আবেগ ও বিশ্বরাজনীতি

দ্য জিওপলিটিকস অব ইমোশনস: হাউ কালচারস অব ফিয়ার, হিউমিলিয়েশন অ্যান্ড হোপ আর রিশেপিং দ্য ওয়ার্ল্ড—দমিনিক মোইসি দ্য বডলি হেড লন্ডন, ২০০৯



বিশ্ব জ্ঞানভান্ডারকে বিধৌত করেছে, এমন মননের অন্যতম উত্পত্তিস্থল হিসেবে ফরাসি জাতিকে চিহ্নিত করায় কোনো অতিমাত্রিকতা নেই। কি দর্শন, কি সাহিত্য, কি শিল্পকলা, প্রত্নতত্ত্ব বা স্থাপত্যশিল্প—প্রতিটি অঙ্গনে ফরাসিদীপ্তির ছাপ অলঙ্ঘনীয়। তবে কেবল অবদানের অঙ্ক কষে একে মূল্যায়ন করা শ্রেয় নয়। ভিন্নধর্মী, অপ্রচলিত অবস্থান, নতুন দৃষ্টিকোণ ও নতুন প্যারাডাইম সৃষ্টি ফরাসি সৃজনশীলতার সঙ্গে অবিভাজ্য হয়ে আছে। ভিক্তর হুগো-ফ্লবারের ধ্রুপদি সাহিত্য, সার্ত্র-কামুর অস্তিত্ববাদী দর্শন, মিশেল ফুকোর আধুনিকোত্তর দর্শন (পোস্ট-মডার্ন), মনে-সেজানের অন্তমুদ্রণাশ্রয়ী (ইমপ্রেশনিস্ট) চিত্রশিল্প—তার সব না হলেও কয়েকটি উদাহরণ। তবে প্রজ্ঞার এ চিরপরিচিত ক্ষেত্র ছেড়ে ফরাসি পাণ্ডিত্য যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির দুয়ারে আঘাত হানবে, যেখানে ইঙ্গ-মার্কিন আধিপত্য অতিমাত্রায় উচ্চারিত, সেটি ভাবা কঠিন ছিল এত দিন। সেটি উপলব্ধি করা গেল ঠান্ডাযুদ্ধের সমাপ্তি এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভবের ক্রান্তিলগ্নে এসে। আমাদের স্মরণে আছে, সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার বিদায়ে কী ধরনের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্ম হবে, এর সম্ভাব্যতাকে ঘিরে জন্ম নেয় নানা ধরনের আলোচনা। সে সময় দুটি বিশ্লেষণ, এবং দুটিই মার্কিন ঐতিহ্য থেকে আসা, বিশেষভাবে অনুপ্লাবিত করে বিশ্ব ব্যুত্পত্তি জগেক। এর একটি ফ্রান্সিস ফুকুইয়ামার ইতিহাসের সমাপ্তি (The End of History and the Last Man) থিসিস, অন্যটি স্যামুয়েল হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘর্ষ (The Clash of Civilisations) তত্ত্ব। আজ বলা চলে, তৃতীয় ধারার আগমনী বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে ফরাসি পাণ্ডিত্যের ফসল ‘Geopolitics of Emotions’ নামের একটি লেখা। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক দমিনিক মোইসির এ লেখাটি প্রথমে প্রকাশ পায় প্রবন্ধ আকারে, ফরেন অ্যাফেয়ার্স জার্নালে, ২০০৭ সালে। প্রবন্ধটি যখন বিদগ্ধ পাঠকের হাতে পড়ে, তখন এটিকে পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশের দাবি আসে। ২০০৯ সালে আমরা হাতে পাই মোইসির উল্লিখিত গ্রন্থটি, যাকে ফরাসি ম্যাজিক বলে অনেকে আখ্যায়িত করেছেন। মোইসি তাঁর গ্রন্থের আদি নাম দিয়েছিলেন দ্য ক্ল্যাশ অব ইমোশনস। এ শিরোনাম পরবর্তী সময়ে কেন তিনি পরিবর্তন করেন, এর কোনো উল্লেখ নেই। যদিও ধরে নেওয়া যায়, নামকে কেন্দ্র করে তিনি অযথা কোনো পলেমিক্সে জড়িয়ে পড়তে চাননি। এর চেয়ে পাঠকের কাছে নিজ বক্তব্যের সারবস্তু পেশ করা তাঁর কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। নাম পরিবর্তন হলেও মোইসির রচনাটি হাতে নিয়ে ধরে নেওয়া যায় যে এটি উল্লিখিত ওই দুটি দৃষ্টিকোণকে আক্রমণ করেই কেবল লেখা নয়, এর বিকল্পও বটে। নিঃসন্দেহে লেখাটি সে লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়েছে—ওই বিশ্লেষণের শক্ত বাঁধনকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে।



