয়েছেন, অন্তত বাংলার এই অংশের ক্ষেত্রে তা শতভাগ সত্য। একইভাবে লেখক আগত মুসলমানদের স্থানান্তর এবং বসতি স্থাপনের উপপাদ্যটিও ভুল প্রমাণিত করেছেন। লেখক নানা তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে দেখিয়েছেন, ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় তত্কালীন পূর্ববঙ্গ এবং আজকের বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাব কতটা কম ছিল। এর দ্বারা তিনি বর্ণবৈষম্যের কারণেই যে এই অঞ্চলে হিন্দু ও বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এই দাবির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছেন। লেখকের মতে, ইসলামের সমন্বয়বাদী ধারাটিই মূলত সাধারণ গ্রামীণ মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। এ ক্ষেত্রে সুফিবাদের প্রভাব ও সাফল্যের কথা লেখক বেশ যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করেছেন।

বাংলায় সুফিবাদের দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যাবে এই বইতে। এই ক্ষেত্রে লেখক আশ্রয় নিয়েছেন রিচার্ড ইটনের The Rise of Islam and The Bengal Frontier, 1204-1760 (১৯৯৩) বইয়ের। সুফিবাদের গ্রহণযোগ্যতার অন্যতম কারণ ছিল তাদের জীবনঘনিষ্ঠ জীবনাচরণ এবং কৃষক সমাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারা। অন্যদিকে সুফিবাদের সঙ্গে বৈষ্ণব এবং শ্রমণদের আন্তযোগাযোগের মাধ্যমে একধরনের সাম্প্রদায়িক সহাবস্থান তৈরি হয়েছিল। বাংলার এই অংশের ইসলামকে লেখক নাম দিয়েছেন ‘বাঙালি ইসলাম’। এই ইসলাম বস্তুতান্ত্রিক এবং জীবনমুখী, যা নিম্নবর্ণের এবং লৌকিক ধর্মের অনুসারীদের সহজেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তবে কালের প্রবাহে এই সমন্বয়বাদী ইসলামের জায়গা দখল করে নেয় গোঁড়া ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা। এর কারণ হিসেবে লেখক দেখেছেন বাজার অর্থনীতির বিকাশকে। বাজার অর্থনীতির বিকাশের কারণে সুফিদের সঙ্গে সমাজের এলিটদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, ফলে সুফিরা মৌলবাদীদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হওয়া শুরু করে। লেখকের ভাষায়, ‘...সুফিসাধকদের সম্পৃক্ততার ধরনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় গড়ে উঠতে থাকে। জনকল্যাণের চেয়ে সেখানে ব্যক্তিমাহাত্ম্য প্রাধান্য পায়। সুফি দরগাগুলো অর্থ, সম্মান, রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কেন্দ্রে পরিণত হতে থাকে। সমাজের এলিট শ্রেণি বা ক্ষমতাবানদের সঙ্গে সুফি-দরবেশদের আঁতাত ‘বাঙালি ইসলামে’র অভ্যন্তরীণ বাঁধনকে ঢিলেঢালা করে ফেলে’ (পৃ. ৬২)। এটাকেই লেখক ‘বাঙালি ইসলামের সংকটকালের শুরু’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থানের উন্নয়ন করে। বাস্তবিক অর্থে সে রকম কোনো সুবিধা না পেলেও, মোগলদের হাত থেকে শাসনক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়াকে মুসলিমরা নিজেদের পতন হিসেবে দেখা শুরু করে। ফলে ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই কোম্পানির শাসকেরা এবং মুসলিমরা একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখা শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশদের ‘ভাগ করো, শাসন করো’ নীতি এবং মুসলিম নানা সংস্কারের কারণে ব্রিটিশদের সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্ব কমে এলেও, তার পরিবর্তে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিষবাষ্প। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনোত্তর রাষ্ট্রে হিন্দুদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে—এই আশঙ্কায় মুসলিমরা আরও বেশিভাবে ধর্মীয় প্রতীকের ব্যবহারের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তা কোনোভাবেই তাদের ধার্মিকতা বৃদ্ধি করেছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধর্ম পালন এবং ধর্মীয় চিহ্নের ব্যবহারের এই বৈপরীত্য এখনো আমাদের সমাজে বহুলাংশে পরিলক্ষিত হয়। ভারত ভাগ-পূর্ব রাজনৈতিকীকরণের যে প্রলম্বিত চক্রে ইসলাম ধর্ম আটকে পড়ে, তার প্রতিক্রিয়াতেই ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক বৈরী রাষ্ট্রের জন্ম হয়।