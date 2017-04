ককেশিয়ার দিনরাত্রি

পর্ব–১ : বালিকভা ভেরা

পার্কের বেঞ্চে ঘুমিয়ে ছিলাম একটি ‘প্রাভদা’য় মুখ ও মাথা ঢেকে, চাঁদটা ঘুমাতে দিচ্ছিল না বলে। রোমান্টিক চাঁদ পথের মানুষের জন্য অত রোমান্টিক নয়। মানুষ টেঁটা দিয়ে যেমন মাছের শরীর বিদ্ধ করে, ছাদহীন আকাশের নিচে চাঁদ তেমনই চোখে টাটায়। বিশেষ করে বয়স যদি থাকে অল্প আর মনে ফোটে আষাঢ়ের ‘প্রথম কদম ফুল’!

সুন্দর গা জুড়ানো বাতাস ছিল, কোনো পাখি গাইছিল কি না, মনে নেই। কিন্তু খুব ক্লান্ত ছিলাম। কয়েক জায়গায় হোটেলে চেষ্টা করেছি, কিন্তু ভিসা নেই বলে কেউ জায়গা দেয়নি। আমাদের দেশের বসন্তকালের মতো ফুরফুরে রাত, তবে আমাদের দেশের মতো মশা-মাছির উৎপাত নেই। পার্কেই রাতটি কাটিয়ে দেব ভেবে নিরিবিলি একটি ব্যাঞ্চ বেছে নিয়েছিলাম। শহরটি কৃষ্ণসাগরের বক্ষপদ্ম জর্জিয়ার বাতুমি।

সম্ভবত ১৯৮৭ সাল। সমাজতন্ত্রের বন্ধন খুলতে শুরু করেছে। অভাবের হাঁ করা মুখ আস্তে আস্তে তার সরীসৃপের জিভ দেখাচ্ছে। দাপটওয়ালাদের দাপটে এসেছে ঢিলেমি। সোভিয়েত জনগণ প্রথমবারের মতো শুনতে শুরু করেছে গা শিউরে ওঠা একটি শব্দ ‘গুলাগ’। এর আগে ওটা ছিল নিষিদ্ধ শব্দ। কারণ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প নাৎসি আদর্শের সঙ্গে মানায়, সমাজতন্ত্রে প্রশ্নই ওঠে না। দেশের শত্রু আন্দ্রে শাখারভ, স্যুলঝিনিৎসিন আর দেশের শত্রু নয়; বরং দেশ ও জাতির বিবেক। অকালমৃত কবি ও গায়ক ভিসোৎস্কি আর অচ্ছুত নয়। বিশ শতাব্দীর সেই যে আশা মৃত্যুর রুশিদের স্বভাবগত এক্সপেরিমেন্টের হ-য-ব-র-ল সময়টি ছিল, আমি ছিলাম তার খুব কাছের দর্শক।

আমি হয়তো তার যুক্তির দিকটি ততটা বুঝে উঠতে পারিনি, কিন্তু বেদনার সুরটি ঠিকই গেথে গেছে হৃদয়ে।

ককেশিয়ায় শিগগিরই শুরু হবে শতাব্দী থেকে শতাব্দী চলে আসা অস্থিতি, যা থেমে ছিল সোভিয়েত লৌহ শাসনের কয়েক দশক। সেই বর্বরতা আবার দেখাবে তার সবুজ অশুভ চোখ, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে মারতে শুরু করবে।

রুশ কবির সেই কবিতা ‘যেই গুলিটি ছুড়ুক না কেন, যে দিক থেকেই, তা ছিন্ন করবেই মায়ের বুক’ দৈববাণীর মতো কত সত্য প্রমাণিত হবে। আর মানুষগুলো, নিরীহ-নির্যাতিত-প্রতারিত মানুষগুলো সোভিয়েত ইউনিয়ন নামের দানবাকৃতির ওই দেশটিতে আর থাকতে চাইবে না।

