পৃথিবী আজ খণ্ডিত। দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনাবিশেষে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শত শত খণ্ডে খণ্ডিত পৃথিবী। হিংসা-বিদ্বেষের দাবানল জ্বলে উঠছে চারপাশে। নটরাজের মতো প্রলয়ের নেশায় মেতে উঠেছে মানুষ। ধর্মের ভেলায় চড়ে দস্যুর পতাকা উড়িয়ে মানুষ চালাচ্ছে ধ্বংসযজ্ঞ। তাসের ঘরের মতো ধসে পড়ছে এক একটা দেশ, এক একটা সভ্যতা, এক একটা ইতিহাস। নবজাত শিশুর প্রথম ক্রন্দনের শব্দ চাপা পড়ে যাচ্ছে আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জনে। সে হাঁটতে শিখেই হাতে তুলে নিচ্ছে মারণাস্ত্র তার প্রথম খেলনা মনে করে। হায়রে মানুষ, গণতন্ত্রের নামে, দেশপ্রেমের নামে এ কী তাণ্ডননৃত্য, ধর্মের নামে একি জিঘাংসা।

ইতিহাস যুগে যুগে বহন করে এসেছে মানুষের বর্বরতার সাক্ষ্য। রোমান রাজত্বে (753 BC-27 BC; 64 AD-1453AD) বিনোদনের একটি বিশেষ মাধ্যম ছিল কোলোসিয়ামে মানুষের সঙ্গে মানুষের মরণ খেলা। মানুষের সঙ্গে বাঘের মরণ খেলা দেখার উত্তেজনা অনুভব করা। উল্লসিত জনতার বিপুল হর্ষধনির মাঝে একজন মানুষ আত্মরক্ষার্থে অন্যজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। অথবা এক রক্তপিপাসু বাঘের ওপর পাশবিক আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আর সৃষ্টি হতো এক লোমহর্ষক চাঞ্চল্যকর পরিবেশ। মৃত মানুষ ও বাঘের রক্তে কোলোসিয়ামের প্রান্তর হয়ে যেত রক্তাক্ত। অবাধ্য ক্রীতদাসদের শাস্তি দেওয়ার জন্য এটা ছিল এক অভিনব পদ্ধতি। আর সেটাই ছিল রোমের শাসকগোষ্ঠীর চাঞ্চল্যকর এক সান্ধ্য বিনোদন। রোমান সাম্রাজ্যের পাশবিকতার এরূপ ইতিহাস আজও লেখা রয়েছে কোলোসিয়ামের প্রতিটি ইটের গায়ে। কান পাতলে আজও হয়তো শোনা যাবে মানুষের মরণ চিৎকারের সঙ্গে বাঘের গর্জন। আজ রোমান রাজত্বের ধ্বংসাবশেষই সেই কলঙ্কময় ইতিহাসের সাক্ষ্য বইছে।

বিংশ শতাব্দীতে এডলফ হিটলার খেলেছেন ধ্বংসের খেলা। তাঁর দানবিক শক্তি প্রয়োগ করে মানুষের ওপর ও অন্যান্য দেশের ওপর যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দুটো আণবিক বোমার বিস্ফোরণে জাপানের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল এবং জেনেটিক মিউটেশনে জীবিত মানুষ এবং জীবজন্তুর যে বিকলাঙ্গতা ঘটেছিল তার জের আজও বহন করছে মানুষ। পরবর্তী প্রজন্মও জেনেটিক মিউটেশনের অভিশাপ বহন করছে। বর্তমানেও ইসরাইল যেভাবে ফিলিস্তিনিদের ভূমি জোর দখল করছে আর সম্পূর্ণ অবৈধভাবে রাজ্য বিস্তার করছে তারও একদিন সমাপ্তি ঘটবে।

যুগে যুগে দার্শনিকেরা এবং অনেক রাজনীতিবিদ সত্যের কথা বলেছেন, ন্যায়ের কথা বলেছেন, মানুষের সম অধিকার ও সম্প্রীতির কথা বলেছেন এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন দেশের বন্ধুসুলভ সম্পর্কের কথা বলেছেন। জার্মান দার্শনিক স্যামুয়েল কান্টের (১৭২৪-১৮০৪) মতে, পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি তখনই হওয়া সম্ভব যখন সব দেশ চলবে গণতান্ত্রিক ধারায় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সবাই বন্ধুসুলভভাবে শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়তে এগিয়ে আসবে। তাঁর মতে, সব ধরনের সমস্যাই শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা সম্ভব। রাশিয়ান দার্শনিক লিও টলস্টয়ের (১৮২৮-১৯১০) বই ‘The Kingdom of God is within You’ এ তিনি বলেছেন যে সব রকম সমস্যাই সমাধান করা সম্ভব শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করতে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ছিলেন একজন নির্ভীক সৈনিক। তিনিও বিশ্বাস করতেন যে শান্তিপূর্ণভাবেই সব ধরণের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। নজরুল রাজদ্রোহের অপরাধে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, বাদী হিসেবে তিনি যে বক্তব্য দেন, তাতে তিনি প্রমাণ করেন যে অশুভশক্তির স্থিতি কেবল ক্ষণস্থায়ী। আর সত্য এবং ন্যায়ের স্থিতি অনন্তকালের। তিনি বলেন, ‘সত্য স্বয়ং প্রকাশ, তাহাকে কোনো রক্ত আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ং প্রকাশের বীণা, যে বীণায় চির সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি জানি আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয় হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আত্মার যন্ত্রণা চিৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে, মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না।’ নজরুল কেবল তাঁর লেখনীর শক্তি দিয়ে ব্রিটিশ রাজের সিংহাসন কাঁপিয়ে তুলেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মানুষের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরই যথেষ্ট। দীর্ঘ ২০০ বছর পর ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি পায় ভারতবর্ষ ।

