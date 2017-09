ছিটমহল বিনিময়: পেছনের কাহিনি ও সামনের চ্যালেঞ্জ

সারসংক্ষেপ

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক স্থলসীমা চুক্তিটি দীর্ঘ ৪১ বছর পর ২০১৫ সালের মে মাসে ভারতের পার্লামেন্টের অনুসমর্থন পেল। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান অচিহ্নিত সীমানা চিহ্নিতকরণ, অপদখলীয় ভূমি হস্তান্তর ও ছিটমহল বিনিময়সহ সীমান্ত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বাংলাদেশ সে বছরই চুক্তিটি পার্লামেন্টে অনুসমর্থন করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। কিন্তু সেই অনুসমর্থনের কাজটি করতে ভারত সরকার ৪১ বছর সময় ব্যয় করল। এই দীর্ঘ সময়ে ছিটমহলগুলোতে সৃষ্টি হয় মানবিক সংকট। ছিটমহল সমস্যার সমাধান জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে কোনো দেশের জন্যই তেমন কোনো স্পর্শকাতর বিষয় ছিল না। ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে কোনো দেশেরই ক্ষতির কিছু ছিল না। সমস্যাটি জিইয়ে রেখে কোনো দেশ লাভবান হয়েছে, তা-ও নয়। তাহলে কেন এই বিলম্ব? স্থলসীমা চুক্তির অনুসমর্থন শেষ পর্যন্ত কীভাবে সম্ভব হলো? ছিটমহল বিনিময়ে দ্বিপক্ষীয় চ্যালেঞ্জগুলো কী? ছিটমহলের মানুষদের সংকটগুলো কী এবং তাদের পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জগুলো কী? এই প্রশ্নগুলোরই উত্তর খোঁজা হয়েছে এই পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা প্রবন্ধে।

মূখ্য শব্দগুচ্ছ: ছিটমহল বিনিময়, স্থলসীমা চুক্তি, ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অনুসমর্থন।

প্রারম্ভিক কথা

অবশেষে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক স্থলসীমা চুক্তিটি দীর্ঘ ৪১ বছর পর ২০১৫ সালের মে মাসে ভারতের পার্লামেন্টের অনুসমর্থন পেল। স্থলসীমা চুক্তি অনুসমর্থন-সংক্রান্ত ভারতের সংবিধানের এই ১০০তম সংশোধনীটি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। কারণ, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান সীমান্ত সমস্যা নিরসন ও ছিটমহল বিনিময়ের মতো বিষয়গুলো ৪১ বছর ধরে স্থলসীমা চুক্তির অনুসমর্থনের অপেক্ষায় ছিল। উল্লেখ্য, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় Agreement on the demarcation of land boundary between Bangladesh and India, যা সংক্ষেপে Land Boundary Agreement বা স্থলসীমা চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তিটি ১৯৭৪ সালেই বাংলাদেশের পার্লামেন্টের অনুসমর্থন পায় এবং বাংলাদেশ সরকার ত্বরিতগতিতে চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের করণীয় সম্পন্ন করে, যা পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, এই দীর্ঘ সময়ে ছিটমহলে আবদ্ধ থাকা শত শত মানুষের জীবনে যে বঞ্চনার ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে, তার সার্বিক বিবেচনায় ছিটমহল সমস্যা শুধু একটি আন্তরাষ্ট্রীয় সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি এখন একটি মানবিক সংকট। ১৯৪৭ সালে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ যখন ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে, তখন রাতারাতি ছিটমহলের মানুষদের নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছিল। সিরিল র্যাডক্লিফের সীমানা নির্ধারণের কুচিন্তাপ্রসূত প্রক্রিয়ায় তারা হয়ে যায় ‘নিজভূমে পরবাসী’। কারণ, তারা ছিটমহল নামের বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডগুলোতে আবদ্ধ হয়ে যে দেশে আটকা পড়ে, সে দেশ তাদের নয়! সে দেশে তারা ‘ভিনদেশি’। আর আইনত তারা যে দেশের নাগরিক, সে দেশের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই। তাই তারা রাষ্ট্র ও নাগরিকত্বহীন মানুষ। ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের শিশুদের নাগরিক পরিচয় নিয়ে স্বাধীনভাবে বড় হওয়ার অধিকার প্রদানের দায়িত্ব—বাংলাদেশ বা ভারত—কোনো রাষ্ট্রই এড়াতে পারে না। অথচ গত প্রায় সাত দশকে ছিটমহলগুলোতে যাদের জন্ম হয়েছে, তারা কেউই কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পায়নি। কোনো রাষ্ট্রের কোথাও তারা নেই। এই ‘নেই মানুষ’দের পরিচয় হলো ‘ছিটের লোক’। সব ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ও মানবাধিকার থেকে তারা বঞ্চিত; সমাজ, রাষ্ট্র তথা ছিটমহলের বাইরের সমগ্র পৃথিবী থেকে তারা বিচ্ছিন্ন।

