গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন!!

অদ্ভুত ভালো লাগা আর সব সুন্দরের গড়াগড়িতে প্রকৃতি নুয়ে পড়েছে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে। এটি পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিখাত নামে পরিচিত। নানা রঙের পাহাড়ে ঘেরা এ গিরিখাতের বয়স নিয়ে চলছে গবেষণা। আমেরিকার উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল যেন পাহাড় সাম্রাজ্য। অ্যারিজোনা, নেভাদা, ইউটা, নিউ মেক্সিকো, কলোরাডো—সব জায়গাই আকাশছোঁয়া পাহাড় দিয়ে সাজানো। এসব রাজ্যে প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছে সব সৌন্দর্য।

অ্যারিজোনা রাজ্যে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন দৈর্ঘ্যে ২৭৭ মাইল, প্রস্থে সর্বোচ্চ ১৮ মাইল এবং সর্বোচ্চ গভীরতা ১ মাইলের অধিক। এর মধ্য দিয়ে কলোরাডো নদী বয়ে গেছে। ভূতত্ত্ববিদদের ধারণা, ১৭ মিলিয়ন বছর আগে এ গিরিখাতের সৃষ্টি। আগামী দুই মিলিয়ন বছর পর এ গিরিখাত আরও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে। এক মাইলের অধিক গভীর গিরিখাতের আটটি স্তর একেকটি কালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ যেন অনিন্দ্যসুন্দর পাথুরে স্থাপত্য।

খাতের সুউচ্চ সীমানা রেলিং দিয়ে ঘেরা রয়েছে। তবু মনে হয় এই বুঝি পড়লাম। অনেক পর্যটককে হেলিকপ্টারযোগে গিরিখাতের এ বর্ণিল সৌন্দর্য উপভোগ করতে দেখা গেছে। প্রকৃতির এ বিস্ময় দেখে যেকোনো পর্যটক মুগ্ধ না হয়ে ফিরবেন না। উত্তর-দক্ষিণে দুদিক থেকে গিরিখাতটি দেখা যায়। এপাশ থেকে ওপাশে ঘুরে আসতে ২২ মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়।

অ্যারিজোনা রাজ্যের আরেকটি প্রকৃতির নান্দনিক খেয়ালিপনা ‘অ্যান্টিলপ ক্যানিয়ন’। পাহাড়ের উপরে-নিচে দুটি ক্যানিয়ন রয়েছে। ওপর থেকে ১ হাজার ৩৩৫ ফুট নিচে পাথরের স্তূপে জলের খেলা। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি মরুপথে নাভাজো উপজাতি (নেটিভ আমেরিকান) পর্যটকদের অভ্যর্থনা জানায়। পর্যটকদের গাইড হিসেবে কাজ করেন নাভাজো উপজাতির যুবক-যুবতীরা। তাঁরা নিজেদের রেড ইন্ডিয়ান (নেটিভ আমেরিকান) হিসেবে পরিচয় দিতে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

মাঝি নামের এক গাইড আমাদের চাঁদের গাড়িতে করে মরুভূমির ধুলো উড়িয়ে নিয়ে যান অ্যান্টিলপ ক্যানিয়নের দোরগোড়ায়। এ যেন প্রাকৃতিক কারুকাজশোভিত পাহাড়ি আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ। ওপর থেকে সূর্যের আলো উঁকি দিচ্ছে। যতই ভেতরে প্রবেশ করি ততই বিস্ময়! ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে সুড়ঙ্গের আলো-আঁধারি পরিবেশ বর্ণিল আলোয় সেজে ওঠে। নতুন অজানা পরিবেশে দক্ষ ফটোগ্রাফার না হলে ক্যামেরায় ক্লিক করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে ইতিমধ্যে আলো-আঁধারি পরিবেশে লাইট অ্যান্ড রেজ্যুলেশন সেনসিটিভিটি ধারণক্ষমতাসমৃদ্ধ মোবাইল বেশ ভালো রেজাল্ট দিচ্ছে। এসব মোবাইলে যেকোনো ভ্রমণপিপাসু মানুষ তাঁদের স্মৃতি ধরে রাখতে পারবেন। অ্যারিজোনা রাজ্যের পেজ এলাকায় এ বিশাল পাহাড়ি মরূদ্যানটি সংরক্ষণ করে রেখেছেন সেখানকার নাভাজো উপজাতির লোকজন। এতে রয়েছে ডেড ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক। প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের পাশ ঘেঁষে সল্ট ফল্টস বেড ওয়াটার, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৮২ ফুট নিচে অবস্থান করছে। যেন ধবধবে সাদা লবণের কূলহারা নদী। দিন দিন মানুষের ভিড় বাড়ছে এসব এলাকায়। প্রতিদিন পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ছুটে আসছেন ভ্রমণপিপাসুরা। গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন, এন্টিলপ ক্যানিয়ন, জিওন ন্যাশনাল পার্ক, ডেড ভ্যালি বেড ওয়াটার—কালের সাক্ষী এসব প্রাকৃতিক নিদর্শন ঠায় দাঁড়িয়ে যেন জানান দিচ্ছে, ‘আমরা তোমাদের সুখের জন্য ছিলাম-আছি-থাকব।’

