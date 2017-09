একবিংশ শতকে পুঁজি: মার্ক্স থেকে পিকেটি

সারসংক্ষেপ

মার্ক্স-সমর্থক ও মার্ক্সবিরোধী উভয় দলই কার্ল মার্ক্সকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। মার্ক্সের দর্শনকে সামনে এগিয়ে নিতে হলে সুষ্ঠু মার্ক্সপাঠ অত্যাবশ্যকীয়। মার্ক্সের অন্যতম কৃতিত্ব হলো তাঁর পুঁজি গ্রন্থ, যার ভেতর দিয়ে তিনি পুঁজির বিকাশ ও এর মধ্যে অন্তর্নিহিত বিনাশের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। এ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি বর্তমান যুগকে মাথায় রেখে পুঁজির পরিবর্তনগুলোয় নজর দেওয়া জরুরি। অনেকগুলো পরিবর্তনের মধ্যে মার্ক্সবাদী অর্থনীতিবিদেরা আর্থিক পুঁজি, শিল্পপুঁজি, বাণিজ্যিক পুঁজি ও করপোরেট পুঁজি নামের চারটি নতুন উপাদানের কথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সামনে এনেছেন বারবার। এর পাশাপাশি মার্ক্সবাদীদের আত্মজিজ্ঞাসাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতন্ত্র বিজয়ী হলো নাকি পুঁজিবাদ বিজয়ী হলো, সেই আলোচনার চেয়ে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তায় বেশি জোর দেওয়া প্রয়োজন। থমাস পিকেটি একবিংশ শতকে পুঁজির ধরন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্স ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ কুজনেত্স উভয়কেই সমালোচনা করেছেন। আধুনিককালে পুঁজির ধরন নিয়ে তিনি বিস্তর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কেন বৈষম্য ক্রমাগতভাবে বাড়বে এবং তার করণীয় কী।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: মার্ক্স, পুঁজির বিকাশ ও বিনাশ, পিকেটি, একুশ শতকে পুঁজি, মার্ক্স-পিকেটি সম্পর্ক, পুঁজির বৈচিত্র্য, মার্ক্সবাদীদের আত্মজিজ্ঞাসা, পুঁজিবাদ সংস্কার।

‘What these gentlemen all lack is dialectic. They never see anything but here cause and there effect. That is a hollow abstraction, that such polar opposites only exist in the real world during crises, while the whole vast process proceeds in the form of interaction (though of very unequal forces, the economic movement being by far the strongest most elemental and most decisive) and that here everything is relative and nothing is absolute-this they never begin to see. Hegel has never existed for them.” [Source: Marx–Engels (1975a)]

‘এসব ভদ্রলোকের মধ্যে যা নেই তা হলো দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো কিছুর কারণকে এক স্থানে আর ফলাফলকে অন্য স্থানে দেখতে তারা বেশ অভ্যস্ত—এ ছাড়া অন্য কিছুই তারা দেখতে পায় না। ফলে এটি হয়ে দাঁড়ায় অন্তঃসারশূন্য বিমূর্তায়ন। বাস্তব দুনিয়ায় কেবল সংকটকালীন মুহূর্তেই এমন সংলগ্ন জিনিসের এ ধরনের বিপরীত মেরুর অবস্থান দেখা যায়। অথচ ইতিহাসজুড়ে কারণ ও ফলাফলের বিশাল প্রক্রিয়াটি বিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হয়নি, বরং আমরা এদের দেখি দ্বান্দ্বিক রূপে (যদিও তা সংঘটিত হয় খুবই অসম দুই শক্তির মধ্যে: অর্থনৈতিক গতিশীলতার শক্তিই এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী নির্ধারক হিসেবে কাজ করে)। এ কারণে দুনিয়াতে সবকিছুই আপেক্ষিক; কোনো কিছুই শাশ্বত নয়—যা তারা এখনো বুঝতে শুরু করেনি। হেগেলকে তারা কখনোই বুঝে উঠতে পারেনি।’ [উপরিউক্ত ইংরেজি উদ্ধৃতির লেখককৃত বঙ্গানুবাদ]