আমি উত্তর ককেশিয়ার পর্বতময় ভূস্বর্গ দামবাইয়ে কিছুদিন বিনির্মাণ দলে কাজ করেছিলাম। প্রায় ১৩ হাজার ফুট উঁচু দামবাই-উলগেনের মেঘটুপি পরিহিত চূড়া ছাড়াও ওখানকার পাহাড়-পর্বত-উপত্যকা, ঘাসফুল আর ঝরনাধারাগুলো আমাকে খুব করে ব্যস্ত রেখেছিল। পাহাড়ি ঝরনাধারাগুলো একসঙ্গে মিলে হইহই-রইরই করা যে খরস্রোতা নদীটি তৈরি করেছিল, আমানুজ, আমি তার তীরে প্রায়ই নিঃসংঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতাম আমাদেরই দলের লম্বা লিকলিকে সুন্দর মুখশ্রীর মেয়ে বালিকভা ভেরাকে। ওর চোখ ছিল গভীর ও নীল, যেমনটা আমি কিছুদিন পরই দেখতে পাব কৃষ্ণসাগরের চোখে তাকিয়ে, সোচিতে। বাদামি রঙের লম্বা চুল ছিল ওর, আর সেই চুলগুলো সে বেণী বা খোঁপা না বেঁধে চুলের আগাগুলো উল্টিয়ে এনে ক্লিপ মেরে দিত ঘাড়ের পেছনে। এমন চুলের সাজ আর দেখিনি এবং আমার তা খুব ভালো লাগত। হয়তো ওর চুল বা ওর সৌন্দর্য বা ককেশিয়ার যে গম্ভীরতার ছোঁয়াচ ওর মধ্যে ছিল, তা-ই আমাকে ওর প্রতি কৌতূহলী করে তোলে অথবা হয়তো কোনো কিছুই নয়, আমারই সোনালি ভালোবাসার যৌবন তার রঙের খেলায় আমাকে রেখেছিল সাথি করে।

আমি একদিন নদীর সাথে সাথে হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম অনেক দূরে। ফুলে ফুলে ভরা উপত্যকা, দূরে আসমান ছুঁই ছুঁই এক পাহাড়ের শীর্ষ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এক শীর্ণ জলপ্রপাত। শীর্ণ, কিন্তু সে কী তার গর্জন, আর কী তার সৌন্দর্য! আমি দিন শেষে ফিরলাম যখন, আমাদের দুই পাহাড়ের সংযোগকারী যে সুন্দর সেতুটি ছিল, দেখলাম সেই সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে অতলের দিকে তাকিয়ে আছে ভেরা। আর পাতালে আমার সদ্য দেখে আসা জলপ্রপাতের গর্জনকে কাঁধে নিয়ে ছুটে চলেছে আমানুজ। সেই আমানুজের হিংস্র গর্জনকে উপেক্ষা করে আমি ভেরার সাথে কথা কইতে চাইলাম। আর ও তার সুন্দর সেই লম্বা জলপ্রপাতের মতো তনুটি আমার দিকে ফিরিয়ে, আমার চোখের দিকে খুব সরাসরি তাকাল। যেমন করে জিউস প্রমেথিউসের চোখে তাকিয়ে তার অতি গহিনে অন্তরাত্মাকে দেখতে পেয়ে বলেছিল খুব কঠিন কিছু কথা, ঠিক তেমনি সেই মেয়ে, সেই সুন্দর ও কঠিন, আমাকে বলল, ‘আমি একা থাকতে পছন্দ করি, তুমি যদি মাইন্ড না করো, আমি একটু একা থাকতে চাই।’

আমি নিজে ছিলাম অতি বেশি নিসর্গচারী। আমি নিজেও খুব বেশি একা থাকতাম। ওই মেয়ে বুঝলই না যে দুজনে মিলেও একা থাকা যেত পৃথিবীর সুন্দরতম সেই কোণটিতে।

ওই নদী এত গর্জন করে কেন? ওই পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে কেন? ওই চিলগুলো মাথার ওপরে চক্রাকারে ওড়ে কেন?

