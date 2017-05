শেষ রাতের যাত্রী

ঘড়ির কাঁটায় তখন ভোর পাঁচটা। রোববার ভোর। শনিবার বেলা সাড়ে তিনটার সময় কাজে এসেছি। হিসাবমতো প্রায় তেরো ঘণ্টা একটানা গাড়ি চালানো হয়ে গেছে। ভাবলাম এই তেরো ঘণ্টা আমি কোনো প্লেনে বসে থাকলে এতক্ষণে নিশ্চয় দুবাই পৌঁছে যেতাম! আমি ক্লান্ত, অবসন্ন। আমার চোখে রাজ্যের ঘুম, খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। এখন কথা হচ্ছে খিদেয় পেট চোঁ চোঁ কীভাবে করে আমি জানি না। বড় লেখকেরা অতি ক্ষুধার্ত অবস্থাকে এভাবেই বর্ণনা করেন। অতএব আমিও করলাম।

গাড়ি চালাচ্ছি, এ সময় হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হলো। নিউইয়র্কের বৃষ্টি বিরক্তিকর! পিট পিট করে কিছুক্ষণ পড়ে তারপর বন্ধ, আবার শুরু। কিন্তু গত রাতের সে বৃষ্টি আমার মনে ধরল। একেবারে বাংলাদেশের আষাঢ় মাসের বৃষ্টি। ঝুম ঝুম করে পড়ছে। সে বৃষ্টিতে তাল আছে, আছে ছন্দ আর আছে নস্টালজিয়া। কত স্মৃতি আমার এ বৃষ্টিকে ঘিরে। এ দেশের মানুষের কাছে বৃষ্টি অসহ্যকর, এরা বৃষ্টি পছন্দ করে না, এদের সাহিত্যেও বৃষ্টির কোনো স্থান নেই। বৃষ্টি যেন অপয়া কিছু? ইংরেজি সাহিত্যজুড়ে আছে তুষারঝড় আর উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ডের বিস্তর গুণগান।

নিউইয়র্ক শহরে বৃষ্টি হলে একশ্রেণির মানুষ বৃষ্টিকে পুঁজি করে টু-পাইস কামানোর ধান্দায় লেগে যায়। এরা আমার মতন খেটে খাওয়া মানুষ। রাস্তায় এটা-ওটা বিক্রি করে কিংবা ক্যাব চালায়। প্রসঙ্গত বলে রাখি নিউইয়র্ক শহরে বাংলাদেশি ট্যাক্সিচালকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৪২%। বৃষ্টি হলে ছাতা বিক্রির ধুম পড়ে

যায়, ছাতার মূল্য পাঁচ ডলার। সে ছাতার জীবনকাল আধঘণ্টা। বৃষ্টি থেমে গেলে ময়লার ঝুড়িগুলো ছাতায় ভর্তি থাকে, রাস্তার এখানে-ওখানে ভাঙা ছাতা পড়ে থাকতে দেখা যায়।

আমি বাসার পথে রওনা হলাম। আমার মাথায় নানান চিন্তা। সে চিন্তা মূলত খাদ্যকেন্দ্রিক। কী খাওয়া যায়? বাসায় গিয়ে খাব, না জ্যাকসন হাইটস থেকে খাবার কিনে নিয়ে যাব? জ্যাকসন হাইটসে রেস্টুরেন্টগুলো সারা রাত খোলা থাকে। কী নেই সেখানে। কাচ্চি বিরিয়ানি থেকে শুরু করে চ্যাপা শুঁটকির ভর্তা সবই পাওয়া যায়। কথায় আছে, New York the city that never sleeps এ কথাটি সত্য। আসলেই এ শহরটি কখনো ঘুমায় না। সারাক্ষণ জেগে আছে। আমাকে যখনই কোনো ট্যুরিস্ট বলে Man, this city really never sleeps. আমি তার লাইনের সঙ্গে আরেকটি লাইন জুড়ে দিই। And this city never stops eating. ভোর পাঁচটার সময় দেখবেন লোকজন লাইন ধরে চিকেন রাইস খাচ্ছে। যারা এ চিকেন রাইস বিক্রি করে তাদের নাম Halal guys আপাতত হালাল গাইসের গল্প থাক, সেটা আরেক দিন হবে। জ্যাকসন হাইটসের রেস্তোরাঁগুলোতে ভোর পাঁচটায় ঢুঁ মারলে দেখবেন আমার মতন ক্যাবিরা কপ কপ করে ভাত খাচ্ছে, কেউ সকালের নাশতা করছে রেস্তোরাঁয়, বায়ান্ন ইঞ্চি টিভিতে চলছে ক্রিকেট, রাজনীতিপ্রেমীরা ব্যস্ত বিএনপি, আওয়ামী লীগ, ট্রাম্প আর ক্লিনটন নিয়ে। এক কথায় চারদিকে উৎসব উৎসব পরিবেশ।

