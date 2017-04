 বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

প্রিয় পরীক্ষার্থী, আজ পদার্থবিজ্ঞান বিষয় থেকে বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর দেওয়া হলো।

অধ্যায়-৬

১১। এক জুল = কত ক্যালরি?

ক. ৪.২ খ. ০.২৪ গ. ২৪ ঘ. ০.৪২

১২। বাষ্পায়নের হার কোথায় সর্বাধিক?

ক. শূন্যস্থানে খ. বায়ুতে গ. মেরু অঞ্চলে ঘ. মরু অঞ্চলে

১৩। নিচের কোনটি আপেক্ষিক তাপের একক?

ক. JKg-1 খ. JK-1 গ. JKg-1K-1 ঘ. K-1

১৪। নিচের সম্পর্কগুলো লক্ষ করো:

i. c = ms ii. c = iii. c =

নিচের কোনটি ঠিক?

ক. i ও ii খ. i, ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৫। ১ গ্রাম বিশুদ্ধ পানির তাপমাত্রা ১ কেলভিন বাড়াতে কত তাপের প্রয়োজন?

ক. 0.24J খ. 0.42J গ. 4.2J ঘ. 24J

১৬। নিচের কোনটির আপেক্ষিক তাপ কম?

ক. তামা খ. রুপা গ. সিসা ঘ. পানি

১৭। নিচের কোনটির কারণে দুই টুকরা বরফকে একত্রে চাপ দিলে লেগে যায়?

ক. গলন খ. কার্বনীভবন গ. ঘনীভবন ঘ. পুনঃশিলীভবন

সহকারী শিক্ষক, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুল, ঢাকা

উত্তর

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায়-৬

১১. খ ১২. ক ১৩. গ ১৪. ঘ ১৫. গ ১৬. গ ১৭. ঘ