সপ্তদশ শতকের বাংলায় ধর্মীয় জীবন: কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

সারসংক্ষেপ

বাংলা অঞ্চলে মানুষের আর্থসামাজিক জীবনে ধর্মের প্রভাব নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করার প্রয়াসেই এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ও জাতিগত ভেদাভেদ এক দিনে শিকড় গেড়ে বসেনি। শুধু হিন্দু-মুসলমান বিভক্তিই নয়, প্রত্যেক ধর্মের ভেতরে শাখা-প্রশাখার মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য মানুষের সামাজিক জীবনে বিস্তর প্রভাব ফেলেছিল। এ প্রবন্ধে বাংলা অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ও সম্প্রসারণ এবং হিন্দু ধর্মের প্রকৃতি ও বিবর্তনকে ঐতিহাসিক আর্থসামাজিক বাস্তবতার আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইসলাম প্রচারের মাধ্যম নিয়ে অনেক অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্ট করা হয়েছে। এখানে সপ্তদশ শতকের প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হলেও বিংশ শতাব্দীতে এসে এই ধর্মীয় ভেদাভেদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ব্যবহারের ফলেই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প আজকের সমাজে বিরাজমান।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম, সূফি ও পীর, শাক্ততন্ত্র, শাসনব্যবস্থা, জাতি-গোত্র ভেদাভেদ।

প্রারম্ভিক কথা

খ্রিষ্টাব্দ ১৬১০-১৭০৪ সময়কালকে অধ্যাপক ইটন বাংলাদেশে মোগল কর্তৃত্ব সুসংহতকরণের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।১ ভৌগোলিক অন্তরায়সমূহকে অগ্রাহ্য করে বাংলা বদ্বীপের ইতিহাসে এই প্রথমবার সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হলো। রাজনীতি ও প্রশাসনে অভিন্নতার প্রবণতা দেখা দিলেও বাংলাদেশে সপ্তদশ শতকে ধর্মের ক্ষেত্রে বিভক্তির ধারা বেগবান হয়ে ওঠে। অবশ্য বাঙালির ধর্মের জগতে এ সময়ে কোনো নাটকীয় ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি। তবু আপাত-স্থবির ও নিস্তরঙ্গ ধর্মীয় জীবনে লোকচক্ষুর অন্তরালে এই বিভেদ ও ভিন্নতা বেড়ে চলে।

ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবে উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল সারা দেশ। তবু বৈষ্ণব আন্দোলনের জোয়ার বাংলাদেশের সব হিন্দুর মধ্যে অভিন্ন বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়। তপন রায় চৌধুরী যথার্থই লিখেছেন যে বৈষ্ণববাদ পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবর্ণের হিন্দুদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে আকৃষ্ট করলেও পূর্ববঙ্গের উচ্চ ও নিম্নবর্ণের এবং পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নতুন মতবাদে দীক্ষিত করতে পারেনি। শ্রীচৈতন্যের জীবদ্দশায় বাংলার হিন্দুদের সিংহভাগ ছিল শাক্ততান্ত্রিক মতবাদে বিশ্বাসী। তপন রায় চৌধুরী তাই লিখেছেন, “Thus Vaisnavism in Bengal never became anything more than the faith of a powerful minority” (বাংলায় বৈষ্ণববাদ কখনো একটি শক্তিশালী সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিশ্বাসের চেয়ে বেশি মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি।)২ বৈষ্ণব আদর্শে অনুপ্রাণিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ও একত্র থাকতে পারেনি। শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রয়াণের পর নব্য বৈষ্ণববাদের আবির্ভাবের ফলে বৈষ্ণবদের মধ্যেও নতুন বিভক্তি দেখা দেয়। অন্যদিকে বাংলার পূর্ব ও মধ্য অঞ্চলে চতুর্দশ শতক থেকে শুরু করে নিঃশব্দে ইসলামে ধর্মান্তরিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। তবে এই নতুন মুসলমানেরাও ইসলামি উম্মাহর আদর্শে একত্র হতে পারেনি। এদের মধ্যেও মৌলবাদ-সমন্বয়বাদ, শিয়া-সুন্নি, বহিরাগত আশরাফ ও স্থানীয় আতরাফদের বিভক্তি দেখা দেয়। ধর্মীয় বিভক্তির এখানেই শেষ নয়। বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আদিবাসী ও অন্ত্যজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছিল অবৈদিক দেবদেবীর ও লোকধর্মের (folk religion) বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রাবল্য।

সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশে তাই মানুষের হূদয়কে জয় করার জন্য বহু ধরনের ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। তবে এসব বিশ্বাসের উত্থান ও বিকাশ সম্পর্কে যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্যের অভাব রয়েছে। কাজেই বাংলাদেশে সপ্তদশ শতাব্দীতে সব ধরনের ধর্মীয় গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও আচারের বিশ্লেষণ এ মুহূর্তে সম্ভব নয়। তাই মোটা দাগে সপ্তদশ শতকে বাংলাদেশে ধর্মের জগতে তিনটি বড় ধরনের প্রবণতা বিশ্লেষণে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রথমত, এই সময়কালে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রসার ও ধর্মান্তরের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মূলত এ প্রবণতা পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল। দ্বিতীয়ত, চৈতন্য-উত্তর বঙ্গদেশে হিন্দু ধর্মের বিবর্তনের মূল প্রবণতাসমূহ আলোচিত হবে। সবশেষে অন্ত্যজ ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের ধর্মীয় জীবনের পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।