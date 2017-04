বাঙালি জাতীয়তাবাদ: চার দশক পর

‘Your glory walks hand in hand with your doom.’

Homer ‘The Iliad’

সারসংক্ষেপ

বাঙালি জাতীয়তাবাদ আজ এক যুগসন্ধিক্ষণের মুখোমুখি। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনে মুখ্য আদর্শিক ভূমিকা পালন করার পর তার সংকট আজ ঘনীভূত হয়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে, যখন তাকে ঘিরে চলেছে নানা সংকট আর বিভ্রান্তি। এ প্রবন্ধে সেই সংকট ও ব্যর্থতার কারণ পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ব্যর্থতার দুটি দিক এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। একটি ধর্মীয় উপাদানের গুরুত্ব বৃদ্ধি, অন্যটি তার কাল্পনিক বা ইউটোপীয় চরিত্র। এই দুই সংকট বাঙালির জাতি-পরিচয়কে প্রশ্নবোধক করে তুলেছে এবং ধর্মীয় ভিত্তিতে নতুন জাতি-পরিচয়ের বীজ বপন করছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ: বাঙালি জাতীয়তাবাদ, আত্মপরিচয়, নিয়ন্ত্রণবাদী, ধনাত্মকমূলক দ্বান্দ্বিকতা, কল্পনার জগত্, মিথ্যা চেতনা, উত্কট আত্মপ্রেম

প্রারম্ভিক কথা

আলোচনার শুরুতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য মনে রাখা প্রয়োজন। আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদ মানুষের আত্মপরিচয়গত সংগ্রামের অন্যতম একটি রূপ হতে পারে, কিন্তু তাকেই একমাত্র আদর্শ হিসেবে ভাবা সঠিক নয়। মানুষের আত্মপরিচয় জাতি-পরিচয়কে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে, কখনো শ্রেণী-পরিচয়ও দখল করে নেয় ওই আত্মপরিচয়ের স্থান। আবার কখনো বা বংশ, সংস্কৃতি, ধর্ম বা ভাষা-পরিচয়। তবে জাতীয়তাবাদী চেতনা হলো অতিমাত্রায় খেয়ালি এক আদর্শ। তার উদাহরণ হয়তো বা ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারির শাহবাগ চত্বর। নতুন প্রজন্মের হাতে সেখানে নতুন আদলে সে আত্মপ্রকাশ পেল যখন, তার আগে আমরা ভেবেছিলাম জাতীয়তাবাদের ইতিমধ্যে সমাপ্তি ঘটে গেছে। ফলে জাতি-পরিচয়ের শক্তিকে কখনো একেবারে খাটো করে দেখা যায় না, আবার তাকে খুব শক্তিশালী ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়াও কঠিন। সবকিছু আসলে নির্ভর করে কোন শক্তি তার পেছনে দাঁড়িয়ে, কার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে জাতীয়তাবাদী স্লোগান, তার ওপর। ফলে দোষ-গুণটা আসলে জাতীয়তাবাদের নয়, বরং জাতি-পরিচয়ের অনুভূতিকে সমাজের কোন শক্তি কীভাবে ব্যবহার করছে তার। এর ব্যর্থতা সে কারণে রাজনৈতিক ও সাময়িক।

প্রসঙ্গটি কেন গুরুত্বপূর্ণ তা-ও এখানে বলে নেওয়া দরকার। আত্মপরিচয়ের দিক থেকে বাঙালি জাতি আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে পৌঁছেছে। আমরা লক্ষ করছি, জাতি-পরিচয়ের গা ঘেঁষে ধর্ম-পরিচয়ের প্রবল উত্থান। আর তাকে যারা প্রতিনিধিত্ব করে, তারাও নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি। তারা নতুন শক্তি, শহরের আধুনিক সভ্যতার বাইরের এক জগত্ থেকে আসা। তাদের ব্যানার হেফাজতে ইসলাম হতে পারে, তারা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটিই তাদের আসল পরিচয় নয়। তাদের সামাজিক শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত গ্রামের দরিদ্র, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। এরা সেই কৃষকসমাজের বিশাল অংশ, যারা ধর্মকেন্দ্রিক আত্মপরিচয়ের যেমন মুখপাত্র, তেমনি একই সঙ্গে তারা গ্রাম-শহরের মধ্যকার বিদ্যমান গভীর বৈষম্যেরও প্রতীক। তারা রাষ্ট্রের অবহেলার প্রতীক। গ্রামকে দীর্ঘকাল রাষ্ট্রীয় নজরের বাইরে রাখা, তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা, তার প্রতি উদাসীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। অসাম্প্রদায়িক ও আধুনিকমুখী একটি সমাজ গড়ে তোলা যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে সেটি কখনো উগ্র জাতি বা ধর্ম-পরিচয় দিয়ে সম্ভব নয়। এখানে আমাদের একটি মধ্যপথ খুঁজতে হবে। এই প্রবন্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা, কী কারণে সে আমাদের একটি আধুনিক বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা পূরণে ব্যর্থ হলো, সেটিই খুঁজতে চেষ্টা করব। উগ্র ধর্ম-পরিচয় আজ বাঙালির জীবনে স্থান করে নিচ্ছে। স্থানস্বল্পতার কারণে এখানে সে আলোচনা করা সম্ভব হলো না।