প্রারম্ভিক কথা

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হচ্ছে মার্ক্সের সব লেখার প্রাণবস্তু। একে অনুধাবন না করে মার্ক্স অধ্যয়নের প্রচেষ্টা দুই ধরনের একদেশদর্শিতার (One-sidedness) জন্ম দিয়েছে। এক দল মার্ক্সের আবিষ্কৃত স্থান-কাল-পাত্র সাপেক্ষ আপেক্ষিক শিক্ষাগুলোকে একধরনের আপ্ত বাক্যে পরিণত করে মার্ক্সকে ধর্মগুরুর মতো মর্যাদা দান করেছে। আরেক দল মার্ক্সবিরোধী পণ্ডিত ‘খড়ের মার্ক্স’ তৈরি করে তাকে খণ্ডন করে ভেবেছে যে অবশেষে মার্ক্স খণ্ডিত হলো! মার্ক্সকে দেবতা বানানোও যেমন ভুল, তেমনি মার্ক্সকে সাবজেক্টিভ পাঠের মাধ্যমে একটি ‘খড়ের মার্ক্স’ তৈরি করাও কোনো একাডেমিক সততার পরিচয় বহন করে না। যেকোনো মহত্ লেখকের লেখা থেকে একটি বাক্যকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াই তাকে মিথ্যা বলে ঘোষণা দেওয়া খুবই সহজ একটি কাজ। মার্ক্স বহুবার এ ধরনের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। দুটি সুপ্রচলিত উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন বলা হয় মার্ক্স ‘সমাজতন্ত্রের’ কথা বলেছেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে অতএব মার্ক্স ভুল প্রমাণিত হয়েছেন। আবার উল্টো বলা হয় ‘সমাজতন্ত্রের’ অভ্যন্তরীণ কোনো ত্রুটি ছিল না, মার্ক্সের তত্ত্ব থেকে বিচ্যুতি ও বাইরের ষড়যন্ত্রই সমাজতন্ত্রের পতনের কারণ। এই দুই রকম তত্ত্বই ভুলে যায় যে মার্ক্স বা এঙ্গেলস কেউই সমাজতন্ত্রের ব্লুপ্রিন্ট দিয়ে যাননি এবং আমাদেরই দেশের একজন প্রগতিশীল অধ্যাপক খুব সুন্দর করে বলেছেন যে ‘পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্ক্সের রচনা ভান্ডারটিকে যদি আমরা সাগর নাম দিই, তাহলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার রচনাবলির নাম হওয়া উচিত গোষ্পদ।’ তাই সমাজতন্ত্রের পরবর্তী ব্যর্থতা বা ত্রুটির সবকিছুর জন্য মার্ক্সকে অনর্থক দায়ী করা যেমন ভুল, তেমনি স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে মার্ক্সকে হুবহু প্রয়োগ করার চেষ্টা করাটাও ভুল।

