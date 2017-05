এক.

সিনহা আবুল মনসুর-এর ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস ও স্মৃতিচারণ ‘এক মুক্তিযোদ্ধার না বলা কথা’ বইটি পড়লাম। এক নিঃশ্বাসে: শ্বাসে। একবার নয় দুবার। বইটি পড়ার পর বারবার শুধু একটি কথাই মনে হয়েছে, তা হচ্ছে: এই বইটি আগে কেন লেখা হয়নি? পর মুহূর্তেই নিজেকে এই ভেবে সান্ত্বনা দিয়েছি যে, ‘Better late than never’! দেরিতে হলেও হয়েছে তো! আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্যে ভাড়ারে জমা পড়েছে একটি মুক্তো! খুবই মূল্যবান সেই মুক্তো!

বইটির শুরুতে লেখক সিনহা আবুল মনসুর বলেছেন:

‘গল্পটা আমার নয়। গল্পটা এক মুক্তিযোদ্ধার। আমি তার হয়ে গল্পটা আপনাদের বলব। এই গল্প ওই মুক্তিযোদ্ধার বেডে ওঠার গল্প। এই গল্প তার শৃঙ্খলিত হওয়ার গল্প। এই গল্প তার শৃঙ্খল মুক্তির গল্প!



এই গল্প শুনতে শুনতে আপনি প্রবেশ করবেন বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সেই সব উত্তাল দিনগুলোতে। সেখান থেকে চুয়ান্নর যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচনে। তারপর এক সময়ে শৃঙ্খলিত হয়ে যাবেন আইয়ুব খানের সামরিক শাসনে! তার কিছু পরেই আছে পাক-ভারত যুদ্ধ। ছয় দফা’র আন্দোলন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। গল্পের নায়কের তখন প্রথম যৌবন! তার কানে হেলাল হাফিজের উদাত্ত আহ্বান:



‘এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়



এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়’।



তারপর এল আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ। বাঙালির জীবনে শ্রেষ্ঠ সময়! ‘এক মুক্তিযোদ্ধার না বলা কথা একাধারে উপন্যাস, স্মৃতিচারণা এবং বাঙালির জীবনের অখণ্ড ইতিহাস!



যে ইতিহাসকে আমরা ভুলতে বসেছি অবলীলায়’!

বইটি পড়তে পড়তে আমি আসলেই ঢুকে গিয়েছিলাম ইতিহাসের ওই সব অস্থি-সন্ধিতে। মাঝে মাঝে চোরাগলিতেও! সিনহা আবুল মনসুর তার স্বভাব-সুলভ প্রজ্ঞায় আবার আমাকে ফিরিয়ে এনেছে মূলধারায়। অদ্ভুত তার রচনাশৈলী। অদ্ভুত তার গল্প বলার ধরন। এ যেন টাইম মেশিনে করে ওই সময়ে ফিরে যাওয়া। কোন সেই সময়? বায়ান্ন থেকে একাত্তর। বাঙালির জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়!

দুই.

গল্পের নায়কের নাম অর্ণব। তার জন্ম ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি। ভাষা আন্দোলনের জাতক সে। তার পিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। অর্ণবের বয়স যখন বারো-তেরো বছর তখন থেকেই বাবা তাকে ইতিহাসের গল্প শোনাতেন। বাবা শোনাতেন রোমান সভ্যতার গল্প, মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পা গল্প, হালাকু খান, চেঙ্গিস খানের গল্প! মায়া সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা, আরও কত সভ্যতার গল্প! বাবার মুখেই অর্ণব প্রথম শুনেছে রুশ বিপ্লবের কথা, শুনেছে চে গুয়েভারার বিপ্লবের কথা! আরও শুনেছে লাতিন আমেরিকার সামরিক উপাখ্যানের কথা!

বাবার মুখে শোনা ওই গল্পে বাদ যায়নি গুরু চাণক্য বা গান্ধীজীর গল্পও!

