সন্ত্রাস সৃষ্টিতে আগ্নেয়াস্ত্র

তারিখটা রোববার। ২০১৭ সালের ১ অক্টোবর। নেভাডা স্টেটের লাস ভেগাস শহরে ম্যাসিভ হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত করে রহস্যময় মানুষ হিসেবে এদিন সংবাদ হয়েছেন ৬৪ বছরের রিটায়ার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, স্টিফেন প্যাডক। একে-৪৭-টাইপ রাইফেল দিয়ে ‘হোটেল ম্যান্ডেলে বে ক্যাসিনোর’ ৩২তলায় বসে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৫৮ ব্যক্তিকে হত্যা করে, আহত হন ৫২৭ দর্শক। হতাহতের সংখ্যা আরও বড় হতে পারত। কারণ হোটেলের কাছেই ছিল অয়েল রিফাইনারি ফ্যাক্টরি এবং হারভেস্ট মিউজিক ফেস্টিভ্যাল উপলক্ষে সেদিন ২২ হাজার দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতিতে ভিড় উপচে পড়ছিল চারপাশে। স্টিফেনের মানসিক অসুস্থতা কিংবা ক্রিমিন্যাল তথ্যের কোনো রেকর্ড নেই। তারপরও ঘটনা হলো, তাঁর হোটেল রুম থেকে গুলিভর্তি ১৮টি এবং বাড়ি থেকে আরও অধিকসংখ্যক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। হত্যাকাণ্ডের মোটিভ সম্পর্কে ফেডারেল ও লোকাল অথোরিটি এক মাস পরেও সম্পূর্ণ অন্ধকারে। কারণ, আত্মহত্যার আগে নিজের ল্যাপটপ থেকে হার্ড ড্রাইভটা বুদ্ধি করে সরিয়ে ফেলেছিলেন প্যাডক।

যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাস সৃষ্টি কিংবা সহস্র ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য ব্যাপকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সংবাদ নতুন নয়। সংবাদপত্র, টেলিভিশন নিউজ, টুইটার মেসেজ, হোম ভিডিওসহ পুলিশ ইন্টারভিউতে সংখ্যাতীত হত্যাকাণ্ড আর সন্ত্রাসের ঘটনা উঠে আসে প্রতিদিন। ইউনাইটেড ন্যাশনস অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইমের গবেষণা থেকে জানা গেছে, কানাডায় ২০১২ সালে মোট মৃত্যুর ৩১ শতাংশ সংঘটিত হয়েছে গুলির কারণে। অস্ট্রেলিয়ায় ১৮ দশমিক ২ শতাংশ। যুক্তরাজ্যে ১০ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ শতাংশ। পিউ রিসার্চ সেন্টারের ডেটা অনুসারে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, কখনো কখনো স্ট্যাটাস জাহির করার মনোবৃত্তি থেকে ২ মিলিয়ন হ্যান্ডগানসহ ৪ দশমিক ৫ মিলিয়ন ফায়ারআর্ম ক্রয় করেন মার্কিন নাগরিকেরা।

২০১৩ সালের Collateral Desktop Analysis রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে এ দেশে ২৮৩ মিলিয়ন নাগরিকের হাতে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। আমেরিকায় বছরে ৩০ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে গুলিবিদ্ধ হয়ে। যাদের অর্ধেকের বয়স ১৮ থেকে ৩৫। এক-তৃতীয়াংশের কুড়ি বছরের নিচে। পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের সিংহভাগের শিকার ১৫ থেকে ২৪ বছরের তরুণ-তরুণীরা। জাতিবিদ্বেষ, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, মানসিক সমস্যা, অর্থনৈতিক হতাশা, ব্যক্তিগত বিরোধ, ড্রাগ ব্যবসাজনিত জটিলতাসহ আরও বহুবিধ কারণে আগ্নেয়াস্ত্রঘটিত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা এ দেশে ক্রমান্বয়েই ঊর্ধ্বমুখী। ২০১৫ সালে ৩৩ হাজার ৬৩৬টি হত্যাকাণ্ড হয়েছে শুটিং থেকে। যার সংখ্যা সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর চেয়ে অনেকটাই বেশি।

