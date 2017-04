বাংলাদেশ: একটি ইসলামি প্যারাডাইমের সন্ধানে

Your paradigm is so intrinsic to your mental process that you are hardly aware of its existence, until you try to communicate with someone with a different paradigm.³ -Donella Meadows

সারসংক্ষেপ

জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান এক সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কিছু বিষয় এসব প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। সেটি হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভবিষ্যত্। নতুন প্রজন্ম কোন ধারায় তাদের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাবে সেই বিষয়টিও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার মাধ্যমে আলোচিত হচ্ছে। বিশেষ করে নতুন এক ইসলামি ধারার উত্থান, যেটি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে চ্যালেঞ্জ করছে, সেটিই সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্বের জায়গাটি করে দিয়েছে। শুধু একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে জাতিপরিচয় নির্ধারণ করার মাধ্যমে কেউ কেউ ধর্ম ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। এদের মধ্যে ফরহাদ মজহার অন্যতম। তাঁর নিজের যুক্তি-তর্কের মধ্যে এমন অনেক অসংগতি পরিলক্ষিত হয় যার মাধ্যমে জনমনে জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম—উভয় সম্পর্কেই বিভ্রান্তির জন্ম হয়।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: জাতীয়তাবাদ, ধর্ম, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাম্রাজ্যবাদ, আধুনিকতা, আত্মপরিচয়, ভূকৌশলগত রাজনীতি, ফরহাদ মজহার।

প্রারম্ভিক কথা

বাংলাদেশ আজ এক আদর্শিক সংকটকাল পাড়ি দিচ্ছে। সেই সংকট মূলত রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক। তার ওপর একটি মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এ প্রবন্ধটি লেখা হলো। যে সংকটের কথা বলা হচ্ছে, তা থেকে উত্তরণে বিশেষ কোনো উত্কণ্ঠা রাজনৈতিক মহলে নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি বিকল্প চিন্তা আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। যদিও সেটি সুগঠিত নয় এবং যদিও বিকল্প হিসেবে তার প্রণেতা তাকে কতটুকু দেখবেন, জানা কঠিন, তবু সেই বীক্ষণ নানাভাবে আমাদের ব্যক্তিচিন্তাকে এবং রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। ইসলাম ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার কারও কাছে আজ আর কোনো নতুন খবর নয় বটে, কিন্তু তার ভিত্তিতে নতুন আদর্শিক বিকল্প গড়ে তোলার সবিনয় এই বিশেষ আকাঙ্ক্ষাটি কেন মনোযোগ দাবি করে, তার কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, রাজনৈতিক ইসলামের যেসব ধারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে তত্পর এবং যাদের অনেকগুলোই কোনো না কোনোভাবে ইসলামি মৌলবাদের বৈশ্বিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, তারা কী কারণে বাংলাদেশকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র হতে হবে, তার যৌক্তিকতাকে কোনো স্থানিক তত্ত্ব দিয়ে তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। আদর্শের স্থানীয়করণের সেই কাজটি এতকাল অসম্পূর্ণ থাকলেও এই বিকল্প আদর্শিক কাঠামো সেই অভাবটি পূরণ করেছে মূলত ফরহাদ মজহারের কল্যাণে। তবে ওই চিন্তায় নিহিত ব্যতিক্রমধর্মিতাই কিন্তু এই লেখার একমাত্র কারণ নয়। তার চেয়েও বড় কারণ হচ্ছে, পুঞ্জীভূত আকারে সেখানে বাংলাদেশের আদর্শিক উত্থান-পতনের একটি সার্বিক চিত্র মেলে, নির্যাস আকারে সংকটের মূর্ত রূপ তো বটেই, সেই সঙ্গে আরও ধরা পড়ে ওই দীনতার একটি নয়, একাধিক প্রবণতা।