আসলে সবাই একটু স্নেহ, একটু ভালোবাসা, একটু আন্তরিকতার কাঙাল। বিশেষ করে এমন সুন্দরের অবগাহন একা বড়ই কষ্টকর। কারণ যে অনুভূতিগুলো উথলে ওঠে, তা যদি পাশেরজনের সাথে শেয়ার না করা যায়, সেই অবগাহন হয় অতৃপ্তির মেঘলা অবগাহন।

একটিই তো গ্রীষ্ম, একটিই তো যৌবন, চলেই তো যায়। ওই ককেশিয়ায় সহস্র-লক্ষ বছর কত মানুষ হেঁটে গেছে, ওই ককেশিয়ায় কাজবেক পাহাড়ে প্রমিথিউস শৃঙ্খলাবদ্ধ থেকেছে অনন্তকাল, আর নিষ্ঠুর জিউস চিল হয়ে প্রতিদিন তার বুক ঠুকরে ঠুকরে ছিঁড়ে গেছে যকৃৎ, আর তুমি, বালিকভা ভেরা, এত সুন্দর সেই ককেশিয়ায় জিউসের মতো এমন কষ্ট না দিলেই কি হতো না?

ককেশিয়া, যেখানে বন আর বন, রোদ আর রোদ, চিল আর চিল; যেখানে নদীগুলো কথা কয়, পাহাড়গুলোর নাম ঠিকুজিতে কত না ইতিহাস, আর কত না ভালোবাসা ঘাসফুল হয়ে মাঠে মাঠে হাঁটে। আর ১০ হাজার ফুট ওপরে যেখানে মেঘেরা বিহার করে, যেখানে হৃদয়ের আকুতি ফোঁটা ফোঁটা শিশির হয়ে ঝরে থাকে ঘাসে, আমরা সেখানে কী কায়িক পরিশ্রমটাই না করেছিলাম গাইতি-শাবল দিয়ে কঠিন পাহাড় কেটে কেটে ট্রেঞ্চ বানিয়ে ইলেকট্রিক কেব্ল বসাতে। আমরা কেব্ল কারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছিলাম যেন শিশুরা, তোমার মতো নারীরা, আমার মতো স্বপ্নচারী পুরুষেরা খুব সহজেই পৌঁছে যেতে পারে সেই অনিন্দ্য সুন্দর ‘মুসা আচাতিরা’ পাহাড়ের চূড়ায়, যেখানে তোমার ঘাম, আমার ঘাম এবং একখণ্ড যৌথ যৌবন জমাট পাথর হয়ে আছে। তুমি জানো এই এত বছর পরে কত সুন্দর সেই স্থান এখন? কত দ্রুত এখন চলে যাওয়া যায় সেই আকাশচূড়ায়? আমরা তো যেতাম ট্যাংকের চেইন পায়ে বাঁধা সেই দানবাকৃতির ট্রাকগুলোতে করে, যা সোজা ওপরে উঠে যেত আর আমরা গবাদিপশুর মতো চিৎকার করতাম, বিশেষ করে নামার সময় যখন তা নেমে যেত রোলারকোস্টারের মতো খাড়া নিচে, যেমন নেমে আসে চিল শাঁ করে শিকারের দিকে।

আমরা সেই মেঘ বিহারের রেস্ট হাউসটিতে তিন তিনটি সপ্তাহ থেকেছি সবাই মিলে। কত হইচই, নাচ, গান, ভালোবাসাবাসি! অথচ তুমি, বালিকভা ভেরা আমাকে দু দণ্ড শান্তি নয়, ভীষন কষ্ট দিয়েছিলে। এবং আমি ৩০ বছর পরে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে বসে তোমার পুরো নাম, জ্বলজ্বলে চোখ, সেই চুল, সেই দাঁড়ানোর ভঙ্গি এবং বরফঢালা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি। রাশিয়ার অমিশ্রিত ‘র’ ভদকাও এত তেতো নয়, যতটা ছিল তোমার সেই কথা। অথচ অতি উদ্ধত দামবাই-উলগেনের মতো এমন এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে সাপফো উড়াল দিয়েছিল পাতালের দিকে, তার ভালোবাসার মানুষটি সমুদ্র থেকে ফিরে আসেনি বলে।

তুমি কি সাপফোর চেয়েও সুন্দর?

