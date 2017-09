ভালো থাকুক আমাদের সন্তানেরা

গ্রীষ্মকালের ছুটি শেষে নিউইয়র্ক সিটির স্কুলগুলো খুলেছে কয়দিন হয়। সিটির পাঁচটি বরোতে পাবলিক স্কুলের সংখ্যা এক হাজার ৭২২। শিক্ষার্থী ১১ লাখ। এদের পড়াশোনায় সিটি ব্যয় করে বছরে প্রায় ২৫ বিলিয়ন ডলার। যারা দূরের স্কুলে পড়ে, তাঁদের যাতায়াত ব্যয় অর্থাৎ মেট্রো কার্ড দেওয়া হয় স্কুল থেকে। ফ্রি ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করা হয়। আগে ফ্রি লাঞ্চও পরিবেশন করা হতো। পরবর্তীতে বাবা-মায়ের বাৎসরিক আয়ের ওপর ভিত্তি করে কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থীকে লাঞ্চ বাবদ কিছু অর্থ পরিশোধ করতে হতো। তবে স্কুল খোলার আগে এক ইমেইলের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়—‘Lunch will be free for all studesnts.’ অর্থাৎ কাউকেই এ জন্য কোনো অর্থ পরিশোধ করতে হবে না।

এতসব সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও আমাদের ভাবনার অন্ত নেই। রিয়াসাত এই প্রথম বাড়ি থেকে দশ মাইল দূরের হাইস্কুলে যাচ্ছে। নতুন স্কুলের নতুন ক্লাসে তাঁর এত দিনের চেনা বন্ধুদের কেউ নেই। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষজন। স্কুল শেষে বাড়ি ফিরলেই চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করি, নতুন স্কুল কেমন?

বরাবরের মতোই সংক্ষিপ্ত উত্তর, ‘ভালো’।

কোনো অভিযোগ নেই। কেমন করে যেন ওরা মানিয়ে নেয়! প্রাইমারি (এলিমেন্টারি) স্কুল শেষে যখন মিডল স্কুলে গেল তখন পুরোনো কিছু বন্ধু অন্তত সঙ্গে ছিল। এখানে মিডল স্কুল মানে সিক্স, সেভেন ও এইট—এই তিন ক্লাস। তিন বছরের একসঙ্গে পথ চলা, কত স্মৃতি তাঁদের! ওই স্কুল থেকে বিদায় নেবার শেষের সময়গুলো বেশ বেদনাবিধুর ছিল।

Highlights নামের একটি ডায়েরি টাইপের বই দেওয়া হয় প্রত্যেককে। যেটিতে প্রতিটি শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সময়ের নানান অ্যাকটিভিটির ছবি দেওয়া। পাশে লেখা We didn't realize we were making memories, we just thought we were having fun. বইটির পেছনে বেশ কিছু খালি পেজ। যেখানে প্রতিটি ক্লাসমেট এবং শিক্ষক নিজেদের মতো করে কিছু না কিছু লিখে নিজেদের স্মরণীয় করে রেখেছে।

রিয়াসাত হয়তো একদিন আরও বড় হবে, চাকরি করবে। কিন্তু লেখাগুলো দেখলে সেই সব মুখগুলো স্মৃতিতে ভেসে উঠবে নিশ্চিত। লেখাগুলো এত ভালো লাগার যে, আমারই চোখ জলে ভিজে আসে পড়তে গিয়ে। যদিও আমি তাঁদের সবাইকে চিনি না। উইলিয়াম নামের একজন লিখেছে, Riyasat, you have such a great personality. Don't listen to the people jealous of your success. একটি লেখায় আমার জল টলমল চোখ থমকে থাকে। লেখাটি এমন, ‘রিয়াসাত, জীবন পরিপূর্ণ না হওয়া অবধি যেন তোমার মৃত্যু না হয়। প্রার্থনা করি, পূর্ণতার অনুভূতি নিয়ে যেন পৃথিবী ছেড়ে যেতে পারো। ইতি, কেভিন’।

আমি হতবাক হয়ে ভাবি, ওরা সবাই আমার সন্তানতুল্য। এত সুন্দর করে বলতে শিখল কবে? কবে এত বড় হয়ে গেল! বিদেশ বিভুঁইয়ে অন্যরকম এক বিদায় পর্ব। আমাদের স্কুল শেষের বিদায় ক্ষণ মনে পড়ে গেল এত বছর বাদে। আমরা পুরোনোরা সাজানো হলরুমে নির্ধারিত আসনে বসেছিলাম মন খারাপের হাওয়া মেখে। নিচের ক্লাসের ছাত্রীরা ফুল দিয়ে, বিদায়ের গান গাইল—‘আমার যাবার সময় হলো, দাও বিদায়, মুছো আঁখি, দুয়ার খোল, দাও বিদায়...।’ আর অমনি আমরা ঝরঝর করে কেঁদে একাকার। মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের হালিম স্যার চোখ টিপে টিপে অশ্রু বিসর্জনের চেষ্টা করেছিল সেদিন।

রিমি রুম্মান: নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।