সে যা-ই হোক। আমার নিজের গল্পে ফিরি। অনেক ভাবাভাবির পর ঠিক করলাম আজকে বাসায় গিয়েই খাব। আমাজন ডট কম থেকে পঁয়ত্রিশ ডলারে এক বাটি ঘি কিনেছি। একটা ডিম ভাজব সঙ্গে ভাপ ওঠা গরম ভাত আর ঘি। তারপর ডাল দিয়ে ফিনিশিং। আহা অমৃত!!! গাড়ি চলছে। রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। কোনো লোকজন নেই। যদিও আমার চোখ-কান খোলা।

প্যাসেঞ্জার পেলে অবশ্যই নেব। যদি সে প্যাসেঞ্জার কুইন্সে যায়, তাহলে তো কথাই নেই। আমি তো ওদিকেই যাচ্ছি। ট্রাফিক সিগন্যালে থেমেছি। বৃষ্টির বেগ অনেকখানি বেড়েছে, আমি গাড়ির ওয়াইপার বন্ধ করে দিলাম। ঝুম বৃষ্টি দেখে ভালো লাগছে।

ইউটিউবে ওয়ারফেজের ‘বৃষ্টি নেমেছে’ গানটা খুঁজছি। হঠাৎ এক লোক এসে জানালায় টোকা দিল। তার দিকে তাকালাম। লোকটা বৃষ্টিতে ভিজে একাকার। সঙ্গে কোনো ছাতা নেই।

আমাকে বলল, Hey are you working? Can you take me?

হাতের ইশারায় তাকে বললাম উঠে পড়ো। সে গাড়িতে উঠল। তার দিকে তাকালাম। বৃদ্ধ লোক। বয়স সত্তরের কম না। তারপরই টের পেলাম এ লোক বদ্ধ মাতাল। মুখ থেকে ভকভক করে মদের গন্ধ আসছে। টেনে টেনে ইংরেজি বলে অর্থাৎ সে সাউথের লোক। আমেরিকার সাউথের লোকদের কথায় টান আছে। অনেক দিন এখানে থাকলে সেটা যে কেউ ধরতে পারবে। তাকে প্রশ্ন করলাম, কোথায় যাবে? সে বলল, Sparks steak house. আমি অবাক হলাম। ভোর পাঁচটার সময় স্টেক হাউসে যাবে! মাথা কি ঠিক আছে?

তাকে বললাম স্টেক হাউস তো রাত এগারোটায় বন্ধ হয়ে যায়। এখন ভোর পাঁচটা বাজে।

ঘড়ি দেখেছ? বলে ড্যাশবোর্ডের ঘড়ির দিকে ইশারা করলাম। সে বলল, তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাও। যদি বন্ধ থাকে তাহলে আমাকে হোটেলে নামিয়ে দেবে।

