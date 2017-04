দ্বীপের নাম হাওয়াই!

এই গল্প চির সবুজ হাওয়াই দ্বীপের! আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে প্রশান্ত মহাসাগরের বুক চিরে যার জন্ম হয়েছিল আজ থেকে প্রায় এক মিলিয়ন বছর আগে! এই দ্বীপে একদিকে যেমন দেখেছি আদিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি, সবুজাভ রেইন ফরেস্ট, অপরূপা অর্ডিক, সারি সারি পর্বত উপত্যকা তেমনি দেখেছি গনগনে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি! এই দ্বীপে নেই কোনো শ্বাপদ প্রাণী, নেই কোনো দারুচিনির বনও! তবুও হাওয়াই দ্বীপে নেমে আমার মনে হয়েছে ওটাই যেন স্বপ্নের দারুচিনি দ্বীপ!

চলুন ঘুরে আসি সেই দারুচিনি দ্বীপ থেকে!

পর্ব: এক

স্পিরিট অব আলোহা

নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে শুরু হলো আমার হাওয়াই যাত্রা। বিরতিহীন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা উড়ান করে পৌঁছালাম লস অ্যাঞ্জেলস। ওখানে আধ ঘণ্টার যাত্রাবিরতি। বাহনও পরিবর্তন হয়ে গেল। আগে ছিল ডেলটা এয়ারলাইনসের বোয়িং ৭৩৭। এখন হাওয়াইয়ান এয়ারলাইনসের বোয়িং ৭১৭। সুন্দর একটি বিমান, লেজের দিকে তার হাওয়াই-সুন্দরীর মুখের প্রতিকৃতি, ফুলেল আলপনা আর বড় বড় করে লেখা-'Aloha'! হাওয়াই হচ্ছে ' The state of aloha'!

লস অ্যাঞ্জেলস থেকে ওড়ার পরে কেটে গেছে আরও পাঁচ ঘণ্টা দশ মিনিট। এই পুরো সময়টা আমরা উড়েছি প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে। প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে ছোট বড় মাঝারি এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শত শত দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ! দ্বীপগুলো তৈরি হয়েছে হাজার হাজার বছর ধরে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে!

আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে হাওয়াইয়ের দূরত্ব দু হাজার তিন শ নব্বই মাইল। জাপান থেকে এর দূরত্ব তিন হাজার আট শ পঞ্চাশ মাইল। সেই অর্থে হাওয়াই দ্বীপের অবস্থান আমেরিকা ও জাপানের প্রায় মাঝামাঝি। এশিয়ার দ্বীপবহুল দেশ ফিলিপাইন থেকে এর দূরত্ব পাঁচ হাজার দুই শ আশি মাইল।

মোট ১৩২টি দ্বীপের মধ্যে হাওয়াই দ্বীপে আছে আটটি বড় বড় দ্বীপ। আর এই দ্বীপগুলো হচ্ছে: Ohau, Hawaiian Big Island,

Kauai, Maui,

Molaki, Lanai, Kahoolawe এবং Niihau. হাওয়াই দ্বীপ পুঞ্জে এমনও অনেক দ্বীপ যেখানে এখনো পড়েনি কোনো মানুষের পদচিহ্ন!

ইন্টারকমে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠস্বর

'We are approaching to Honolulu, the capital city of the Islands of Hawaii. Temperature right now is seventy eight degree Fahrenheit, gentle and breezy'!

বিমান আস্তে আস্তে নিচে নামতে শুরু করেছে। জানালা দিয়ে তাকালাম নিচে। আদিগন্ত বিস্তৃত সুনীল জলরাশি, তারই মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি সবুজ দ্বীপগুলো। বিমান নেমে এল আরও নিচে। ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছি একপাশে সুনীল জলরাশি আর অন্যপাশে সারি সারি স্কাই স্ক্র্যাপার! ওই তো হনলুলু শহর।