মার্ক্সের জন্ম ১৮১৮ সালের ৫ মে। লেনিন তাঁর কার্ল মার্ক্স প্রবন্ধে লিখেছেন, ‘১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ আরামকেদারায় বসে শান্তভাবে মার্ক্স তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন’ [লেনিন, ১৯১৪]। এই শান্তভাবে মৃত্যুবরণকারী মানুষটির জীবন ছিল বেশ অশান্ত। তিনি ছিলেন দেশান্তরি বিপ্লবী। পুলিশ তাঁকে এক দেশ থেকে আরেক দেশে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। প্রথমে বেলজিয়াম, তারপর ফ্রান্স, তারপর জার্মানিতে আবার সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে ফ্রান্সে এবং সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত লন্ডনে এসে মার্ক্স স্থিতিশীল হন এবং সেখানেই মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। মার্ক্সের ৬৫ বছরের এই জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে পুঁজি (Capital) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের রচনা ও প্রকাশ। জার্মান ভাষায় রচিত গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ পায় ১৮৬৭ সালে। পরবর্তী সময়ে ১৮৭৩ সালে এর দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণটি প্রকাশিত হয় এবং সেটিরও ভূমিকা লেখেন কার্ল মার্ক্স। তৃতীয় ও চতুর্থ জার্মান সংস্করণটি প্রকাশিত হয় মার্ক্সের মৃত্যুর পর ১৮৮৩ এবং ১৮৯০ সালে। উভয়ের ভূমিকা লিখেছেন মার্ক্সের আজীবন বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। আমরা যে ইংরেজি অনুবাদে ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড পড়ে থাকি সেটিও প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মার্ক্সের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ সালে এবং সেটারও ভূমিকা লিখেছিলেন ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। তিনিই মার্ক্সের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে ক্যাপিটাল-এর অন্য দুটি খণ্ড সম্পাদনা করেছেন।

ক্যাপিটাল গ্রন্থের বিষয় হচ্ছে পুঁজি এবং পটভূমি হচ্ছে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের ইউরোপ, আরও ঠিক করে বললে ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ড। এ যুগটা ছিল পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার জন্ম ও বিকাশের যুগ। মার্ক্সের ভাষায় যার ‘ক্লাসিক গ্রাউন্ড’ (চিরায়ত ভিত্তি) হচ্ছে ইংল্যান্ড। মার্ক্স নিজেই পুঁজি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম ভূমিকাতে লিখেছেন:

‘In the work I have to examine the capitalist mode of production and the conditions of production and exchange corresponding to that made up to the present time, their classic ground is England. That is the reason why England is used as the chief illustration in the development of my theoretical ideas.’ (এ লেখায় আমাকে পুঁজিবাদী উত্পাদনপদ্ধতি এবং তার উত্পাদন ও বিনিময়ের শর্তাবলিকে পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে। এখন পর্যন্ত এর চিরায়াত ভিত্তিভূমি হচ্ছে ইংল্যান্ড। সে জন্যই আমার তাত্ত্বিক ধারণাসমূহের বিকাশের ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ইংল্যান্ডকেই প্রধান দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।)

তারপরেই তিনি তার জার্মান পাঠকদের সতর্ক করে বলেছেন যে ইংল্যান্ডের শিল্প ও কৃষি শ্রমিকদের দুর্দশা দেখে জার্মানরা যদি মনে করে থাকেন যে জার্মানিতে অবস্থাটা মোটেও তত খারাপ নয়, তাহলে তাঁরা ভুল করবেন। কারণ, তাঁর ভাষায়,

‘The country that is more developed industrially only shows to the less developed the image of its future.’ (উন্নত শিল্পায়িত দেশটি হচ্ছে কম উন্নত দেশটির ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি মাত্র।)

এ উদ্ধৃতি থেকে মনে হতে পারে যে মার্ক্স সব দেশের জন্য পুঁজিবাদী বিকাশের এবং তার যন্ত্রণাময় পরিণতির (শ্রমিক শ্রেণির জন্য) অবধারিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এবং সে জন্য হয়তো পুঁজিপতিদেরই তিনি জঘন্য শত্রু হিসেবে দায়ী করেছেন। অনেক মার্ক্সবাদী এভাবেই মার্ক্সকে পাঠ করেছেন। তার ফলে পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবিতা ও পুঁজিপতিদের নেতিবাচক অনিবার্যতাই তাদের পাঠে সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

