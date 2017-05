বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে আরিফিন শুভ

‘চলচ্চিত্রের একজন ক্ষুদ্র অভিনেতা হিসেবে এটা আমার অনেক বড় একটা অর্জন। শুধু আমার একার নয়, চলচ্চিত্রের ভাই-বন্ধুদের জন্যও এটা গর্বের। কারণ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে প্রথম আলোকে কথাগুলো বলছিলেন দেশের সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক আরিফিন শুভ।

১৩ মে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ‘বঙ্গবন্ধু কাউন্সিলে’র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে পথ প্রোডাকশন ‘আই অ্যাম দাই ফাদার’ (I am thy father) নামের একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছে। ৪৫ মিনিটের এই নাটকে বঙ্গবন্ধু চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছেন শুভ।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে কথা প্রসঙ্গে শুভ বলেন, ‘শুধু বাঙালি নয়, বিশ্ববাসীর কাছেও একটা পরিচিত নাম বঙ্গবন্ধু। তাঁকে কিছু সময়ের জন্য ধারণ করার সুযোগ পেয়েছি। এটা যে কত বড় সম্মানের, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না।’

বেশ কয়েক বছর ধরেই অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন আরিফিন শুভ। একসময় ছোট পর্দায় অভিনয় করলেও এখন বড় পর্দাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান। এমনকি নির্মাতারাও তাঁকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখছেন। চলচ্চিত্রে নতুন প্রজন্মের এই অভিনেতা বঙ্গবন্ধুর চরিত্রকে অভিনয়ের মাধ্যমে ধারণ করার সুযোগ পেয়ে ভীষণ উচ্ছ্বসিত, পাশাপাশি ভীতও। কারণ হিসেবে বললেন, ‘জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যে বর্ণাঢ্য জীবন, তা অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করার সুযোগ পাওয়াটা যেকোনো অভিনয়শিল্পীর জন্য বিরাট ভাগ্যের। আমি সেই ভাগ্যবানদের একজন, অভিনয়ের খুব অল্প বয়সে যাঁকে উপস্থাপন করার সুযোগ পেলাম।’

শুভ জানান, অনুষ্ঠানের দিন সিডনির এএনজেড স্টেডিয়ামে ৩০ হাজারের মতো দর্শকের উপস্থিতি আশা করা হচ্ছে। তাঁদের সামনে জীবনে প্রথমবারের মতো মঞ্চে অভিনয়ের অভিজ্ঞতাও হতে যাচ্ছে। শুভ বললেন, ‘আমি তো চলচ্চিত্রের মানুষ। এটি হচ্ছে মঞ্চে অভিনয়। অনেক খ্যাতিমান অভিনেতা আছেন, তাঁদের পাশ কাটিয়ে এমন একটি কাজে আমাকে ডাকা হয়েছে, যা আমার অভিনয়জীবনের একটা অন্যতম অর্জনও বলতে পারি।’

‘আই অ্যাম দাই ফাদার’ (I am thy father) নাটকে শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আরও থাকছেন কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো, ভারতের মহাত্মা গান্ধী ও যুক্তরাষ্ট্রের আব্রাহাম লিংকন। চার নেতার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তুলে ধরা হবে।

নিজেকে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয়ের জন্য কীভাবে তৈরি করেছেন, জানতে চাইলে শুভ বলেন, ‘তিন মাস আগে আমি এ প্রস্তাব পেয়েছি। এরপর থেকে আমার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। এই সময়টাতে যখনই সুযোগ পেয়েছি, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যত ধরনের ভিডিও ও তথ্যচিত্র আছে, সবই দেখেছি। তাঁর দেওয়া ভাষণ যে কতবার দেখেছি তাঁর কোনো হিসাব নেই। আর গত সাত দিন ধরে দিনরাত নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য মহড়া করে যাচ্ছি।’

‘আই অ্যাম দাই ফাদার’ (I am thy father) আয়োজনটি হবে বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে। পথ প্রোডাকশন তাদের ফেসবুক পেজে শুভ অভিনীত এই নাটকটি সেদিন সরাসরি প্রচারও করবে বলে জানালেন শুভ।