মাতালের সঙ্গে তর্কে যাওয়াটা অর্থহীন। তাকে ‘স্টেক হাউসে’ নিয়ে গেলাম। যেতে পাঁচ মিনিট লাগল, অল্প দূরত্ব। সে তার নিজের চোখে দেখল স্টেক হাউস বন্ধ। কিছুক্ষণ হাহুতাশ করল। Fucking steak house বলে গালিও দিল। তারপর আমাকে বলল, প্লিজ আমাকে আমার হোটেলে নামিয়ে দাও।

তোমার হোটেলের নাম কী? সে কোনো কথা বলে না। আমি তখন চরম বিরক্ত। মনে মনে বলছি, এই বেটারে গাড়িতে তোলা উচিত হয়নি। আমি তাকে আমার প্রশ্ন করলাম Hey, what is the name of the hotel you are staying?

সে অনেকক্ষণ ভেবে বলল St. Regis.

St. Regis অনেক দামি হোটেল। একেকটা রুমের ভাড়া সাত শ ডলারের কম না। অতএব চাচা মিয়া পাত্তিওলা লোক।

আমি গাড়ি চালাচ্ছি। সে পেছনে বসে আছে। নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলছে। একবার আমাকে প্রশ্ন করল, তোমার দেশ কোথায়?

এ প্রশ্নের উত্তর যে আমি কত হাজারবার দিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। বললাম, বাংলাদেশ।

মনে মনে বললাম, এখন ব্যাটা নিশ্চয় আমাকে প্রশ্ন করবে বাংলাদেশটা কোথায়?

এশিয়ায় নাকি মিডলইস্টে? একবার এক লোককে বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, বাংলাদেশ মঙ্গল গ্রহে। সে হাঁ করে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে ছিল।

‘চাচা মিয়া’ বাংলাদেশ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করল না। আমার নাম জিজ্ঞেস করল। বললাম ওই দেখ আমার লাইসেন্সে লেখা আছে। পড়ে নাও। ট্যাক্সিতে আমরা আমাদের হ্যাক লাইসেন্স (ট্যাক্সি অপারেটর লাইসেন্স) টাঙিয়ে রাখি। সেটাই নিয়ম।

সে পিট পিট করে কিছুক্ষণ আমার লাইসেন্সের দিকে তাকাল। এখন নিশ্চয় প্রশ্ন করবে, তুমি কি মুসলমান? তুমি কি আরব? যাক সে রকম কিছু সে বলল না।

ট্যাক্সি তার হোটেলের সামনে এনে থামিয়েছি। আমাকে বলল, মাই বয়, ভাড়া কত হয়েছে?

আমি বললাম, বারো ডলার।

সে বলল, জানো? আজকে আমার জন্মদিন।

আমি বললাম, Happy birthday (ব্যাটা টাকা দিয়ে বিদেয় হ)

সে অল্পক্ষণ কী যেন ভাবল, তারপর বলল, জানো বিগত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আমি আমার জন্মদিন নিউইয়র্কে পালন করে আসছি। কিন্তু এ বছরটি ভিন্ন। আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে নেই। সে তিন মাস আগে মারা গেছে। আমি আজকে সারাটা দিন ওর কথা ভেবেছি। আমি আর ও যেসব জায়গায় বেড়াতে যেতাম আমি আজ সেখানে একা গিয়েছি। সবকিছু আগের মতনই আছে, শুধু সে নেই। এ কথা বলে লোকটা কাঁদতে শুরু করল।

আমি কী করব ভেবে পেলাম না। বৃদ্ধের জন্য মনটা খারাপ হলো। আমি তাকে বললাম, I am sorry for your loss এর বেশি আর কী বলব?

সে কড়কড়ে এক শ ডলারের একটা নোট আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি তার ভাংতি টাকা ফেরত দিলাম। সে বলল, লাগবে না। পুরোটাই তোমার। তুমিই একমাত্র মানুষ যে আমার জন্মদিনে আমাকে উইশ করলে। এ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। আমাদের বাচ্চাকাচ্চা হয়নি। এ কথা বলে গাড়ি থেকে বের হয়ে গেল। কী অদ্ভুত!