বাংলাদেশের লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলার সীমান্ত এলাকা এবং ভারতের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্ত এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিটমহলগুলো যেন একেকটি স্থলবেষ্টিত দ্বীপ। আয়তনের দিক থেকে বড় কয়েকটি ছিটমহলে সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১৫ হাজার লোকের বসবাস। অধিকাংশ ছিটমহলে লোকের সংখ্যা কয়েক শ বা তার চেয়েও কম। আবার কোনো কোনো ছিটমহলে মাত্র দুই থেকে তিনটি পরিবারের বসবাস। এই অল্পসংখ্যক মানুষের বসতিবিশিষ্ট আবদ্ধ ছিটমহলগুলো একেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সমাজ। এমনকি এক ছিটমহলের সঙ্গে অন্য কোনো ছিটমহলেরও কোনো সম্পর্ক নেই। সবকিছু থেকে তারা বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর ১৯৫০-এর দশকেই ছিটমহল বিনিময়ে ভারত-পাকিস্তান উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং ১৯৫৮ সালে শীর্ষ পর্যায়ে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু সেটি বাস্তবায়িত হয়নি, যার পেছনে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিই দায়ী ছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে ছিটমহল সমস্যাটি বাংলাদেশের ওপর বর্তায় আর পাকিস্তান ছিটমহল সমস্যা থেকে অব্যাহতি লাভ করে। কারণ, ছিটমহল ছিল শুধু তত্কালীন পূর্ব পাকিস্তানে যা বর্তমান বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে স্থলসীমা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাতে ছিটমহল বিনিময়ের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়। স্থলসীমা চুক্তি স্বাক্ষরের ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে চুক্তিটি অনুসমর্থন করে ত্বরিতগতিতে তা বাস্তবায়ন করে। কিন্তু সেই অনুসমর্থনের কাজটি করতে ভারত সরকার ৪১ বছর সময় ব্যয় করল। এই ৪১ বছরে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ঘটেছে অসংখ্য অপ্রীতিকর ঘটনা আর ছিটমহলের মানুষদের জীবনে ঘটে গেছে নাগরিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক দীর্ঘ অধ্যায়, যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিরল। অবশ্য যেমনটি আগেই বলেছি, ছিটমহলবাসীর মানবেতর জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের মধ্য দিয়েই। সেই হিসাবে ভারতের পার্লামেন্টে স্থলসীমা চুক্তি অনুসমর্থনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ছিটমহলবাসীর জীবন থেকে ৬৮ বছরের একটি অন্ধকার যুগের অবসান ঘটতে যাচ্ছে, যেখানে তাদের না ছিল কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় পরিচয়; না ছিল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিত্সা, শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকারসহ কোনো প্রকার মানবিক অধিকার; না ছিল জীবনের নিরাপত্তা। ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে সব ধরনের অধিকারবঞ্চিত ছিটমহলের অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের মুক্তির আয়োজন করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এমন একটি কাজ করলেন, যা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। অবশেষে ছিটমহল বিনিময় হতে যাচ্ছে দেখে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের ‘আই হ্যাব আ ড্রিম’ বক্তব্যের একটি লাইন বারবার মনে পড়েছে: ‘Now is the time to make justice a reality for all of God's children.’ (এখন সময় হলো সৃষ্টিকর্তার সব সন্তানের জন্য ন্যায়বিচারকে বাস্তবতায় পরিণত করা)।