প্রিয় পরীক্ষার্থী, আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হলো।

অধ্যায়-৪

১। URL দিয়ে কোনটি প্রকাশ করা হয়?

ক. ইন্টারনেট খ. ডোমেইন নেম গ. ইয়াহু ঘ. ফেসবুক

২। URL-এর প্রথম অংশের নাম কী?

ক. হোস্টনেম খ. প্রটোকল গ. পাথ ঘ. প্যারামিটার

৩। URL-এর দ্বিতীয় অংশের নাম কী?

ক. পাথ খ. প্রটোকল গ. প্যারামিটার ঘ. হোস্টনেম

৪। URL-এর তৃতীয় অংশের নাম কী?

ক. প্রটোকল খ. পাথ গ. প্যারামিটার ঘ. হোস্টনেম

৫। কোনো ওয়েবসাইটকে ইন্টারনেটে যে কম্পিউটারে রাখা হয়, তাকে কী বলা হয়?

ক. হোম কম্পিউটার খ. মাদার কম্পিউটার

গ. হাউট কম্পিউটার ঘ. হোস্ট কম্পিউটার

৬। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হাইপার টেক্সট ডকুমেন্টকে কী বলা হয়?

ক. ওয়ার্ল্ডওয়াইড ওয়েব খ. নেটওয়ার্কিং

গ. ব্রাউজিং ঘ. প্রোগ্রামিং

৭। ওয়েবসাইট তৈরি হয়—

ক. একাধিক সফটওয়্যার নিয়ে

খ. একাধিক অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে

গ. একাধিক ডকুমেন্ট নিয়ে

ঘ. একাধিক ওয়েবপেজ নিয়ে

৮। কোনটি ওয়েবব্রাউজার?

ক. গুগল খ. ইয়াহু গ. মজিলা ঘ. বিং

৯। কোনো ওয়েবসাইটকে যেখানে হোস্ট করা হয়, তার নাম কী?

ক. হোমপেজ খ. ওয়েব সার্ভার

গ. হোস্টার ঘ. মাদার কম্পিউটার

১০। এইচটিএমএল হলো—

ক. ওয়েবব্রাউজার খ. মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ

গ. মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ঘ. ওয়েবপেজ তৈরির টুলস

১১। এইচটিএমএল এ <p> </p> ট্যাগ ব্যবহার করা হয়—

ক. প্যারাগ্রাফ তৈরির জন্য খ. নতুন পেজ তৈরির জন্য

গ. লেখা বোল্ড করার জন্য ঘ. প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য

১২। HTML ফাইল নামের এক্সটেনশন হলো—

ক. .ht খ. .doc গ. .txt ঘ. .html

১৩। ওয়েবপেজে নিচের কোড লেখা হলো—

<p>This is a paragraph <br> with line break</p>

এখানে <br> দিয়ে যা বোঝানো হয়েছে—

ক. নতুন প্যারাগ্রাফ খ. লাইন ব্রেক

গ. লেখা বোল্ড হবে ঘ. লাইন শেষ হবে

১৪। এইচটিএমএল-এ <b> ও </b> ট্যাগ ব্যবহার করা হয়—

ক. প্যারাগ্রাফ তৈরির জন্য খ. নতুন পেজ তৈরির জন্য

গ. লেখা বোল্ড করার জন্য ঘ. লাইন ব্রেক করার জন্য

১৫। এইচটিএমএলের উদ্ভাবক হলেন—

ক. টিম বার্নার্স লি খ. মাইকেল জাকারবার্গ

গ. স্টিভ জবস ঘ. মার্শাল ম্যাকলুহান

১৬। নিচের কোন ভাষাটি দিয়ে ওয়েবপেজ তৈরি করা সহজ?

ক. C++ খ. Qbasic গ. HTML ঘ. Pascle

১৭। ওয়েবের তথ্যগুলো থাকে—

ক. ওয়েবসাইটে খ. ওয়েবপেজে

গ. ওয়েবব্রাউজারে ঘ. ওয়েব ক্লায়েন্টে

১৮। ইন্টারনেটে এক ওয়েবপেজ থেকে অন্য ওয়েবপেজে গমন করাকে বলা হয়—

ক. ব্রাউজিং খ. সার্চিং গ. নেভিগেশন ঘ. আপলোডিং

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

জয় একটি কোম্পানির মালিক। তিনি সেই কোম্পানির একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে চান। এ জন্য তিনি

কয়েকজন ওয়েব প্রোগ্রামারের কাছে গেলেন এবং

সবাইকে ওয়েব ডিজাইন করতে বললেন।

১৯। HTML কোড লেখার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি—

ক. নোটপ্যাড খ. এমএস ওয়ার্ড

গ. এমএস অফিস ঘ. পিএইচপি

২০। HTML-এর ট্যাগগুলো কী দ্বারা বেষ্টিত থাকে?

ক. () খ. {} গ. <> ঘ. [ ]

মাস্টার ট্রেইনার

প্রভাষক, রাউজান কলেজ, চট্টগ্রাম

উত্তর

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

অধ্যায়-৪

১. খ ২. খ ৩. ঘ ৪. খ ৫. ঘ ৬. ক ৭. ঘ ৮. গ ৯. খ ১০. খ ১১. ক ১২. ঘ ১৩. খ ১৪. গ ১৫. ক ১৬. গ ১৭. ক ১৮. গ ১৯. ক ২০. গ