এই ভাবপ্রবাহটি সম্পর্কে কেন অবগত হওয়া জরুরি, তার দ্বিতীয় কারণ রয়েছে। সেটি হলো সেখানে বাম রাজনীতির এ দেশীয় সংস্করণের একটি প্যাটার্ন আঁচ করা যায়। সেই প্যাটার্নে আজ সংকটে নিমজ্জিত জাতীয়তাবাদী আদর্শের সঙ্গে তার নৈকট্যের প্রকৃতিগত দিকটি কম গুরুত্বের নয়। সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে এ দেশে যাঁরা দীর্ঘকাল সম্পৃক্ত ছিলেন বা আছেন, তাঁদের মনোজগতের পরিবর্তনটি অনেকেই লক্ষ করবেন। ঠিক মজহারের মতো গভীর বৈপরীত্যে ভরপুর। উত্তাল বিবর্তনের অপঘাতে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ওই আদর্শ আজ নতুন আঙ্গিকে ঘর গোছানোর শান্ত, নিদ্রালু প্রচেষ্টায় রত হলেও যে আদর্শিক ভগ্নাংশের ওপর দাঁড়িয়ে ওই নব্য ভাবনা বাসা বাঁধছে, সেখানে দুটি একে অপরের বিরোধী প্রবণতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার একটি হলো পুঁজিবাদ-সমাজবাদ দ্বন্দ্ব থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে মধ্যবর্তী অবস্থান থেকে নতুন আদর্শ গড়ার প্রচেষ্টা। অথবা পুঁজিবাদী বিকাশ যেসব পরিত্যক্ত বিষাক্ত উপাদান মানুষের জৈবিক অস্তিত্বকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছে (পরিবেশ, গ্রিনহাউস গ্যাস), সেসব ইস্যুকে নিয়ে অথবা সমাজের শ্রেণী নয় বরং অধস্তন নাগরিক সংকটকে মূলধন করে ভিন্ন আদর্শিক ধারার জন্ম দেওয়া। বাম রাজনীতির ভিন্ন আরও একটি ধারা নতুন রাজনীতির ক্ষেত্র হিসেবে নাস্তিক-আস্তিক বিভক্তির দেয়ালকে কাজে লাগাতে চায়। নাস্তিক সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং ধর্মীয় আস্তিকতার দ্বন্দ্বে সংকটপীড়িত এই আদর্শ আকস্মিকভাবে আন্তর্জাতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে স্থানীয় জ্ঞানপ্রীতি দেখাতে উদগ্রীব, অনেকটা ফরাসি দার্শনিক মিশেল ফুঁকোর ঢঙে১। ইরানের আয়াতুল্লাহদের বিপ্লব (১৯৭৯ সালের) মিশেল ফুঁকোর মনে যে বিকল্প আবেগ সৃষ্টি করেছিল এবং আধুনিকতার বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে নতুন শিয়া আধ্যাত্মিকত্বকে আবিষ্কার করেছিল, সাবেক মার্ক্সবাদীদের অনেকেই ঠিক একই পথে পবিত্র ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ঘটিয়ে বাঙালি আধ্যাত্মিকতার নিজস্ব ঢং গড়ে তুলতে সচেষ্ট আছেন। প্রবণতাটি কেবল যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এ কথা ভাবলে ভুল হবে। আন্তর্জাতিকভাবে সোভিয়েত কমিউনিস্টরা ইতিমধ্যে পুঁজিবাদ ও ধর্মীয় ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এককালে আফগানিস্তানে যাঁরা কমিউনিস্ট ছিলেন, তাঁদের অনেকেই তালেবানের কৌশলগত নেতৃত্বে নিজেদের নতুন সত্তা আবিষ্কার করেছেন। বাংলাদেশি বামের চরিত্র সেদিক দিয়ে ভাবলে বিশেষ কোনো চমক সৃষ্টি করে না বটে, কিন্তু তারই এককালীন প্রতিনিধি ফরহাদ মজহারের নিজস্ব ডিগবাজির চারিত্রিক দুর্ধর্ষতা এবং দানবীয়তা নিঃসন্দেহে অবাক করে।