প্রকৃতিকে ধরে রাখার পেছনে এসব অঞ্চলের আদিবাসীদের (নেটিভ আমেরিকান) অবদান রাষ্ট্রস্বীকৃত। নানা ব্যস্ততার মাঝে একটু উষ্ণ সময় কাটাতে আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভ্রমণপিপাসু মানুষ ছুটে আসে এসব রাজ্যে। ঠিক তেমনিভাবে আমেরিকার মধ্যবর্তী অঙ্গরাজ্য ক্যানসাসের উচিটা শহর থেকে সোজা আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলো ছুঁয়ে পাড়ি দেয়। এ যেন সমতল থেকে পাহাড়ে ঘুরে আসা। এসব অঞ্চলে শীত-বসন্ত ছাড়াও বছরের একেক সময় প্রকৃতি অন্য রূপ ধারণ করে। তারাভরা রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকার ঠেলে গাড়ি ছুটছে। এসব পাহাড়ি জনপদে প্রকৃতি ভিন্নতা চোখে পড়ার মতো। কোথাও তুষার বরফে ঢেকে যাচ্ছে, কোথাও রাতের আলোয় মানুষের পদভারে শহর আলোকিত হয়ে উঠেছে।

ইন্টারস্টেট হাইওয়ে-৪০ ধরে ওকলাহোমা-নিউ মেক্সিকো, কলোরাডো, অ্যারিজোনা হয়ে রাতের আলোঝলমলে শহর লাস ভেগাসে। ক্যাসিনোর শহর লাস ভেগাস। চারদিকে সবুজে ঘেরা পাহাড়। রাতে মনে হয়; যেন সবুজের মাঝে একখণ্ড ঝকঝকে সোনা। একের ভেতর অনেক। বিশ্বজুড়ে যে শহরের রাতে না ঘুমানোর খ্যাতি রয়েছে। ভেগাস তার মধ্যে অন্যতম। ভেগাসের ভলিভাড সড়ক (স্টিভ)! এ যেন আলোর মিছিলে রাত জাগা এলিয়ন (দৈত্যদানব) সুপারসনিক গতিতে ছুটে চলেছে আইফেল টাওয়ার থেকে ট্রাম্প টাওয়ার। আলোঝলমলে হইহই রইরই শহরের মাঝখানে বাদ্যের তালে তালে ফাউন্টেইন শো বা জলতরঙ্গের খেলা। মনে হচ্ছে, শহরজুড়ে ডলার (টাকা) উড়ছে। শহরজুড়ে ক্যাসিনোর স্লট ম্যাসিনের বিকট আওয়াজ। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আসা মানুষ কচকচে ডলার নিয়ে স্রোতের বানে এ শহরের ক্যাসিনোতে ঢুকছে আর বের হচ্ছে। এ শহরে ঢুকলে যেকোনো আগন্তুক নিজেকে আপন মননে খুঁজে পেতে কিছুটা বেগ পেতে হবে। নির্ঘুম ভেগাস শহর নিয়ে একটি প্রচলিত কথা রয়েছে ‘What happens in Vegas Stays in Vegas’।

ইউটা অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে জাওন ন্যাশনাল পার্ক। বলা যায়, পৃথিবীর প্রকৃতি সংরক্ষণাগার। ভার্জিন নদী থেকে ধেয়ে আসা স্বচ্ছ জলে পাথর, কাঠ, বন্য প্রাণীর বসবাস। যেখানে মানুষ ও বন্য প্রাণী হাত ধরাধরি করে চলে। হুবার ড্যাম—এটি একটি জলবিদ্যুৎ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। ১৯৩৬ সালে কংক্রিটের পাহাড় ভেঙে এ ড্যাম করা হয়েছে। এ পর্যন্ত এতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ডলার। এটি অ্যারিজোনা ও নেভাদা রাজ্যকে ভাগ করেছে। মজার ব্যাপার হলো, এ দুটো রাজ্যের মধ্যে এক শ হাত দূরত্বে সময়ের হেরফের চোখে পড়ার মতো।

ড্যামের দুই পাশে দুটো ঘড়িতে ৪৫ মিনিট সময়ের ব্যবধান লক্ষ করা গেছে। দিনের তাপমাত্রার ওঠানামা সাদা চোখে দেখা গেছে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা সংগ্রহের জন্য প্রতিদিন দেশি-বিদেশি পর্যটকে ড্যামের দুপাশ সরগরম থাকে। ভ্রমণের সময় সবার মুখে একটি কথা উচ্চারিত হচ্ছিল—ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম! এক জনমে (জীবনে) কারও পক্ষে পুরো আমেরিকা ভ্রমণ আদৌ সম্ভব হয়েছে কি না আমার জানা নেই। তবে মানুষ জীবনে একবার হলেও দেশ-দেশান্তর, মহাদেশ থেকে মহাকাশ ঘোরার সুযোগ পেলে হয়তো শুধু ঘোরাঘুরিতে থাকত। ইচ্ছেঘুড়িকে নিজের মতো করে শুধুই ঘোরাত। তবু মানুষ ছুটছে পৃথিবীর বুক চিরে অন্য গ্রহে। কিন্তু তাকে (মানুষ) কোথাও না কোথাও নোঙর ফেলতে হয়। তাই বিশ্ব পরিব্রাজক ইবনে বতুতা, কলম্বাস, ভাস্কো দা গামার মতো ভ্রমণপিপাসু মানুষকে প্রকৃতির অপার রহস্য দেখে থামতে হয়েছে। তাই অতৃপ্ত মন নিয়ে আমরা ১১ জন সপ্তাহ ভ্রমণ শেষে দক্ষিণ-পশ্চিম হাইওয়ে ১৫-৭০ সড়ক ধরে ক্যানসাসের দিকে ছুটে এসেছিলাম। বারবার যেন পাগলা ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরছিলেন দুরন্ত চালক বাঁধন।

ড্রাইভিং সিটের পাশে বসা কলকাতা থেকে আসা নয়ন ঘোষ হঠাৎ গাড়ির হসপটে টাচ করলেন, অমনি বেজে উঠল—আবার হবে তো দেখা, এ দেখা শেষ দেখা নয়তো...।