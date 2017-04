বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ: ভূ-রাজনীতি ও বিস্মৃত গণহত্যা

দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম: নিক্সন, কিসিঞ্জার অ্যান্ড দ্য ফরগটেন জেনোসাইড —গ্যারি জে বাস, নিউ ইয়র্ক: আলফ্রেড এ. নুফ, ২০১৩।



পটভূমি



আলোচিত বইটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্নায়ুযুদ্ধকেন্দ্রিক বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের ধরন এবং অন্যান্য বৃহত্ শক্তির ওপর এর প্রভাব নিয়ে তথ্যবহুল একটি উপস্থাপনা। বর্তমানে ভারতীয় কূটনীতিককে ‘অপদস্থ’ করার কূটনৈতিক টানাপোড়েন বাদ দিলে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো সময়ের চেয়ে ভালো সম্পর্ক পার করছিল। ২০০৭ সালে তত্কালীন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিষয়ে আন্ডার সেক্রেটারি নিকোলাস বার্নস ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে আশাবাদী মন্তব্য করেছিলেন:



The rise of a democratic and increasingly powerful India is a positive development for U.S. interests. Rarely has the United States shared so many interests and values with a growing power as we do today with India. By reaching out to India, we have made the bet that the future lies in pluralism, democracy, and market economics.১



যদিও মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সে সময়েই ব্যাপারটি অনুধাবন করে নিক্সনকে ভারতের প্রতি মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সে পথে হেঁটেছে অনেক পরে। বর্তমান বাস্তবতায় চীনকে ‘ঠেকাতে’ ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠেছে অন্যতম মিত্র। কিন্তু ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই মিত্রতাও বেশি দিন টিকে থাকা সম্ভব নয়। ভারত তার অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে যখন বহির্মুখী সম্প্রসারণ ঘটাতে চাইবে, তখন এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বাধতে বাধ্য। ইতিমধ্যে ভারতের বিদেশবিষয়ক (পূর্বাঞ্চলীয়) মন্ত্রণালয়ের সচিব শ্রীঅনিল ভাদভা দক্ষিণ চীন সাগরে আরও মনোযোগী হওয়ার ঘোষণা দিয়ে সেই ইঙ্গিতই দিয়ে রাখছেন।২ মোদ্দা কথা, পুতুল রাষ্ট্র ছাড়া সব দেশ তাঁদের জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে এবং শত্রু-মিত্র বাছাই করে, যা স্বার্থ হাসিল না হওয়া পর্যন্ত টিকিয়ে রাখে। যত দিন অন্য কোনো পক্ষের আঘাতের সম্ভাবনা থাকে, তত দিন তা টিকিয়ে রাখাই একমাত্র নীতি।



এই বাস্তবতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপর গ্যারি জে বাসের দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম: নিক্সন, কিসিঞ্জার অ্যান্ড দ্য ফরগটেন জেনোসাইড গ্রন্থটি সে সময়ের ঘটনা জানার ক্ষেত্রে এবং যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ক বিশ্লেষণে অসাধারণ ভূমিকা রাখবে। এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে তত্কালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের ভূমিকা এবং এদের সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক উঠে এসেছে। হোয়াইট হাউসে তত্কালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ও তাঁর নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের মধ্যকার কথোপকথনের অডিও টেপ, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে সাম্প্রতিক প্রকাশিত গোপন দলিলপত্র এবং সে সময়ে যেসব মার্কিন ও ভারতীয় নাগরিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তাঁদের সাক্ষাত্কারের ওপর ভিত্তি করে এই বইটি লেখা হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য বইপত্র ও মাধ্যম ব্যবহূত হয়েছে।

১৯৭১ সালে স্নায়ুযুদ্ধকালীন দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পাশ্চাত্য তত্ত্বের মোহভঙ্গ ঘটিয়েছিল সাময়িকভাবে হলেও। উদারনীতিবাদের অন্যতম রাজনৈতিক আবিষ্কার হলো গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্ব (democratic peace theory)। এর মূল কথা হলো, গণতান্ত্রিক দেশগুলো কখনো একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না। কিন্তু ১৯৭১ সালে বিশ্বের দুই বড় গণতন্ত্র ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক বিচ্যুতি ছিল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত তত্কালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করে সামরিক স্বৈরশাসক ইয়াহিয়ার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার অপচেষ্টাকে প্রাণপণ সমর্থন দেওয়া।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যে স্নায়ুযুদ্ধের আদর্শভিত্তিক প্রচারণার অংশ ছিল না, তা যুক্তরাষ্ট্রের সে সময়ের নীতিতে পরিলক্ষিত হয়। যদিও স্বাধীন হলে বাংলাদেশ সোভিয়েত অক্ষে ঢুকে যাবে বলে ভীতি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের, কিন্তু আদর্শগতভাবে গণতন্ত্রকে সমর্থন তারা করেনি। বিশ্ব যখন পুঁজিবাদী উদার গণতান্ত্রিক অংশ ও সাম্যবাদী অগণতান্ত্রিক অংশে বিভক্ত এবং যাবতীয় নীতি-রাজনীতি ও অন্যায়-অনাচার এই আদর্শিক লড়াই দিয়ে জায়েজ করা হচ্ছিল, তখন বাঙালিদের গণতান্ত্রিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত করে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র মানুষ হত্যা ও ধর্ষণের রাজনীতিকে সমর্থন দেওয়া এবং অস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করা যুক্তরাষ্ট্রের নীতিগত বড় রকমের স্খলন নিঃসন্দেহে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভূ-রাজনীতিই ছিল নীতিনির্ধারণে সবচেয়ে বড় নিয়ামক। আদর্শিক বা মানবিক দিকগুলো কোনো ভূমিকাই রাখেনি। চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আঁতাত আদর্শিক দিকে ভ্রুক্ষেপ না করার একটি অনন্য উদাহরণ। গণতান্ত্রিক ভারতকে সমর্থন না দিয়ে পাকিস্তানের পৈশাচিক সামরিক সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থন এবং তা রক্ষার্থে সব ধরনের নৃশংসতাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া তার সাক্ষ্য বহন করে। বাংলাদেশের জনগণের ওপর মানবেতিহাসের অন্যতম বর্বরোচিত হামলা হোয়াইট হাউসের কর্ণধারদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল।

পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম মূল্যবোধ এবং পররাষ্ট্রনীতিরও অংশ। তা সত্ত্বেও গণতন্ত্র ধূলিসাত্ করার অপচেষ্টায় সহায়তা করে যুক্তরাষ্ট্র তার পররাষ্ট্রনীতির দ্বৈত নীতিকে প্রমাণ করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই নিজের সুবিধামতো স্বৈরাচারী শাসককে ক্ষমতায় বসতে সাহায্য করেছে অথবা গণতান্ত্রিক সরকারকে উত্খাত করেছে। আবার যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানে গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে হস্তক্ষেপ করেছে। সবকিছু তার স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। এই তালিকা বেশ বড়। ঠিক এ জন্যই সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের গণতন্ত্রের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের মায়াকান্না দেখলে যে কারও সন্দেহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। বর্তমানে সিরিয়ায় একই ধরনের ঘটনায় আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে ফিরে এসেছে। মধ্যপ্রাচ্যে বাছাইকৃত দেশগুলোতে গণতন্ত্রের কথা বললেও সৌদি আরবের মতো বড় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কখনো এতটুকুও উচ্চবাচ্য করেনি যুক্তরাষ্ট্র।