নজরুল অনেক অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়েছিলেন, তথাপি তাঁর জীবনের শেষ কবিতায় তিনি লেখেন ‘যাঁহারা আমার বিচার করেছে ভুল করিয়াছে জানি, তাহাদের তরে রেখে গেনু মোর বিদায়ের গান খানি’। তাঁর ওপর যারা অন্যায় করেছিল নজরুল তাদের শুধু ক্ষমাই করেননি উপরন্তু তিনি তাদের প্রতি উৎসর্গ করে গেছেন তাঁর শেষ গানটি। এহেন উদারতা ও ক্ষমা করার এমন মানবিকতাই দেখাতে পারে সম্প্রীতির পথের দিশা। মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ড. মার্টিন লুথার কিং (১৯২৯-১৯৬৮) এমন ত্যাগ ও সম্প্রীতির কথা বলে গেছেন।



দক্ষিণ আফ্রিকার একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ বরেণ্য নেতা, নোবেল পুরস্কারবিজয়ী নেলসন ম্যান্ডেলা (১৯১৮-২০১৩) তাঁর দর্শন এবং জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে দক্ষ কূটনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সব ধরণের রাজনৈতিক সমস্যাই মোকাবিলা করা সম্ভব এবং শান্তিপূর্ণভাবে তার সমাধান করাও সম্ভব। দক্ষিণ আফ্রিকা দীর্ঘদিন শাসিত ছিল ব্রিটিশ বংশোদ্ভুত শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা। দেশের নির্বাচন পদ্ধতিতে সংখ্যাগুরু কৃষ্ণকায়দের ভোট দেওয়ার কোনো অধিকারই ছিল না। নিজের দেশে তারা ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপন করছিল। এই ভয়ংকর অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন নির্ভীক সৈনিক নেলসেন ম্যান্ডেলা এবং এই অপরাধে তিনি দীর্ঘ ২৭ বছর কারাগারে বন্দী ছিলেন। তাঁর অপরাধ ছিল এই যে, তিনি সব মানুষের সম অধিকার দাবি করেছিলেন। কারাগারে থাকাকালীনও তিনি তাঁর আন্দোলন চালিয়ে যান।

দীর্ঘদিন আন্দোলন চলার ফলে এবং জাতিসংঘ ও বিশ্বের বহু দেশের চাপ প্রয়োগের কারণে ১৯৯০ সালে ম্যান্ডেলা কারাগার থেকে মুক্তি পান। অবশেষে ১৯৯৪ সালে সংখ্যাগুরু কৃষ্ণকায়রা ভোট দেওয়ার অধিকার অর্জন করে। নেলসেন ম্যান্ডেলা সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন ধরে শ্বেতকায়দের শাসনে সীমাহীন অন্যায় ও অবিচারের শিকার হন দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগুরু জনতা। তথাপি ম্যান্ডেলার আদেশমতো এই ক্ষমতা হস্তান্তরে কোনো রক্তক্ষয় হয়নি। প্রায় সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবেই এটা সাধিত হয়। দীর্ঘ ২৭ বছর যারা ম্যান্ডেলার ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেছিল তাকে কারাগারে বন্দি রেখে, ম্যান্ডেলা তাদেরই ক্ষমা করে দিলেন। প্রশান্তির যে পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন আজও দক্ষিণ আফ্রিকা গর্বের সঙ্গে সেই পথে চলেছে শান্তির পতাকা বহন করে। এমন নজির পৃথিবীর সব দেশ ও সব মানুষের জন্য হওয়া উচিৎ পরম শিক্ষণীয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন থেকে মুক্তি পায় ১৭৭৬ এ। কিন্তু তারও প্রায় ২০০ বছর পর, ১৯৬৪ সালে, প্রত্যেকটি নাগরিকের সম-অধিকারের আইন পাস করা হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসন এই আইন কার্যকর করেন। কৃষ্ণকায়রা শ্বেতকায়দের সঙ্গে সম-অধিকারের মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। বহুদিনব্যাপী কিছুটা যুদ্ধবিগ্রহ ও কিছুটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ফলে হলো মানবতার জয়। ষাটের দশকে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন ড. মার্টিন লুথার কিং, তিনি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবেই এই নাগরিক অধিকারের আন্দোলন চালান এবং তাঁর অনুসারীরা তাঁর কথামতোই কাজ চালিয়ে যান। তবে দুঃখের বিষয়, ১৯৬৮ সালে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।



জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টের বিধানেও মানুষের সম-অধিকারের কথা বলা আছে। রাজনৈতিক পটভূমিতে বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক শান্তিপূর্ণভাবে চালিয়ে যাবার পদ্ধতি বিশদ ভাবে উল্লেখ করা আছে, এবং এটাও বলা আছে যে কোনো কারণেই মানবাধিকার লঙ্ঘন করা যাবে না। তথাপি সারা বিশ্বে কেন এতো ধ্বংসযজ্ঞ, কেন এতো মানবাধিকার লঙ্ঘন, সম্প্রীতির কেন এতো অভাব?



অশুভ শক্তি মানব জাতিকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে বার বার। কিন্তু পরিশেষে হয়েছে সত্যেরই জয়। আজ আবারও অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আজ সমগ্র পৃথিবী আক্রান্ত হিংসা এবং বিদ্বেষ নামক ব্যাধিতে। যেকোনো সংক্রামক ব্যাধি এবং জীবননাশক ব্যাধির চেয়েও ভয়ংকর এই ব্যাধি। এটা মানুষ নামক প্রাণীকে করে দুর্বল, করে আতঙ্কিত, ভয়ভীতি তখন তার চিন্তাশক্তিকে সংক্রমিত করে তোলে, আত্মরক্ষার্থে তাকে পরিবর্তিত করে দানবে, এবং অপরকে ধ্বংস করবার নেশায় সে উন্মাদ হয়ে ওঠে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০০৮ সালে তাঁর অভিষেক বক্তব্যে বলেন, ‘আমাদের বহুমুখিতা আমাদের শক্তি, দুর্বলতা নয়। আমরা সকলকে নিয়ে, সকলকে সমঅধিকার দিয়ে শান্তিতে বসবাস করি।’ কিন্তু ওবামার এমন দর্শনও এখন হুমকির মুখে। অতীতের মতো আমেরিকায় এখন হিংসা, বিদ্বেষ আর ঘৃণার রাজনীতি আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

মানুষের প্রতি মানুষের সম্প্রীতির পথগুলো যেন ক্রমশই বন্ধ হয়ে আসছে, মানুষকে ভালোবাসা ও সামান্য ভুল ত্রুটির জন্য তাদের ক্ষমা করতে পারা, এমন চিন্তা চেতনা মানবতার মাপকাঠিতে এবং নৈতিকতার মাপকাঠিতে মানুষকে যে কতটা উচ্চশিখরে নিয়ে যেতে পারে এই বোধগুলো আমরা দ্রুত হারিয়ে ফেলছি। আজ আমরা যে জিঘাংসার পথে চলেছি, যেরূপ অন্ধকারের পথে এগিয়ে চলেছি, যেরূপ আত্মধ্বংস লীলায় মেতে উঠেছি সেই পথে আমরা কেবল চির অন্ধত্বের অভিশাপে অন্ধকারে নিমজ্জিতই হবো না, আমরা মানব জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য পৃথিবী থেকে মুছে দেব।



নোবেল পুরস্কার বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘যদি প্রেম দিলে না প্রাণে কেন ভোরের আকাশ ভোরে দিলে এমন গানে গানে।’ সত্যি কথা কী, এই প্রেমহীন পৃথিবীতে মানুষ তার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে কেবল মানব জাতিকেই ধ্বংস করবে না, ভোরের সূর্যের আলোকেও ম্লান করে দেবে, গানে গানে আর আকাশ ভরবে না । তথাপি আমরা ত স্বপ্ন দেখতেই পারি সেই সোনালি দিনের যেদিন সব মানুষ হাতে হাত ধরে দেখবে সোনালি সূর্য, শুনবে পাখির কলকাকলি আরও শুনবে উদ্বেলিত নদীর সুমধুর কলতান। সবাই মিলে সেই উদ্দেশ্যে যার যার অবস্থানে থেকে আমরা কাজ করে যেতে পারি। গড়ে তুলতে পারি সম্প্রীতির সেতু। দূরারোগ্য ব্যাধিকে নিরাময় করতে সম্মিলিত ভাবে কাজ করে যেতে পারি। প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যকে সংরক্ষন করতে যত্নশীল হতে পারি। হিংসা- বিদ্বেষ নামক ব্যাধিকে চিরতরে নির্মূল করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যেতে পারি। এই হোক আমাদের নতুন বছরের অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারই হয়তো হবে এই খণ্ডিত পৃথিবীতে আমাদের সম্প্রীতি, সততা ও একতার পথের দিকনির্দেশক।’