বাংলাদেশি বিদগ্ধ পাঠকের কাছে বইটি কতটুকু পরিচিত, সেটি পরিমাপ করা কঠিন। কিন্তু তাদের সংখ্যা যা-ই হোক না কেন, তাদের কাছে মোইসির উদ্দেশ্য সহজ-সরল হিসেবে প্রতীয়মান হবে। বিশ্বায়ন (গ্লোবালাইজেশন) নামের যে প্রক্রিয়া বৈশ্বিক জীবনকে আজ প্রভাবিত করছে, এর একটি জুতসই ব্যাখ্যা দেওয়া তিনি অত্যন্ত জরুরি মনে করেছেন এবং যে যুক্তির ওপর তিনি তাঁর মতাদর্শের মূল গাঁথুনিটি নির্মাণ করেছেন সেটি হলো, এ বিশ্বরাজনীতিকে আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার সময় এসেছে। এ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির স্থাপত্য নির্মাণে আবেগের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে কি না, সেটি অনুধাবন করা প্রয়োজন। পরখ করে দেখা আবেগ দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করা সম্ভব কি না। ভারতের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য বাবরি মসজিদ ও এর অবমাননা এক শক্তিশালী আবেগ হিসেবে কাজ করে। এ আবেগ নিয়ে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় বেঁচে আছে সংগ্রাম করে ও আশায় অনুপ্রাণিত হয়। একইভাবে ২০০৮ সালে মুসলিম নামধারী সন্ত্রাসীদের মুম্বাই শহর আক্রমণ এবং তাদের পরিচালিত হত্যাযজ্ঞ আবেগাপ্লুত করে হিন্দু সম্প্রদায়কে। ইসলামি জঙ্গিবাদ মোকাবিলা সে কারণে তাদের অস্তিত্বের সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়, স্থান করে নেয় তাদের সমষ্টিগত মনস্তত্ত্বের গভীরে। অন্যদিকে, আরব বিশ্বের জন্য ইসরায়েলের হাতে লাঞ্ছনা ও পরাজয় এক গভীর ক্ষত হিসেবে বিরাজমান। এ ক্ষত মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক, মানসিক ও আত্মসম্মানকে প্রভাবিত করে। একে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক অঙ্ক কষা ও রাজনৈতিক নীতিনির্ধারণ সম্ভব নয়। আবেগের প্রভাব থেকে পশ্চিমা বিশ্বও মুক্ত নয়। একদিকে ইসলামি সন্ত্রাসবাদ, অন্যদিকে বিশ্ব নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা এর জন্য এক অশনিসংকেত। যে অনিশ্চয়তার মধ্যে পশ্চিমা বিশ্ব আজ নিমজ্জমান, তা থেকে একধরনের ভীতি আজ একে গ্রাস করে আছে। কিন্তু আবেগের এ চিত্র কতটুকু গ্রহণযোগ্য—যখন প্রচলিত বিচারে আবেগকে মনোবিজ্ঞানের প্রত্যয় হিসেবেই কেবল দেখা হয় এবং সে কারণে এর প্রয়োগমূল্য মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বাইরে নগণ্য হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এ সন্দেহ আমাদের মনে উদয় হলেও মোইসির মনে এ ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব্ব নেই। তিনি লিখেছেন:

One cannot fully understand the world in which we live without trying to integrate and understand its emotions. Emotions are like cholesterol, both good and bad. The problem is to find the right balance (p. x)