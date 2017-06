গ্রামীণ নারীর পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ অবনয়নের প্রতিক্রিয়া

সারসংক্ষেপ

প্রাণিজগতের একমাত্র মানুষই পারে তার প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের জন্য পরিবেশ, প্রকৃতিকে পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন করতে। চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন সম্ভব হয়। লক্ষণীয় যে এ উন্নয়নকৌশল গ্রহণ কিংবা পরিচালনায় স্থানীয় সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ সীমিত কিংবা নেই বললেই চলে। উপরন্তু এ উন্নয়ন অভিধায় পরিবেশ ও প্রকৃতির বিষয়টিও স্থান পায় না নিরপেক্ষভাবে। পুরুষতান্ত্রিকতার ফলে সৃষ্ট কাঠামো উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশের নারীকে তার দৈনন্দিন কাজের মধ্য দিয়ে অধিকতর প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ করায় নারীর বিপন্নতা অন্যদের তুলনায় বেশি। এসব অঞ্চলের গ্রামীণ নারীর প্রাত্যহিক খাদ্য, পানি, জ্বালানি ও পশুখাদ্য সংগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। এ নির্ভরশীলতা নারীকে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এ অবস্থায় নারী শুধু তাঁর জীবন-জীবিকা, পরিবার, সন্তান, গবাদিপশু ইত্যাদি রক্ষা নয়, পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন; অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনেও অংশ নেন। পরিবেশসচেতনতা ও পরিবেশ অবনয়নের বিরুদ্ধে নারীর এ সাড়া প্রদান পরিবেশ আন্দোলন ও নারী আন্দোলনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কৃষিজমিকে চিংড়িঘেরে রূপান্তরিত করে চিংড়ি চাষ স্থানীয় পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে। ফলে স্থানীয় গ্রামীণ জনগণ বাণিজ্যিক চিংড়ির পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ আন্দোলনে অংশ নেয়। এ আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ও আন্দোলনে নারীর নেতৃত্বদান পরিবেশ রক্ষায় বিশেষভাবে তাত্পর্যপূর্ণ।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: নারী ও প্রকৃতির আন্তসম্পর্ক, পরিবেশ নারীবাদী ধ্যানধারণা, পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো, বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ, উন্নয়নের নেতিবাচক চরিত্র, পরিবেশ অবনয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় নারী।

ভূমিকা

নারীর জীবন-জীবিকার সঙ্গে পরিবেশ ও প্রকৃতি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এ সম্পর্কের কারণে নারী তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ অবনয়নের ক্ষেত্রে এ সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে পরোক্ষ এমনকি প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের মাধ্যমে। নির্দিষ্ট কোনো দূষণপ্রক্রিয়ায় যখন পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবনয়ন ঘটে, নারী তা অনুধাবন করতে পারেন সহজেই। পরিবেশদূষণের ফলে সাধারণত যে নেতিবাচক প্রভাব দেখা দেয়, তা হলো: নদীভাঙন, ভূমিক্ষয়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, নদ-নদী, খাল-বিলে পানির প্রবাহ কমে যাওয়া, বন্যা, খরা, লবণাক্ততা, মরুকরণপ্রক্রিয়া ইত্যাদি এবং এর ফলে প্রাণীবৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হওয়া। পরিবেশদূষণের নেতিবাচক প্রভাব সবার ওপরই পড়ে। কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় নির্ধারিত লৈঙ্গিক শ্রম বিভাজন নারীকে প্রকৃতি-ঘনিষ্ঠ করায় তাঁদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব তুলনামূলক বেশি। কেননা, নারী তার দৈনন্দিন কাজের জন্য পারিপার্শ্বিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। পরিবেশবাদী ওয়াগারি মাথাই বলেন,১ ‘The impact of environmental degradation hits our women and children most. They are the ones who remain in the villages struggling with it while the men flock to cities in search of jobs they may never find. বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ নারী প্রকৃতি থেকে খাদ্য, পানি, জ্বালানি ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করে থাকেন, আবার অক্লান্তভাবে প্রকৃতির রক্ষণাবেক্ষণে যেমন বীজ ও খাদ্য সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব জৈব সার, জ্বালানি তৈরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তার সহজাত জ্ঞান কাজে লাগান। তা ছাড়া নারীরা বৃক্ষরোপণ এবং পরিচর্যাও করে থাকেন। পারস্পরিক এ নির্ভরতার মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে নারীর নিবিড় সাহচর্য গড়ে ওঠে। এ কারণে প্রকৃতির যখন অবক্ষয় ঘটে, অবনয়নের সম্মুখীন হয় পরিবেশ, তখন নারীর নিয়মিত জীবনধারা হয় বিঘ্নিত, ক্ষতিগ্রস্ত। এ বিপন্নতাকে প্রতিহত করার জন্য নারী প্রতিবাদমুখর হন এমনকি আন্দোলনেও অংশ নেন। ভারতের বিসনোই ও চিপকো আন্দোলন এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর ক্ষেত্রেও বিষয়টি লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের জন্য কৃষিজমিকে চিংড়িঘেরে রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়ায় নারী ও পরিবেশের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, তার বিরুদ্ধে নিজেকে ও পরিবেশ রক্ষায় নারীর অগ্রগণ্য ভূমিকা লক্ষণীয়। আলোচ্য প্রবন্ধে পরিবেশ নারীবাদী ধ্যানধারণার আলোকে নারী ও প্রকৃতির আন্তসম্পর্ক, এর ফলে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিষয়ে নারীর সচেতনতা এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রভাবে স্থানিক পরিবেশের অবনয়নের বিরুদ্ধে নারীর সাড়া প্রদানের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকায় বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রভাবের বিরুদ্ধে নারীর ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।