রানওয়েকে আলতোভাবে চুমু খেয়ে বিশাল বিমানটা অবতরণ করল হনলুলু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। মনটা আনন্দে ভরে উঠল। তাহলে হাওয়াই দ্বীপে এলাম শেষ পর্যন্ত! সেই কৈশোর থেকে একটা স্বপ্ন ছিল-একদিন যাব হাওয়াই দ্বীপে। প্রাণভরে ঘুরে বেড়ার হাওয়াইয়ের সবুজ বনবনানী আর নীলাভ সমুদ্র সৈকতে! কৈশোরে যখন টিভিতে 'Hawaii-Five-O' ছবিটি দেখেছিলাম তখনই হাওয়াই গেঁথে গিয়েছিল মনের গভীরে। হাওয়াইকে নিয়ে তখন থেকেই একটা স্বপ্ন ছিল, স্বপ্নটা ছোট্ট কিন্তু খুব গভীর! আর খুব রঙিন!

বিমান অবতরণ করেছে মিনিট পাঁচেক হলো। লাগেজ নিয়ে আমরা সবাই 'হাওয়াই দ্বীপের স্পেশাল কাস্টমসের লাইনে' দাঁড়িয়েছি। লম্বা লাইন। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি ইংরেজিতে যাকে বলে 'In the middle of nowhere’ এই হনলুলু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট। অনেকের মতো আমারও ধারণা ছিল এই এয়ারপোর্টটি অত ব্যস্ত হবে না। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। আমার পেছনে দাঁড়ানো এক আমেরিকান যাত্রীর কাছে জানলাম যে, হনলুলু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আমেরিকার ব্যস্ততম এয়ারপোর্টের একটি!

প্রতিবছর প্রায় ২ কোটি যাত্রী এই এয়ারপোর্টের দরজা দিয়ে যাতায়াত করেন। ১৯২৭ সালে জন রজরস এয়ারপোর্ট হিসেবে এই এয়ারপোর্টের গোড়াপত্তন। ১৯৪৭ সালে এর নাম হয় হনলুলু এয়ারপোর্ট। ১৯৫১ সালে এর নামের সঙ্গে যুক্ত হয় ইন্টারন্যাশনাল শব্দটি।

আশির দশকের আগে একটা সময় ছিল যখন বড় বড় যাত্রীবাহী বিমানের প্রচলন হয়নি, সেই সময়ে আন্তঃমহাদেশীয় বিমানগুলোকে কোথাও না থেমে রিফুয়েলিং করতে হতো। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝামাঝি হাইয়াই দ্বীপ ছিল রিফুয়েলিংয়ের জন্য সর্ববৃহৎ স্থান। বর্তমানে বিভিন্ন এয়ারলাইনসের যাত্রীবহরে বোয়িং ৭৪৭-৪০০ সংযোজনের পরে আন্তঃমহাদেশীয় ফ্লাইটের রিফুয়েলিং সমস্যা কিছুটা মিটলেও হনলুলু এয়ারপোর্টর ব্যস্ততা বাড়ছে বই কমছে না। এর অন্যতম প্রধান কারণ হাওয়াই দ্বীপ হচ্ছে পর্যটকদের স্বর্গরাজ্য। প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখ লাখ পর্যটক এসে ভিড় করেন এই দ্বীপে!

দু’হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে আমি 'হাওয়াই দ্বীপের স্পেশাল কাস্টমস অফিসার'এর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। অফিসার স্মিতহাস্যে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'Aloha! তোমার ব্যাগে কোনো সাপ, গিরগিটি অথবা কুমিরের বাচ্চা আছে কি'?

আমি বললাম, না, নেই!

সাপ, গিরগিটি অথবা কুমিরের বাচ্চা হাওয়াই দ্বীপে আনা যাবে না! ততক্ষণে দুটো কুকুর আমার ব্যাগ দুটোতে নাক লাগিয়ে শুকতে শুরু করছে। অফিসার ও কুকুর দুটোর মধ্যে চোখাচোখি হলো। সেই চোখাচোখিতে হয়তো ‘না সূচক’ ইঙ্গিত ছিল।

অফিসার আমাকে বললেন: ‘হাওয়াই-এ তোমার অবস্থান সুখকর হোক-Aloha'!