বড় ধরনের হত্যাযজ্ঞ, অনভিপ্রেত ট্র্যাজিক ঘটনা এযাবৎ শান্তিপ্রিয় মানুষকে সহস্রবার প্রতিবাদী করে তুলেছে গান-ভায়োলেন্সের বিরুদ্ধে। বহুবার তাঁরা বলেছেন, নীরবতা পালন আর নয়, এবার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সময়। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিষয় নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিতর্ক চলছে বহুকাল ধরে। কিন্তু প্রতিবারই বিতর্কের ফলাফল ও পরিণাম শূন্য। কারণ এ দেশের রাজনীতিক ও নীতিনির্ধারকদের সামনে সর্বদাই ঝুলে রয়েছে প্রতিবন্ধকতার একটি বিরাট সিগন্যাল। সেটা ঝুলিয়ে রেখেছেন রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট, উভয় দলেরই ন্যাশনাল রিফিল অ্যাসোসিয়েশনের(এনআরএ) সদস্যরা। কংগ্রেস-সিনেটের অন্দরমহলে তাঁদের প্রভাব প্রচণ্ড। যাঁদের ৭৭ শতাংশ নতুন বছরের শুরুতেই তীর্থের কাক হয়ে বসে থাকেন অস্ত্র বিক্রীর প্রত্যাশায়। অতএব বিভিন্ন কারণে আগ্নেয়াস্ত্র-সন্ত্রাস এখানে অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, সম্ভবত ভবিষ্যতে সেটা আরও বৃদ্ধি পাবে। কেননা পৃথিবীজুড়ে অপরাধ দমনের প্রযুক্তিকৌশল যত বেশি শাণিত হচ্ছে, ক্রাইম সংঘটনের মাত্রা ততই বাড়ছে প্রবল প্রতিযোগিতায় নেমে।

এ প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে হওয়া স্বাভাবিক, সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে অস্ত্র বিক্রেতাদের এত বড় দাপুটে মেজাজ কিসের জোরে থাকছে? এর উত্তর—আমেরিকান সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর জোরে। এখানে উল্লেখ করা ভালো, ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ প্রেসিডেন্ট এবং সংবিধান প্রণেতা জেমস ম্যাডিসন জুনিয়র, ইউনাইটেড স্টেটস কনস্টিটিউশনে প্রথম যে ১০টি সংশোধনী তৈরি করেছিলেন, সেগুলোকে একত্রতভাবে বলা হয়, ‘দ্য বিল অব রাইটস’। কারণ এগুলো রচিত হয়েছিল মার্কিন নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের রক্ষাকবচ হিসেবে। সরকারি হস্তক্ষেপে এই ১০টি মৌলিক অধিকার যাতে কোনোভাবে ক্ষুণ্ন না হয়, সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিশেষভাবে সংশোধনীগুলো লিখিত হয়েছিল। সংবিধান তালিকার দ্বিতীয় সংশোধনীটি ছিল, ‘A well-regulated militia being, necessary to the security of a free state, but the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed’। অর্থাৎ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন, কিন্তু জীবন রক্ষার্থে অস্ত্র রাখা এবং বহন করার মৌলিক অধিকার সাধারণ নাগরিকেরও থাকবে এবং সেটা আইন ভঙ্গের অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে না। সুপ্রিম কোর্ট অনুমোদিত এই অ্যামেন্ডমেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ অঙ্গরাজ্যেই বহাল তবিয়তে বলবৎ।

শেষ কথা হলো, সাধারণ জনতার আগ্নেয়াস্ত্র রাখার স্বাধীনতা আইনের দ্বারা স্বীকৃত বলেই কি যুক্তরাষ্ট্রে হাজার সহস্র মর্মান্তিক ঘটনার পরেও আর্মস রাখার অধিকার হরণ করা চলবে না? যুক্তিতর্কের অবতারণায় উত্তরে বলা চলে, আত্মরক্ষার স্বাধীনতা যখন অন্যের প্রাণহরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই স্বাধীনতা ভোগের অধিকার কেড়ে নেওয়াই উচিত। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ম্যাডিসন বলেছিলেন, স্বাধীনতাভোগের স্বেচ্ছাচারিতা বিপদগ্রস্ত করে স্বাধীনতাকে। কিন্তু দ্বিতীয় সংশোধনীর সমর্থক যাঁরা, তাঁদের অকাট্য যুক্তি হলো, সন্ত্রাস সৃষ্টিতে আগ্নেয়াস্ত্র নয়, ভূমিকা রয়েছে অপরাধপ্রবণ হিউম্যান সাইকোলজির। যুগে যুগে, দেশে দেশে নিরাপত্তা সংরক্ষণের জন্য তাই আইন-আদালত তৈরি হয়েছে। নিত্য নব অপরাধের বিচারে তৈরি হয়েছে নতুন আইন। গ্রিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক অ্যারিস্টটলের কথায়, ‘Man is by nature a social animal’। প্রকৃতিগতভাবে মানুষ হলো সামাজিক পশু। এই পাশবিকতা আইন-আদালতের কঠিন শিকল পরিয়ে কিংবা শাস্তির ভয় দেখিয়ে অনেক সময়ই দমন করা যায় না।

এ সম্পর্কে রুশ নাট্যকার শেখভের একটি সুন্দর উদ্ধৃতি রয়েছে। তিনি বলেছেন, In nature a repulsive Caterpillar turns into a lovely butterfly, but with humans, it is the other way around। প্রকৃতির নিয়মে বিতৃষ্ণা উদ্রেককারী একটি শুয়োপোকা সুন্দর প্রজাপতি হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এর উল্টো। অর্থাৎ সুন্দর প্রজাপতিই হয়ে উঠতে পারে শুয়োপোকা। অতএব যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র রাখার অধিকার এবং অস্ত্র নিয়ে সন্ত্রাস দুটোই চলবে সমান্তরালে।