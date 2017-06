ষড়্ঋতুর রঙে একটি ধ্রুপদি সন্ধ্যা

বাঙালি সংগীত ও সংস্কৃতিপ্রেমী জাতি। অন্তঃসলিলা নদীর মতো আপন সংস্কৃতির ধারা তাদের হৃদয়ে সতত বহমান। তাই দেশ ও প্রবাস নির্বিশেষে সাহিত্য-সংগীত ও পারফর্মিং আর্টসে বাঙালি সমাজ সংস্কৃতিচর্চায় উদ্যোগী ও অগ্রগামী।

অস্ট্রেলিয়ার বাঙালি কিংবা আরও নির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশি কমিউনিটি এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও গৌরবে সমুজ্জ্বল। কমিউনিটিতে আয়োজিত সাংবৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালার দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। তবে সিডনি–মেলবোর্নের তুলনায় ক্যানবেরার বাঙালি কমিউনিটি ক্ষুদ্রতর হলেও তা কোনোভাবেই কৃশ নয়। এই সিদ্ধান্তে আসার জন্য কোনো গবেষণার দরকার হবে না। শুধু ধ্রুপদ অস্ট্রেলিয়ার একটি পরিবেশনায় উপস্থিত থাকলেই সংস্কৃতি বোদ্ধা বা প্রেমিক সবাই তা নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেন।

ক্যানবেরার সংস্কৃতি-সচেতন বাঙালি কমিউনিটি এই সংগীত সংগঠন সম্পর্কে সম্যক জানেন। যারা জানেন না, তাদের জন্য উপসংহারে তাদের সম্পর্কে সামান্য ভূমিকা রাখা আছে। এ লেখার উদ্দেশ্য ধ্রুপদর সাম্প্রতিক সংগীতায়োজন ঋতু ও রং বা ‘Seasons of life’ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলা।

দক্ষিণ ক্যানবেরার ইটার্নিটি চার্চ গত ২০ মে পাতা-ঝরার, শূন্য-সভার, মৌন-বাণীর শীতের সন্ধ্যায় ঋতুর রঙ, প্রাণময় বাণী ও সুরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সংস্কৃতিপ্রেমী শ্রোতায় পরিপূর্ণ হয় ধ্রুপদর ঋতু ও রং সংগীতানুষ্ঠান।

প্রতিটি ঋতু আসে তার নিজস্ব পোশাক, বিভায়, ভাবে ও বিভাবে। মানুষের মনে এদের প্রভাবও তাই ভিন্ন, অপ্রতিম এবং কখনো তা অনির্বচনীয়। প্রকৃতির মতো আমাদের জীবনও রূপ ও রং বদলায়। দ্ব্যর্থবোধক এই ঋতুর রং ও ভাববৈচিত্র্যের পরিমিত চয়ন ও সমাহারে সাজানো হয় অনুষ্ঠানটি। মঞ্চসজ্জা ও অলংকরণ ছিল সুন্দর, পরিপাটি ও সুষমামণ্ডিত। ঋতু ও গানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আলোকচিত্রের পরিবর্তন শ্রোতাদের যেন ঋতুচক্রের সঙ্গী করে নেয়।

ধ্রুপদের সময়ানুবর্তিতার সর্বজনবিদিত দার্ঢ্য বজায় রেখে ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায় ইসনাত জেরিনের নান্দনিক একক নৃত্য পরিবেশনা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নিত্য বার্নাড পার্কারের বাজানো বাঁশিতে শিবরঞ্জনী রাগের সমাপতনে। এরপর বিবিধ যন্ত্রানুষঙ্গ সঙ্গে সামি চৌধুরী ও পুণ্যা জয়তী Seasons of Love গেয়ে গানের পথচলা শুরু করেন।

ড. আবেদ চৌধুরীর লেখা, ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিসর্গের রূপ-রস-রং বদল ও মানবমনে এর বিচিত্র প্রভাব ও ব্যঞ্জনা-সংবলিত ধারাভাষ্যে পালাক্রমে বাংলা ও ইংরেজিতে বাঙ্‌ময় হয়ে ওঠেন কাওসার খান ও টিউলিপ চৌধুরী। শুরুতে সমবেত কণ্ঠে ‘ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান’ রবীন্দ্রসংগীতে বাসন্তী আবাহন করে ঋতুরাজ বসন্তের আসন পাতা হয় আসরে। এই উদাসী সুরে সুদূরে উধাও হয় শীতের সন্ধ্যা।