অফিসারকে ধন্যবাদ জানিয়ে সামনে এগোতেই চোখে পড়ল দু’জন হাওয়াইয়ান সুন্দরী! আমার নামসহ প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হওয়ার পর দু’জনেই সমস্বরের বলল, 'Aloha'! আর সেই সঙ্গে আমার পলায় পরিয়ে দিল হাওয়াইয়ান রঙিন ফুলের মালা! এ যেন রাজকীয় অভ্যর্থনা। পুরো ব্যবস্থাটাই ছিল আমার প্যাকেজ ডিলের অংশ!

ওরা বলল, ‘বাইরে টুরিস্ট বাস অপেক্ষা করছে আমাদের অনুসরণ করো।’

হাঁটি হাঁটি পা পা করে ওরা এগিয়ে চলল সামনে আর ওদের পেছন পেছন আমি।

বাসের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেই বাস চালক বলল, 'Aloha'!

এবারে আমিও বললাম, 'Aloha'!

সুধী পাঠক আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি: 'Aloha' একটি হাওয়াইয়ান শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ–

'Hello, Goodbye, Compassion,

Welcome অথবা Good wishes! 'কিন্তু আভিধানিক অর্থের বাইরেও এর ব্যাপ্তি বিস্তর। হাওয়াই দ্বীপে এটি সর্বাধিক ব্যবহৃত একটি শব্দ। এ জন্যই হাওয়াই দ্বীপের অফিশিয়াল নাম 'The state of aloha'! আর হাওয়াই দ্বীপের অধিবাসীদের এই আন্তরিকতাকে বলা হয় 'Sprit of aloha'!

হনলুলুতে একজন আদিবাসী হাওয়াইয়ানকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম: 'Aloha বলতে তোমরা আসলে কী বোঝাও।

উত্তরে ওই অধিবাসী আমাকে বলেছিল:

'Speaking aloha in time is said to have the power to transform one's attitude, heal one's negative emotions and help to protect and guide one's life time journey'!

হাইওয়াইয়ান বিগ আইল্যান্ডের এক গোত্র নেতাকেও আমি একই প্রশ্ন করেছিলাম। সত্তর বছর বয়স্ক ওই গোত্রা নেতা বলেছিলেন:

'Aloha is being a part of all and all being a part of me. When there is pain it is my pain! When there is joy it is also mine! I respect all that is as part of the creator and part of me. I will not will fully harm any anyone or anything. When food is needed I will take only my need and explain why it is being taken. The earth, the sky and and the sea are mine to care for, to cherish and protect. This is Hawaiian, this is aloha'!

ছোট্ট একটি শব্দ। কিন্তু কী অপরূপ তার ব্যাখ্যা এবং ব্যাপ্তি!

বিমানে করে হনলুলু থেকে যাচ্ছিলাম বিগ আইল্যান্ড। আমার পাশেই বসেছিলেন হাওয়াইয়ের এক সরকারি কর্মকর্তা। কথায় কথায় ওকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম।' Aloha বলতে তোমরা আসলে কী বোঝাও'?

উত্তরে ওই হাওয়াইয়ান সরকারি কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন:

'আসলে Aloha শব্দের বহুমাত্রিক অর্থ রয়েছে। হাওয়াই দ্বীপে 'Spirit of aloha'কে আমরা একটি অলিখিত আইন হিসেবে নিয়েছি। এই আইন এমন নয় যে, এটা অমান্য করলে তোমার বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে। এটা মূলত নীতির প্রশ্ন। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো: সরকারি কর্মকর্তাদের মনে করিয়ে দেওয়া যে, তুমি যখন তোমার কাজ করবে তখন সবাইকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সঙ্গে সেবা দেবে যেভাবে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা দিয়েছেন। আসলে 'Spirit of aloha' অলিখিত আইনের চেয়েও বড়!

