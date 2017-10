চার ব্যাংকে ১০ পদে নিয়োগ

আকর্ষণীয় বেতন এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কারণে চাকরির ক্ষেত্রে অনেকেরই পছন্দের তালিকার একেবারে শীর্ষে রয়েছে ব্যাংকিং খাতের চাকরিগুলো। আর তাই ব্যাংকিং খাতে যাঁরা চাকরি করতে চান অথবা ব্যাংকিং খাতে যাঁরা নিজেদের ক্যারিয়ার গড়তে চান, তাঁদের জন্যই এবারের চাকরিবাকরির বিশেষ আয়োজন। নিজের পছন্দমতো পদ এবং ব্যাংকে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যোগ দিতে পারেন আপনিও।

মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড

পদের নাম: ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

আবেদনের যোগ্যতা: আবেদনকারীকে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। তবে বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট খাতে অভিজ্ঞ, নেতৃত্বদানকারী মনোভাবাপন্ন, উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী ইত্যাদি গুণাবলির অধিকারী হতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: আগ্রহীদের অনলাইনে মেঘনা ব্যাংক লিমিটেডের ই-মেইল career@meghnabank.com.bd ঠিকানায় কভার লেটারসহ আবেদনপত্র জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে। এ জন্য ই-মেইলের বিষয়ের ঘরে Application for the post of Branch Manager লিখে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ অক্টোবর, ২০১৭

পদের নাম: ডেপুটি ম্যানেজার

আবেদনের যোগ্যতা: আবেদনকারীকে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। তবে বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট খাতে অভিজ্ঞ, নেতৃত্বদানকারী মনোভাবাপন্ন, উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী ইত্যাদি গুণাবলির অধিকারী হতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: আগ্রহীদের অনলাইনে মেঘনা ব্যাংক লিমিটেডের ই-মেইল career@meghnabank.com.bd ঠিকানায় কভার লেটারসহ আবেদনপত্র জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে। এ জন্য ই-মেইলের বিষয়ের ঘরে Application for the post of Deputy Manager লিখে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ অক্টোবর, ২০১৭

পদের নাম: ক্রেডিট/ফরেন ট্রেড

আবেদনের যোগ্যতা: আবেদনকারীকে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। তবে বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট খাতে অভিজ্ঞ, নেতৃত্বদানকারী মনোভাবাপন্ন, উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী ইত্যাদি গুণাবলির অধিকারী হতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: আগ্রহীদের অনলাইনে মেঘনা ব্যাংক লিমিটেডের ই-মেইল career@meghnabank.com.bd ঠিকানায় কভার লেটারসহ আবেদনপত্র জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে। এ জন্য ই-মেইলের বিষয়ের ঘরে Application for the post of Credit/Foreign Trade লিখে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২৫ অক্টোবর, ২০১৭

এনআরবি ব্যাংক

পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার ফর এসএমই ব্যাংকিং

আবেদনের যোগ্যতা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে যেকোনো বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট খাতে দুই থেকে আট বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এ ছাড়া আবেদনকারীর গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগে দক্ষ, বিশ্লেষণে দক্ষ, এসএমই পণ্য বিক্রয়ের জন্য মার্কেটিংয়ে দক্ষ ইত্যাদি গুণাবলির অধিকারী হতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে অনলাইনে http://cyberjob.com.bd/corporate/nrb ঠিকানায় গিয়ে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০১৭

পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার ফর রিটেইল ব্যাংকিং

আবেদনের যোগ্যতা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে যেকোনো বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট খাতে দুই থেকে আট বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এ ছাড়া আবেদনকারীর গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগে দক্ষ, বিশ্লেষণে দক্ষ, রিটেইল পণ্য বিক্রয়ের জন্য মার্কেটিংয়ে দক্ষ ইত্যাদি গুণাবলির অধিকারী হতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে অনলাইনে http://cyberjob.com.bd/corporate/nrb ঠিকানায় গিয়ে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০১৭