বাবার ওই সব গল্পে অর্ণব হারিয়ে যেতো অদ্ভুত এক জগতে! অর্ণবের মনে হতো, ও যেন অমৃতের সন্তান। একদিন বড় হয়ে অর্ণব যেন গড়ে তুলব আরেক সভ্যতা, আরেক ইতিহাস!

কালের পরিক্রমায় অর্ণব গড়েও তুলল সেই ইতিহাস। সেই সভ্যতা! যৌবনে অর্ণব ছিনিয়ে আনল স্বাধীনতা, ছিনিয়ে আনল স্বাধিকার!

কিন্তু অর্ণবের বাবাকে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ধরে নিয়ে গেল রাজাকারেরা। বধ্যভূমিতে পড়ে রইল তাঁর লাশ।

যুদ্ধের সময় অর্ণবের সঙ্গে দেখা হলো মানসীর। অর্ণবের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ‘Nothing is unfair in war and love’!

‘এক মুক্তিযোদ্ধার না বলা কথা’ যেন ইতিহাসের মোড়কে একটি জনপদের উপাখ্যান। অথবা উপাখ্যানের মোড়কে এই জনপদের জন্ম-ইতিহাস!

তিন.

ইতিহাস এবং উপ্যাখান দু’টোর প্রতিই লেখক যত্নশীল ছিলেন! একটির বিনির্মাণে তিনি আরেকটির সঙ্গে সমঝোতা করেননি! আর তাই ইতিহাসের হাত ধরে গল্পের নায়কের জীবনে যখন প্রেম এল, সেই প্রেম হয়ে উঠল অনিবার্য। আবার তার পরিণতি হলোও গ্রিক মাইথোলজির মতো!

গল্পের নায়ক অর্ণব নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করেছে যে ২৫ শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু পালিয়ে যাননি কেন?

আত্মগোপন করেননি কেন?

৩২ নম্বরে বসে থেকে থেকে পাক সেনাদের হাতে ধরা পড়লেন কেন?

এ’কি পরিকল্পিত আত্মসমর্পণ? না’কি অকুতোভয় বীরত্ব?

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কেন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল?

উত্তরগুলোও তিনি দিয়েছেন। তবে এটা জানতে হলে পড়তে হবে ‘

বইয়ের শেষে গল্পের নায়ক নিজেই নিজেকে কাঠগড়ায় দাড় করিয়েছেন। নিজেই বলছেন: আমার শহীদ বুদ্ধিজীবী ও ইতিহাসবিদ বাবা সব সময় বলতেন, ‘অর্ণব, যে জাতির ইতিহাস নেই, তার বর্তমান নেই, নেই ভবিষ্যৎও’!

চার.

‘এক মুক্তিযোদ্ধার না বলা কথা’ বইটির লেখক সিনহা আবুল মনসুরকে আমি দু যুগ ধরে চিনি ও জানি। মেডিকেল কলেজে সিনহা আমার ছাত্র ছিল। সিনহা আবুল মনসুর বরাবরের মতোই স্বাধীনচেতা এবং আত্মপ্রত্যয়ী! সেই আত্মপ্রত্যয়ের হাত ধরেই লেখক সিনহা যখন গল্পের শেষে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করেন: ‘আমাদেরতো একটা একটা সমৃদ্ধ ইতিহাস ছিল, তাহলে আমাদের বর্তমানটা এত ঘোলাটে কেন?

এই প্রশ্নটির সঙ্গে সঙ্গে লেখক আমাদের দাড় করিয়ে দেন একটি আয়নার মুখোমুখি! ওই আয়নাটা আমাদের সমাজ, আমাদের বিবেক! সময় এসেছে লেখক সিনহা আবুল মনসুর এই সব বহুবিধ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার! তার আগে এই প্রজন্মের সবারই উচিত এই বইটি মনযোগ সহকারে পাঠ করা।

ঝকঝকে প্রচ্ছদের এই বইটি প্রকাশ করেছে দিব্য প্রকাশ। লেখক এবং প্রকাশক দু’জনকেই আমার সাধুবাদ।