“Pain penetrates me drop by drop!”

Sappho

তুমি এখন কোথায় আছো? কেমন আছো? তুমি কি আগের মতোই সুন্দর?

তোমার কি মনে পড়ে আমানুজের সেই সন্ধ্যার কথা? এবং তোমাকে কি একটুও কোমলতা স্পর্শ করেছে?

আমার স্মৃতি খুব বেশি সিলেকটিভ, আমি প্রায় সবই ভুলে যাই, সবই, বিশেষ করে যারা আমাকে কষ্ট দেয়, অথচ তোমাকে ভুলিনি। তোমার দেওয়া কষ্টটার কী যেন একটা অদ্ভুত ধুসর রং আছে, কী যেন একটা গন্ধ, আমি যা মালুম করে উঠতে পারিনি আজও। অতৃপ্ত আত্মা যেমন পৃথিবীতে ফিরে ফিরে আসে, অবোধ্য স্মৃতিও সম্ভবত তা-ই।

যখন আমার দামবাই পর্ব শেষ হলো, আমি গেলাম সোচিতে। কৃষ্ণসাগরের তীরের তিলোত্তমা এই শহর। রাশিয়ার এই শহরটি বিশ্বজুড়ে পরিচিত, পরিচিত ছিল তখনো। আর সেই সাগর অবিকল বালিকভা ভেরার চোখের মতো!

কৃষ্ণসাগর গভীর গভীর নীল

কৃষ্ণসাগর নয় মোটেও কৃষ্ণা

কৃষ্ণসাগর এক রমণীর চোখের ঘন নীল

কৃষ্ণসাগর তারই অবোধ তৃষ্ণা।

পর্ব–২: দব্রি গ্রুজিন

কেউ ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাল, ‘তাভারিশ (কমরেড), এখানে ঘুমানো নিষেধ, তোমার ডকুমেন্ট দেখাও।’

নিউজ পেপার মুখ থেকে সরিয়ে উঠে বসলাম। কিসের ডকুমেন্ট, দেখি মি. মিলিশিয়ার মুখে দেড় হাত লম্বা হাসি। ‘দারাগোই (মাই ডিয়ার), তুই এখানে কোত্থেকে? তুই দিলীপকুমারের দেশের লোক, আমাদের গেস্ট, তুই কি না রাস্তায় ঘুমাচ্ছিস!’

সে বসে পড়ল আমার পাশে। হড়হড় করে গল্প শুরু করে দিল ইন্ডিয়ান ফিল্ম এবং নায়ক-নায়িকাদের সম্পর্কে। তার জ্ঞান এই অধ্যায়ে নিঃসন্দেহে ছিল আমার চেয়ে অনেক বেশি। আমি যখন দেশে ছিলাম, ইন্ডিয়ান ছবি সংস্কৃতি তখনো মহামারির মতো আমাদের রক্তে ঢুকে যায়নি। সুতরাং আমি প্রায়ই আমার কনিষ্ঠদের আড্ডায় একটু গেয়ো গেয়ো বোধ করতাম। অনেককে তুখোড় হিন্দি বলতে শুনে আফসোস হতো—ইশ্‌, ভাষাটি জানা থাকলে মূলে কিছু বই পড়তে পারতাম। আর মোহাম্মদ রফি, গুলাম আলী, জগজিৎ সিংয়ের গজলগুলো বুঝতে পারতাম!

পৃথিবীতে দুটো কাজ আমি সব সময় খুব ভালো পারতাম। এক. বই পড়তে, দুই. প্রেমে পড়তে।

দুইটাই পড়া, এই পড়ে পড়েই আমার যত সর্বনাশ।

‘It is clear now, neither honey nor the honey bee is to be mine again’—Sappho

তাই ঝাঁকড়া চুলের একজন মানুষ, যার ছিল বুকভরা ভালোবাসা ও বুকভরা বিদ্রোহ, আমাকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখে। আমি ভাবি কী করে এমন হয়, এমন অবিকল অনুভূতির আগুন?

