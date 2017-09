গবেষণা দিয়েই দেশকে চেনাব আমরা

বাংলাদেশ আমার দেশ। আমার প্রাণের দেশ। হই না উন্নয়নশীল দেশের মানুষ আমরা। থাক না গবেষণার সীমাবদ্ধতা। কিন্তু সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকেই যখনই সুযোগ আসে দেশকে চেনানোর নিজের মধ্যে চেষ্টার কোনো খামতি থাকে না।

সম্প্রতি বিশ্বের ২৪টি দেশের ২৪ জন তরুণ বিজ্ঞানীকে নিয়ে জার্মানির বিখ্যাত গবেষণাগারে আধুনিক গবেষণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার লক্ষ্যে মলেকুলার মেডিসিনের ওপর একটি সামার প্রোগ্রাম হয়। এর যাবতীয় ব্যয়ভার জার্মান সরকারের DAAD Scholarship কর্তৃক বহন করে। বাংলাদেশের একমাত্র তরুণ বিজ্ঞানী হিসেবে আমাকে এই স্কলারশিপে নির্বাচিত করায় জার্মান সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আরও ধন্যবাদ জানাই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির মহাপরিচালক ড. মো. সলিমুল্লাহ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে, আমাকে এখানে আসার অনুমতি প্রদানের জন্য।

দীর্ঘ এক মাসেরও অধিক সময় ধরে চলা এ প্রোগ্রামে Center for Molecular Biomedicine, Institute of Pharmacology and Toxicology, Institute of Pathology, Center for Cepsis Control and Care, Institute of Bioinformatics এবং পরিশেষে Max Plank Institute (পরিদর্শন) এর ল্যাবে কাজ করার করার ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ হয়েছে। এ প্রোগ্রামের শেষে ল্যাব থেকে অর্জিত প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে ২৪ জন তরুণ বিজ্ঞানীর জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এখানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন জার্মানির বিখ্যাত ল্যাবের বিজ্ঞানীরা। এ প্রতিযোগিতাকে পরবর্তীতে পিএইচডির প্ল্যাটফর্ম হিসেবে এবং এখান থেকে সেরা ৬ জনকে নির্বাচন করা হয়। যাদের তাদের ইচ্ছামতো ও পছন্দসই বিভিন্ন ল্যাবের বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণে পিএইচডি ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। আমি ওই ছয়জনের মধ্যে একজন। হ্যাঁ আমি একজন বাংলাদেশি যে নাকি ২৪টি দেশকে হারিয়ে ওই ছয়জনের একজন হিসেবে মনোনীত হয়েছি।

যেহেতু এটি একটি বিরাট প্ল্যাটফর্ম, প্রায় ৩০টি দেশের (আমন্ত্রিত বিজ্ঞানীসহ) কাছে নিজের দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার বিশেষ করে গবেষণার ক্ষেত্রে। কারণ এখানে বিভিন্ন দেশের তরুণ বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক রয়েছেন। ভালো প্রস্তুতির পাশাপাশি আমি আমার প্রেজেন্টেশনের শেষ স্লাইডে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিও তুলে ধরি যাতে তারা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে পারেন। বাংলাদেশেও যে গবেষণা হচ্ছে তা জানান দেওয়া এবং গবেষণা ফান্ডিং পেলে যে এ দেশেও ভালো মানের গবেষণা হতে পারে সে বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। আর ভালো কিছু করলে সবাই চিনতে বাধ্য। আমার খারাপ লাগে তখনই যখন তারা কিছুসংখ্যক এখনো মনে করে আমার দেশ নাকি ভারতের কোনো শহর। আমার সার্থকতা এখানেই যে আমি আমার দেশ সম্পর্কে তাদের ধারণা পাল্টে দিতে পেরেছি। বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে পেরেছি আর তা সম্ভব হয়েছে গবেষণার কল্যাণেই।

এ দেশের অনেকেই জার্মানির নামকরা ল্যাবে পিএইচডিসহ ইউরোপ–আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাদের গবেষণার কাজকর্ম অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নীরবেই করে যাচ্ছেন এবং দেশের পরিচয় বিশ্ব-দরবারে পৌঁছে দিচ্ছেন। আসলে গবেষণার যে অসীম ক্ষমতা তা একটি দেশকে বিশ্ব-দরবারে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। বিজ্ঞান ও গবেষণার প্রতি দেশের তরুণদের আরও বেশি করে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে নিজের মেধা ও মননকে বিকশিত করার জন্য গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গবেষণার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে হবে। যেমনটা করে নিয়েছে ভারত ও চীন। আমার যেহেতু ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ল্যাব পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা রয়েছে, আমি এমন কোনো জায়গা পায়নি যেখানে ভারত ও চীনের শিক্ষার্থী নেই। কারণ তারা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গবেষণার জায়গা তৈরি করে নিয়েছে। আমাদেরও এ রকম একটি ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে যার বীজ রোপণ করতে হবে আমাদের দেশ থেকেই। তাদের বোঝাতে হবে বিশ্বমঞ্চে দেশের পতাকা উত্তোলন ও দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখার ক্ষেত্রে গবেষণা উৎকৃষ্ট ও উত্তম একটি হাতিয়ার।

পাশাপাশি সরকারের পক্ষ থেকেও গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে হবে তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য যেমনটা আমি দেখেছি জার্মানিতে। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই ব্যাচেলর ও মাস্টার্সে অধ্যয়নরত অবস্থায়ই গবেষণার টেকনিকগুলো শিখে নিতে পারেন।

আমার প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তরুণ গবেষকদেরও আমি জিজ্ঞাসা করে দেখলাম যে, তাদের দেশেও প্রায় একই রকমের ব্যবস্থা আছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এ ছাড়া তারা গবেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের Summer School ও Winter School প্রোগ্রাম করে থাকে যা থেকে শিক্ষার্থীরা গবেষণা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারেন। কারণ তারা খুব ভালো করেই জানে একটি দেশের উন্নতি নির্ভর করে তারা গবেষণায় কতটা সফল ও এগিয়ে।

কাজেই এখনই সময় উন্নত বিশ্বের মতো আমাদেরও গবেষণায় মনোযোগ দেওয়ার ও তরুণ শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উৎসাহ জোগানো। যারা নাকি আমাদের দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারবে।

মোহাম্মদ উজ্জ্বল হোসেন: বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।