এ ধরনের ভাবাদর্শভিত্তিক পাঠের অসুবিধা হলো: এটি মার্ক্সের সামগ্রিক পাঠ নয়। দ্বান্দ্বিক পাঠও এটি নয়। মার্ক্সেরও একটি ভাবাদর্শ আছে কিন্তু সেটিও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পদ্ধতিতে নির্মিত। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে পুঁজি সব সময় ‘একরকম ভালো’ বা ‘একরকম খারাপ’ থাকেনি। আমাদের ‘পুঁজিকে’ দেখতে হবে তাঁর জন্ম-বিকাশ-মৃত্যু—এই দীর্ঘ গতিশীল পথপরিক্রমণের ধারায় ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে। কখন পুঁজি দুর্বল হচ্ছে, কখন সে সবল হচ্ছে, বিকাশমান পুঁজি নিজেই কখন স্থবির ও সংকটে পতিত হচ্ছে, কখন সে সংকটে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে মৃত্যু আসন্ন কিন্তু তারপরও কখনো সে ‘ফিনিক্স পাখির’ মতো ছাইভস্ম থেকে পুনরায় উদিত হচ্ছে, আবার আরেকটি বৃহত্তর সংকটের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য সেই বিচিত্র গতি-পরিণতির সব মাত্রা ও দিকের আন্তক্রিয়ায় পুঁজিকে আমাদের দেখতে হবে একটি জীবন্ত গতিশীল সত্তা রূপে, যদি আমরা প্রকৃতই মার্ক্সের মতো করে পুঁজিকে দেখতে চাই। মার্ক্সের মতো করে পুঁজিকে দেখার অর্থ কী তা মার্ক্সের মুখেই শোনা যাক। পুঁজি গ্রন্থের জন্য রচিত এই প্রথম খণ্ডের প্রথম ভূমিকাতেই মার্ক্স পরিষ্কার করে বলেছেন:

‘It is the ultimate aim of this work, to lay bare the economic law of motion of modern society-it can neither clear by bold leaps, nor remove by legal enactments, the obstacles offered by the successive phases of its normal development. But it can shorten and lessen the birth pangs. To prevent possible misunderstanding a word. I paint the capitalist and the landlord in no sense coleur de rose. But here individuals are dealt with only in so far as they are the personifications of economic categories, embodiments of particular class relations and class interests. My standpoint from which the evolution of the economic formation of the society is viewed as a process of natural history, can less than any other make the individual responsible for relations whose creature he especially remains, however much he may subjectively raise himself above them.’

‘এই গ্রন্থের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, আধুনিক সমাজের (পুঁজিবাদের—কারণ সেটাই তখন ছিল বিশ্বের আধুনিক সমাজ-লেখক) গতির অর্থনৈতিক বিধানটি উন্মোচিত করে প্রদর্শন করা। এর স্বাভাবিক বিকাশের নিয়মানুযায়ী যেসব প্রতিবন্ধকতা পর্যায়ক্রমে এর সামনে উপস্থিত হবে, যেগুলো সে দুঃসাহসী লম্ফ দিয়েও পার হতে পারবে না। আইনকানুন প্রণয়ন করেও দূর করতে পারবে না তবে যেসবের ভূমিষ্ঠ হওয়ার যন্ত্রণাকে সে কিছুটা কমাতে বা হ্রাস করতে পারবে। ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ যাতে না থাকে সে জন্য আরেকটি কথা। আমি পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের যে ছবি এখানে এঁকেছি তা কোনো অর্থেই সোনালি বর্ণের হয়নি। কিন্তু এখানে ব্যক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থনৈতিক প্রত্যয়, বিশেষ শ্রেণি সম্পর্ক এবং বিশেষ শ্রেণি স্বার্থের প্রতীক রূপে। আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো সমাজের অর্থনৈতিক গঠনের বিবর্তন হচ্ছে একটি স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, এই ক্ষেত্রে তাই ব্যক্তি হচ্ছে এসব সম্পর্কেরই সৃষ্টি।

এসব সম্পর্কের পরিবর্তনের জন্য একক ব্যক্তিকে তাই দায়ী করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব তা সে ব্যক্তি বিষয়ীগতভাবে নিজেকে যত ওপরেই তুলে ধরুন না কেন।’