‘আমি চিরতরে দূরে সরে যাব তবু দেব না আমারে ভুলিতে।’

তার হৃদয়ের যে আঁকুপাঁকু, অন্তহীন কূলহীন ভালোবাসার যে প্লাবন, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বারবার, আমি তা বুঝি, হ্যাঁ, আমি তা ভীষণভাবে বুঝি। তার অনুভূতির ছুরি আমাকেও কাটে, অহর্নিশি কাটে, কেটে নুন ছড়িয়ে দেয়।

তবু তাকেই মনে রাখা প্রয়োজন, মানুষের অবয়বে সে হেঁটে গেছে এই পৃথিবীতে কিন্তু সে ছিল মানুষ নয়, মানবের অতীত, আমরা তাকে চিনিনি। তাকেই মনে রাখা প্রয়োজন। আর আমাকে, আমাকে মনে না রাখলেও চলবে।

ওর বয়েস প্রায় ৫০-এর ওপরে, হালকা-পাতলা প্রাণবন্ত এক জর্জিয়ান বা গ্রুজিন। এরা অসম্ভব বন্ধুবৎসল ও অতিথিপরায়ণ একটি জাতি। তাদের কথা বলার ধরনটাই এমন যে শত মন খারাপ থাকলেও পাঁচ মিনিট একজন গ্রুজিনের সঙ্গে কথা বললে মন ভালো হয়ে যায়। তাদের পরিবারগুলো তুলনামূলকভাবে বড়, ফ্যামিলিটাই শক্ত, রাশিয়ান বা ইউরোপিয়ানদের মতো ‘মা-বাবা-সন্তান, এই নিয়ে পরিবার’ এমন নয়। দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা, খালা, ফুপু ইত্যাদি চৌদ্দগুষ্টি নিয়ে আমরা পরিবার বলতে যা বুঝি, ওরা বোঝে তা-ই। পাহাড় সম্ভবত মানুষের মনকে উদার করে, ওরা আসলে উদার প্রকৃতির। ওরা কথা বলে আমাদের মতো জোরে জোরে হড়বড় করে, ইউরোপিয়ানদের মতো মার্জিত ও নিচু গলায় নয়। ওরা বুনো আমাদের মতো, প্রাণ ও ভালোবাসায় টইটম্বুর, ইউরোপিয়ানরা সভ্য!

সে সময়টায় রাশিয়ার কাঁচাবাজার, শাকসবজি-ফলমূলের ব্যবসা ছিল ওদের হাতে। জাতিগতভাবে ওরা ব্যবসায়ী। রাশিয়ানরাও এককালে খারাপ ব্যবসায়ী ছিল না। ওদেরই একজন আফানাসিয়ি নিকিতিন তো ব্রিটিশদের আসার আগেই ব্যবসায়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জানার জন্য ভারতবর্ষে এসে আমাদের আচার-আচরণ, ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি চমৎকার বই লিখেছেন (১৪৬৬-১৪৭২)।

অথচ রুশ বিপ্লব সেই ব্যবসায়ীদের শুধু ভিটেমাটি ছাড়াই করেনি, গবাদিপশুর মতো বলি দিয়েছে। কিছু তল্পিতল্পাসহ পালিয়ে বেঁচেছে, বেশির ভাগ মরেছে, বাকিরা ‘ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি’ বলে নিঃস্ব হয়ে গেছে। বিপ্লব-পরবর্তী ৭০ বছর শেখানো হয়েছে ‘ব্যক্তিমালিকানা খারাপ’, ‘ব্যবসা মানে ভাঁওতা’, ‘ব্যবসায়ীরা অসৎ ইত্যাদি ইত্যাদি’। সুতরাং সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী।