হাওয়াইয়ান আদিবাসী, হাওয়াইয়ান গোত্র নেতা এবং হাওয়াইয়ান সরকারি কর্মকর্তার কাছে 'Spirit of aloha' র এই বিশেষ ব্যাখ্যা শুনে আমার মনটা যেমন আনন্দে ভরে গেছে সেই সঙ্গে সঙ্গে কষ্টও হয়েছে অনেক! আনন্দ হয়েছে এই ভেবে যে, জাতি হিসেবে ওরা কতটা কমিটেড! আর কষ্ট হয়েছে এই ভেবে যে, আমরা কোথায় আছি? অথচ আমাদের ইতিহাস তো কত গৌরবময়! আমরা ব্রিটিশ শাসনে থাকিনি, ভাষার জন্য যুদ্ধে গিয়েছি। স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছি, বারবার সামরিক শৃঙ্খল ভেঙেছি, গণতন্ত্র মুক্তি পাক বলে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছি! কিন্তু তারপরেও আমরা শুদ্ধ হতে পারিনি!

আমাদের বাস যাত্রীতে টুইটম্বুর। চেহারাসুরতে বোঝা যাচ্ছে অধিকাংশ যাত্রীই পর্যটক। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস উঠে পড়ল এইচ ওয়ান ফ্রি ওয়েতে। আমাদের গন্তব্য ওয়াইকিকি।

ওয়াইকিকি হচ্ছে হনলুলুর পর্যটনপল্লি। এয়ারপোর্ট থেকে এর দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। পনেরো মিনিটের মাথায় আমরা পৌঁছালাম শেরাটন, ওয়াইকিকিতে। এই হোটেলের ২৭ তলায় আমার বুকিং দেওয়া আছে। হোটেলের অভ্যর্থনা লাউঞ্জেও সূচনা হলো 'Aloha' দিয়ে।

হাওয়াই-এ এসে 'Spirit of aloha'য় নিমজ্জিত হলাম আপাদমস্তক!

ওয়াকিকি সমুদ্রসৈকতে।

ঘুম ভাঙল সকাল সাতটা দশে। ধূমায়িত কফি হাতে নিয়ে চলে এলাম ব্যালকনিতে। তাকালাম সামনে। যত দূর চোখ যায় তত দূর স্বচ্ছ জলরাশি। আমি তাকিয়ে আছি ওয়াইকিকির সমুদ্র উপকূলে। এবার তাকালাম নিচে। ওই তো ওয়াকিকি বিচ! অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম এই সাঁঝ সকালেও ওখানে যেন মেলা বসেছে। এই মেলা সমুদ্র স্নানে আসা নর-নারীর মেলা! ওই মেলায় যোগ দিয়েছে সার্ফিং করতে আসা তরুণ-তরুণীরাও। মেলার মঞ্চ সাজিয়েছে ওয়াইকিকির সমুদ্র উপকূল আর সমুদ্রসৈকত। এ মেলায় আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে সকালের সোনারোদ। ওয়াইকিকি বিচের ওপরেই আমার হোটেল। বলা যায় ওয়াইকিকি বিচটা এই হোটেলের উঠোন! সকালের ওই মেলায় আমি নিজেই নিজেকে আমন্ত্রণ দিলাম। নিজের উঠোন ভেবেই নেমে পড়লাম ওয়াইকিকি বিচে। একেবারে খালি পায়ে!

মাত্র দেড় মাইল লম্বা এই বিচ। অর্ধেকটা দখল করে বসেছে সার্ফররা। ওরা বয়সে তরুণ। নানা বর্ণের, নানা গোত্রের এবং নানা দেশের। বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ডিজাইনের ও বিভিন্ন সাইজের সার্ফিং বোর্ড নিয়ে কেউ কেউ ঢেউ কেটে এগিয়ে আসছে। কেউবা অপেক্ষা করছে মোক্ষম ঢেউয়ের, আবার কেউবা শুধুই ঘুরে বেড়াচ্ছে! সার্ফারদের পাশ কাটিয়ে সামনে এগোলাম। এখানে-সেখানে উপুড় বা চিত হয়ে শুয়ে আছে অসংখ্য নর-নারী। সান-ট্যানিং করছে ওরা!