পদের নাম: ক্রেডিট অ্যানালিস্ট (রিটেইল, এসএমই এবং করপোরেট)

আবেদনের যোগ্যতা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে ব্যবসায় শিক্ষা, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান বা গণিত বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট খাতে কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে অনলাইনে http://cyberjob.com.bd/corporate/nrb ঠিকানায় গিয়ে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০১৭

পদের নাম: ডিরেক্ট সেলস এক্সিকিউটিভ (চুক্তিভুক্ত) ফর এসএমই অ্যান্ড রিটেইল প্রোডাক্টস

আবেদনের যোগ্যতা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে যেকোনো বিষয়ে কমপক্ষে স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীর শিক্ষাজীবনে কোনো তৃতীয় বিভাগ থাকতে পারবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি যাঁদের সংশ্লিষ্ট খাতে ছয় মাসের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। এ ছাড়া আবেদনকারীকে গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগে দক্ষ, ব্যাংকিং বিষয়ে জানাশোনা এবং গ্রাহকদের সম্মতি আদায়ে দক্ষ হতে হবে।

আবেদনের ঠিকানা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে অনলাইনে http://cyberjob.com.bd/corporate/nrb ঠিকানায় গিয়ে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০১৭

ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেশনশিপ অফিসার

আবেদনের যোগ্যতা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসন, অর্থনীতি, অ্যাকাউন্টিং, ফিন্যান্স, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, গণিত, ইংরেজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, পরিসংখ্যান বা আইটি বিষয়ে চার বছরের স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীর শিক্ষাজীবনে কোনো তৃতীয় বিভাগ থাকতে পারবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আবেদনকারীর বয়স হতে হবে সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

আবেদনের ঠিকানা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে অনলাইনে বিডিজবসের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ২০১৭

এক্সিম ব্যাংক

পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (কল সেন্টার/এগ্রি ফিল্ড)

আবেদনের যোগ্যতা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম চার বছরের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীর শিক্ষাজীবনে কোনো তৃতীয় বিভাগ থাকতে পারবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আবেদনকারীর বয়স হতে হবে সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

বেতন-ভাতা: শিক্ষানবিশ সময়কালে পদটিতে নিয়োগপ্রাপ্তদের মাসে ১৫ হাজার টাকা হারে বেতন দেওয়া হবে। শিক্ষানবিশকাল সফলভাবে অতিবাহিত করার পর উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার পদে নিয়োগ দেওয়া হবে এবং ১৮ হাজার ৯০০ টাকা হারে মাসিক বেতন প্রদান করা হবে।

আবেদনের ঠিকানা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীদের অনলাইনে এক্সিম ব্যাংকের ওয়েবসাইটে career. eximbankbd. com এই ঠিকানায় আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ অক্টোবর, ২০১৭

পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ক্যাশ)

আবেদনের যোগ্যতা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ন্যূনতম চার বছরের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হতে হবে। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীর শিক্ষাজীবনে কোনো তৃতীয় বিভাগ থাকতে পারবে না। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আবেদনকারীর বয়স হতে হবে সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

বেতন-ভাতা: শিক্ষানবিশ সময়কালে পদটিতে নিয়োগপ্রাপ্তদের মাসে ১৫ হাজার টাকা হারে বেতন দেওয়া হবে। শিক্ষানবিশকাল সফলভাবে অতিবাহিত করার পর উত্তীর্ণ প্রার্থীদের অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ক্যাশ) পদে নিয়োগ দেওয়া হবে এবং ১৮ হাজার ৯০০ টাকা হারে মাসিক বেতন প্রদান করা হবে।

আবেদনের ঠিকানা: পদটিতে আবেদনের জন্য আবেদনকারীকে অনলাইনে এক্সিম ব্যাংকের ওয়েবসাইটে career. eximbankbd. com ঠিকানায় আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ অক্টোবর, ২০১৭