একটা জাতিকে মেরুদণ্ডহীন করার জন্য প্রয়োজন একটি সুন্দর আদর্শকে হত্যা করে তার মৃতদেহে একটি জ্যান্ত মুখোশ পরিয়ে দেওয়া, একটি স্ট্রং পার্টি, যা কোনো দ্বিমত সহ্য করবে না; একটি স্ট্রং পেটোয়া সংগঠন, যার নাম AGPU, NKVD বা কেজিবি, আর লাখ লাখ মাইল বিস্তারিত কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প বা গুলাগ। আর প্রয়োজন ক্রীত বুদ্ধিজীবী। অবিক্রীত যারা, তাদের কিছুর জন্য ফাঁসি বা ফায়ারিং স্কোয়াডের বন্দোবস্ত, অন্যদের আত্মহনন বা দেশত্যাগে বাধ্য করা, যারা অনমনীয় গোঁয়ার, তাদের জন্য পাগলা গারদ বা জেলখানা বা গৃহবন্দিত্ব। আর কেউ যদি হয় প্রমিথিউস প্রজাতির যেমন ভ্লাদিমির ভিসোৎস্কি, তাদের জন্য জন্য চারদিক কাঁটাতার তুলে উন্মুক্ত রাখা অলিখিত অবারিত ড্রাগ সাপ্লাইয়ের দুয়ার। পার্শ্বশর্ত দেশের শত্রু বলে কয়েক কোটি মানুষ হত্যা করা এবং বাইরের দুনিয়ার দেশে দেশে সমমনা কিছু পার্টি ও লোক পালা যারা গলার রগ ছিঁড়ে ছিঁড়ে চিৎকার করবে ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’, আর সমাজতন্ত্রের স্লোগানের নামে বিক্রি করবে সোভিয়েত-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের মলম।

শুধু অক্টোবর বা চীনা বিপ্লব কেন, ফরাসি বিপ্লব করেছে তাই। একটু ছোট মাত্রায়, হয়তো বেশি সময় পায়নি বলেই।

এখনো চোখে ভাসে ১৭৯৪ সালের ২৫ জুলাই সূর্য ডোবার পর প্যারিসের সেই দৃশ্য, শৃঙ্খলাবদ্ধ রোমান্টিক কবি আন্দ্রে শেনিয়ে এবং কবি আন্তোয়ান রোশে দৃপ্ত পদে এগিয়ে যাচ্ছেন রোবেসপিয়েরের গিলোটিনের দিকে আর দৃঢ়কণ্ঠে আবৃত্তি করছেন জ্যাঁ রেসিনের ‘আন্ড্রমাক’ ট্র্যাজেডির কবিতা।

আমাদের শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মতো আর মাত্র দুটি দিন বেঁচে থাকতে পারলে এই কবিদের জীবন রক্ষা হতো। কারণ, ২৭-২৮ জুলাইয়ের রাতে রোবেসপিয়ের নিজেই গিলোটিনে নিহত হয়ে ‘রেইন অব টেররের’ সমাপ্তি ঘটাবে।

১৭৯৪ সালের মার্চ মাসের ৪ তারিখে আন্দ্রে শেনিয়ে গ্রেপ্তার হন। তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় কুখ্যাত সেইন্ট লাজার নামে রাজনৈতিক জেলে। এখানেই তাঁর পরিচয় হয় কবি রোশে, এইমি কইনি ইত্যাদির সঙ্গে।

এখানেই বন্দী এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি ভালোবেসে ফেলেন এইমিকে এবং সেই ট্র্যাজিক ভালোবাসা নিয়ে লেখেন তাঁর অমর কবিতা ‘The Young Captive’, যা তাঁকে এনে দেবে মরণোত্তর বিশ্বব্যাপী খ্যাতি।

এই গল্পের শেষটা আরও বেশি বিষণ্ন। এইমি জেলখানার রক্ষীকে ঘুষ দিয়ে জেল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। সে জেলখানার স্মৃতি নিয়ে একটি বিখ্যাত বই লেখেন কিন্তু সেই বইতে কোথাও আন্দ্রে শেনিয়ের নাম নেই। এইমি কি কিছুই অনুভব করেননি হতভাগ্য কবির প্রতি? একটিবারও কাঁপেনি তাঁর কলম?