বিচ ধরে হাঁটছি। আমার বাঁয়ে অন্তহীন সবুজ জলরাশি, সেই জলরাশির ওপর সাফিংরত তরুণ-তরুণীরা, এখানে-সেখানে সান-ট্যানিংরত নর-নারীরা, আবার কেউবা জলকেলি করছে। সকালের কাঁচা রোদ আমার গায়ে এসে পড়ছে। না ঠান্ডা, না গরম। মাঝে মাঝে দু-চারটে সামুদ্রিক পাখি উড়ে যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছি, ওদের ডানার শব্দ।

চারদিকে জীবনের কত ঐশ্বর্য! আর কত মাধুর্য! ভেবে ভালো লাগছে যে, আমিও এই মাধুর্যের অংশ হয়ে গেছি। সন্তর্পণে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

'এদিন আজি কোন ঘরেগো

খুলে দিল দ্বার

আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার?

কাহার অভিষেকের তরে

সোনার ঘটে আলোকে ভরে

উষা কাহার, ঊষা কাহার আশীষ তো হে

হলো আঁধার পার

আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার'!

সার্ফার ও রোদপ্রত্যাশীদের দেখতে দেখতে এগোলাম আরও সামনে। এখানে দেখলাম বিশাল এক ব্রোঞ্জমূর্তি। ওর গলায় হাওয়াইয়ান তাজা ফুলের মালা। একটি-দুটি নয় অসংখ্য। মূর্তিটি ডিউক কোহানামোকুর। ডিউক কোহানামোকু হচ্ছেন: অলিম্পিক গোল্ড মেডালিস্ট সুইমার ও আধুনিক সার্ফিংয়ের জনক। সার্ফিংকে তিনিই পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন আধুনিক বিশ্বের কাছে।

কোহানামোকু বেড়ে উঠেছেন এই ওয়াইকিকি বিচেই। এখানেই তিনি কাটিয়েছিলেন তার শৈশব, কৈশোর আর যৌবনের উত্তাল সময়গুলো। এই সৈকতে দাঁড়িয়েই তিনি অপেক্ষা করতেন একটি সুন্দর ও উত্তাল ঢেউয়ের। যে ঢেউয়ে তিনি ভাসিয়ে দিতেন তার রঙিন সার্ফিং বোর্ড। ডিউকের মূর্তির সামনেই পরিচয় হলো মাইকেলের সঙ্গে। পঞ্চাশের মতো বয়স। এই হলুলুতেই ওর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। সার্ফিং তার নেশা এবং পেশা! ওই জানাল ডিউকের আরও দুটি ব্রোঞ্জমূর্তি আছে। একটি ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রসৈকতে অন্যটি অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রসৈকতে।

মাইকেল আরও জানাল, ডিউক কোহানামোকু হনলুলু শহরের শেরিফ ছিলেন সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর। সাতাত্তর বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ৩০ জন পুলিশ অফিসার মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় ডিউকের মরদেহের ভস্ম নিয়ে এসেছিলেন এই ওয়াইকিকি বিচে। তারপর তা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন ওয়াইকিকির সমুদ্র উপকূলে। ডিউক তার এক জীবনের অনেকটাই কাটিয়েছিলেন ওয়াইকিকি বিচে, মৃত্যুর পরেও মিশে গেলেন ওয়াইকিকি সবুজাভ উত্তাল জলরাশিতে। সেই অর্থে ডিউক আছেন এই মাটি এবং এই জলেই!

বিচের পাড়ে রেস্টুরেন্টে বসে সকালের নাশতা খেতে খেতে ডিউকের গল্পটি আবারও শোনা হলো একজন আদিবাসী হাওয়াইয়ানের কাছে। আসলে এগুলো তো গল্প নয়, কিংবদন্তি! তাই বারবার এই গল্প শুনব এটাই স্বাভাবিক!

