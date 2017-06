শুধু বাবা নেই

বাবা-মায়ের একটাই ভাবনা, ছেলেমেয়েরা অতি উঁচু মানের পরীক্ষা দিয়ে পাস করে খুব ভালো চাকরি পেয়ে যাক। বিসিএস দিয়ে সরকারি চাকরি বা অন্য কোনো চাকরি। কিংবা ডাক্তার হয়ে দেশ ও দশের সেবা, যাকে বলে মানুষের মতো মানুষ। অন্তত দুধে ভাতে বাঁচবে। পড়ে থাকুক জলরং কৌটো, ধুলোয় ভরা হারমোনিয়াম। তাতে কি? সিরিয়াস স্টুডেন্টদের মা–বাবার মতো সুখী মানুষ আর নেই। এতটাই উল্লসিত থাকেন তারা।

আমি তো ছোটবেলায় ভাবতাম মানুষ পড়াশোনার জন্যই পৃথিবীতে এসেছে। এটাই লাইফ! পড়াশোনার রুটিন ঠিক রাখা, পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করা, অবশেষে ভালো চাকরি।

আমার বাবা ছিলেন জেলা শিক্ষা অফিসার। সবচেয়ে বড় কথা তিনি ছিলেন অতি বিনয়ী, সৎ আর ভালো মানুষ। তার অফিস রুমের পেছনটায় বেশ বড় করেই লেখা ছিল—Honesty is a great power. সততাকে আঁকড়ে ধরেই জীবনভর বেঁচে ছিলেন। অথচ চাকরিকালে বাড়ি–গাড়ি–ব্যাংক ব্যালেন্স—কত কীই না করার সুযোগ ছিল। একটু নীতি বিসর্জন দিলেই হতো। চোখের সামনে অনেকেই তো সম্পদের পাহাড় গড়েছেন। বাবা লোভ, আরাম আয়েশ নয়, পাথর জীবন বেছে নিয়েছেন। পৃথিবীতে সৎ মানুষগুলো ভীষণ একা।

পুড়ে পুড়ে ছাই হলেই বুঝি সৎ থাকা যায়। বেতনের টাকাগুলো দিয়ে প্রতিটা মাস সংসারটা কী করে চালাবেন, সে ভাবনায় কেটেছে দিন–মাস–বছর। মাত্র দুটি শার্ট, দুই জোড়া জুতো, পুরাতম চশমার ফ্রেম, জং ধরা ঘড়ি পরে কাটিয়েছেন কত কাল!

একজন সৎ পিতার জীবনের বিনিময়েই কি শুরু হয় একেকটা সন্তানের মানুষ হয়ে ওঠার গল্প?

আমি বাবাকেই ফলো করতাম। বাবার মতো হলেই তো মানুষের মতো মানুষ হওয়া বোঝায়!

বাবা–মা এত করে চান ছেলেমেয়েরা ভালো মানুষ হোক। অথচ আমার বড় বেলায়ও দেখছি; ভালো মানুষদের কষ্টমাখা নিষ্পেষিত জীবন। জোছনাভরা রাতের সুবাসটুকু দূর থেকেই তারা নেন। আলোকিত হয়েও আলো থেকে দূরে, সব থেকেও বঞ্চিত—এক ভীষণ কষ্টের জীবন!

না মনে ধরে, না ইতিহাসে ঠাঁই হয়!

তবুও ভালো মানুষেরাই মানুষের মনে শ্রদ্ধার আসনটুকু গড়েন।

ভালো মানুষের পথে হেঁটে হেঁটে, আঁধারে হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলো ফিরে পায় আলোর বাড়ি।

এক জীবন বাজি রেখে ভালো মানুষ হওয়া কজনই তা পারে?

হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত শেষে ভোর ফুল ফোটে। আমি মন ভরে ঘ্রাণ নেই। আঙিনা পথ প্রান্তর শুভ্রতায় ভরে ওঠে। পুবের সূর্য, মিঠেল হাওয়া ক্ষত হৃদয়ের ব্যান্ডেজ হয়! আমি কুইন্স ভিলেজ, বেলরোজ পার হয়ে হাঁটতে হাঁটতে লাইব্রেরি পর্যন্ত পৌঁছাই।

ভাবতে থাকি পৃথিবীর সবকিছু আগের মতোই আছে, শুধু বাবা নেই।

Some souls never die.

(১৭ জুন ২০১৭)