এইমি, সবাইকে যে বুকে এমন শীতল বরফের চাঙর বেঁধে রাখতে হবে এমন কি কোন কথা আছে?

ও, বইটি লেখার সময় তুমি জানতেই না যে আন্দ্রে তোমাকে অমর করে গেছে তার কবিতায়!

অবশ্যই যা জানতে না, তা নিয়ে তুমি লিখবে কী করে?

অথচ তুমি বেঁচে থাকবে তত দিন, যত দিন মানুষ পড়বে কবিতা।

অনুভূতি তোমার সাথে কোনো কথা কয়নি?

কোনো দিন তোমার ঘুম ভেঙে যায়নি আন্দ্রের অতৃপ্ত আত্মার ক্রন্দনে?

তুমি বিনয় মজুমদারের গায়ত্রী, তাই না?

শিশিরের নদী!

যত্তসব বুল্ শিট!

যা-ই হোক, প্রসঙ্গে ফিরে আসি। চেহারা দেখে সেই গুলজার গ্রুজিন আমাকে ইন্ডিয়ান ধরে নিয়েছে। অথচ ভিসাহীন বিদেশিদের জন্য নিষিদ্ধ শহরে যাওয়ার কারণে আমাকে ধরে তার জেলে দেওয়ার কথা। আমি অতি দেশপ্রেম দেখিয়ে বাঙালি হয়ে শ্রীঘর দেখার চেয়ে ইন্ডিয়ান হিসেবে গেস্ট থাকাটাই বেছে নিলাম। অনেকক্ষণ গল্প করার পর সে বলল, ‘আমার শিফট শেষ, ঘরে যাব; চল তোর থাকার বন্দোবস্ত করি।’

আমাকে নিয়ে গেল ট্রেন স্টেশনে। সেখানে এক রুবল দিয়ে যাত্রীদের থাকার বন্দোবস্ত আছে, যদিও ওখানে জায়গা পাওয়া দুরহ। সে আমাকে নিয়ে ওখানকার ঘুমন্ত রিসেপসনিস্টকে জাগিয়ে পরিষ্কার বিছানাপত্র জোগাড় করে দিয়ে পিঠ চাপড়ে চলে গেল।

আমি শুয়ে রইলাম একটি বিরাট কক্ষের এক মেটালিক খাটে। স্প্রিংয়ের ওপরে তোশক, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ঈদের চাঁদের মতো বাঁকা হয়ে যায়। তখনকার হাসপাতাল, হোস্টেল, জেলখানা—সব জায়গায় এই বিছানাগুলো ব্যবহৃত হতো। বাইরের বেঞ্চের চেয়ে ভালো। চাঁদ আর বিরক্ত করছে না, বেশ কয়েকজন লোক পাশাপাশি খাটে ঘুমিয়ে নাক ডাকছে। আমার ঘুম আসছে না। দিন দশেক আগে আমি দামবাই ছেড়ে এসেছি সোচিতে। সেই মৌন পর্বতমালা, সেই বন, নদী, আকাশ আর সেই মেয়েটি। না, ওর সঙ্গে আমি আর কথা বলতে চেষ্টা করিনি:

‘I said, Sappho Enough! Why try to move a hard heart?’

আমি পাঁচ বছর একজন নদীকে ভালোবেসেছি উদ্‌ভ্রান্তের মতো, এক চিলতেও নড়াতে পারিনি। অতি সুন্দর, কোমল, ধীরে বয় যে শান্ত বাংলাদেশের নদী!

যেখানে চিল ওড়ে, শিশির, তুমি কেন গাঙচিল হবে সেখানে?

জল যদি ঘোলা হয়, তুমি তার গভীরে দেখবে কী করে, উজবুক?

দীর্ঘশ্বাসের নাম কি কখনো নদী হয়?

(চলবে)