নাশতা শেষ করে আবারও বিচে এলাম। হনলুলুর মানচিত্রে ওয়াইকিকির গুরুত্ব অসীম। এর প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে, এই ওয়াইকিকিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে হনলুলুর পর্যটন শিল্প। হাওয়াইয়ের দক্ষিণ সৈকতে এই ওয়াইকিকিতেই রয়েছে সব বড় বড় হোটেল ও রিসোর্ট। এর পেছনের কারণটা ঐতিহাসিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে রয়েল হাওয়াইয়ান পরিবারের সদস্যরা সার্ফিং করতেন এই ওয়াইকিকি বিচে। তাদের সার্ফিং পর্যবেক্ষণ করতে দূরদূরান্ত থেকে দর্শকদের আগমন ঘটত এই ওয়াইকিকি বিচে। কালক্রমে এখানে গড়ে ওঠে বিশাল জনপদ। বর্তমানে এই ওয়াকিকিতেই প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় সার্ফিংয়ের সব বড় বড় প্রতিযোগিতা ও উৎসব। আর সেই উৎসবে যোগ দিতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন সার্ফাররা এবং সার্ফিংপ্রিয় দর্শকরাও!

বিচের কিনার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই চোখে পড়ল বিশাল এক সবুজ পাহাড়! ওয়াইকিকি বিচের পূর্বে এই পাহাড়। হাওয়াইয়ানরা ওই পাহাড়কে বলে, 'Leahi'! জিওলজিস্টরা বলেন 'Volcanic ash'! তবে ‘ডায়মন্ড হেড’ নামেই ওই পাহাড় সমধিক পরিচিত। হনলুলুর স্কাই লাইনে ডায়মন্ড হেড এক অনবদ্য সংযোজন। আজ থেকে প্রায় এক লাখ বছর আগে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে তৈরি হয়েছে ওই পাহাড়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রিটিশ নাবিকেরা এই পাহাড় আবিষ্কার করেন। পাহাড়ের পাদদেশে তারা জ্বলজ্বলে কিছু ক্রিস্টালও খুঁজে পান। তারা ভেবেছিলেন এগুলো ডায়মন্ড। তাই পাহাড়টির নাম দেন ‘ডায়মন্ড হেড’। আসলে এগুলো ডায়মন্ড ছিল না। ওগুলো ছিল ক্যালসাইট ক্রিস্টাল।

ক্রিস্টালগুলো কাচের হোক বা ক্যালসাইট হোক, পাহাড়ের নামটি কিন্তু রয়ে গেছে ডায়মন্ড হেডই।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে পাহাড়টির সাইড ভিউ দেখছি। হনলুলু ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নামার আগে বিমানের জানাল দিয়ে ওই পাহাড়ের এরিয়াল ভিউ দেখেছিলাম। বিশাল বৃত্তাকার সবুজ পাহাড়, মাঝে তার বিশাল খাদ! ওই খাদেই বসত গেড়েছিল হাওয়াইয়ের প্রথম ইউএস মিলিটারি রিজার্ভ। একটা সময় ছিল যখন ওই পাহাড়ের ওপর থেকে সৈন্যরা হাওয়াইয়ান উপকূলে আসা জাহাজ ও নৌযানের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। এখন ওটা পুরোপুরি হাইকিং ট্রেইল এবং পর্যটন স্থান। সময় করে একবার যাব ওই ট্রেইলে!

এখন সময় সকাল সাড়ে দশটা। সূর্যের তেজ বেড়েছে। হোটেলে ফিরব। দুপুর একটায় যাব পার্ল হারবার। হোটেল থেকেই ট্যুরিস্ট বাস তুলে নেবে আমাকে। ওয়াইকিকি বিচের স্বচ্ছ, সবুজাভ ও উষ্ণ পানিতে পা ভিজিয়ে, পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই রওনা দিলাম হোটেলের দিকে। আমার মনে হলো: এই হাঁটা অনন্তের দিকে। সৃষ্টির শুরুতে কোনো এক সুন্দর সকালে হয়তো কোনো এক গুহামানব শুরু করেছিলেন এই পদযাত্রা, আমি যেন তারই প্রবাহমাত্র! এই হাঁটার শুরু আছে, শেষ নেই। থাকা উচিতও নয়! (চলবে)