এই রেশ ধরে সুধা ঝরা কণ্ঠে ‘আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি’ রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শম্পা বড়ুয়া। এরপর কবোষ্ণ বসন্তে মিলন-বিরহের দোলাচলকে মূর্ত করে তোলেন রবীন গুডা যথারীতি তার অনন্য ধ্রুপদি কণ্ঠের মুনশিয়ানায় ‘সেদিন ছিল কি গোধূলি লগন’ নজরুলগীতি পরিবেশনে। এই বাসন্তী আবহ তখন ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত’ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই জনপ্রিয় কাব্যকণার রোমাঞ্চে শ্রোতাদের মন উন্মনা করে তোলে। বসন্তের শেষ গানটি ছিল প্রেমের মহিমায় উদ্ভাসিত। সুধীন দাশগুপ্তের লেখা ‘হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য’। যৌবনের দূত হয়ে সামি চৌধুরী সাবলীল কণ্ঠে এই গানটি গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। বিদায়-বসন্তে উচ্চকিত আশা নিয়ে শ্রোতা উন্মুখ হয়ে থাকেন। এরপর যথানিয়মে আসে গ্রীষ্ম, তার রুদ্রবাণী নিয়ে।

এই পর্বের শুরুতে জর্জ গার্শউইনের কণ্ঠ খ্যাত ‘Summertime, and the livin' is easy’ গানটি গেয়ে নির্বাণহীন তপো বহ্নিশিখার গ্রীষ্মকে আবাহন করেন নিত্য বার্নাড পার্কার। বৈশাখের রুদ্র ভৈরব সবার কণ্ঠ বেয়ে নেমে আসে ‘দারুণ অগ্নিবাণে রে’ ও ‘খর বায়ু বয় বেগে’ এ দুটো রবীন্দ্রসংগীতের অপূর্ব ঐকতানের মেলডিতে। গ্রীষ্মের খর বায়ুর উষ্ণতা সংগীতের তরঙ্গ বেয়ে শ্রোতাদেরও স্পর্শ করে। কিন্তু ততক্ষণে প্রকৃতি মৃদুমন্দ লয়ে অগ্রসর হয় বর্ষার শীতল জলধির কাছে। আসে বর্ষা।

গ্রীষ্মের তপ্ত-বিক্ষিপ্ত প্রকৃতিকে বর্ষার শান্ত-সমাহিত রূপে উত্তরণের পর্যায়ে বৃন্দাবনী সারং রাগে সেতার বাজিয়ে শোনান ধ্রুপদর আরেক গুণী শিল্পী মোহাম্মদ খান মিন্টু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সেতার পরিবেশনা ধ্রুপদ অস্ট্রেলিয়ার আরেকটি মধুর সংযোজন।

বর্ষা ঋতুর মেঘৈর্মেদুরম্বরংকে প্রতিভাত করতে ইসনাত জেরিন আবারও মঞ্চে আসেন বর্ষার নবধারা জলে অবগাহনের আমন্ত্রণ নিয়ে। পরিবেশন করেন আরেকটি নান্দনিক নৃত্য। ‘এসো নীপবনে ছায়া বীথিতলে’ রবীন্দ্রসংগীতের অনুষঙ্গে। এরপর গম্ভীর শীতল জলধারা নেমে আসে রবীন গুডার কণ্ঠ বেয়ে, ‘আজ শ্রাবণের বাতাস বুকে এ কোন্ সুরে গায়’ রূপংকর বাগচীর জনপ্রিয় গানের অনির্বচনীয় মধুর পরিবেশনায়। উধাও হয় শীত, শ্রাবণ নামে সমস্ত হল জুড়ে।

আধুনিক গানে সুরের স্পন্দনে বরষার স্নিগ্ধ ধারাকে এবার ভিন্ন আবেগে ফুটিয়ে তোলেন সিডনির অতিথি শিল্পী শাফিনাজ আমিন মুক্তি, ‘রিমঝিম বৃষ্টি ঝরানো প্রথম বরষার দিন এল আবার অনেক দিন পর’ গানটি তার সুরেলা মিষ্টি কণ্ঠে গেয়ে। তবে মেঘলা দিনের যথোপযুক্ত বাংলা গান ‘এই মেঘলা দিনে একলা ঘরে থাকে না তো মন’। বাঙালির চিরদিনের এই বিরহ-জাগানিয়া গানটি তার দরদি উদার গলায় পরিবেশন করেন মোহাম্মদ খান মিন্টু। এ পর্বের শেষের গানটি ‘আমার সারাটা দিন’ স্বচ্ছন্দ কণ্ঠ লালিত্যে পরিবেশন করেন সামি চৌধুরী।

বিরতির পর রবীন গুডা তন্ময়তা সৃষ্টি করেন ‘আজ শরতের কাশের বনে হাওয়ার লুটোপুটি’ গানে। সুরের মায়াজালে ডেকে আনেন নীল আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের পসরা সাজানো মনোরম মিষ্টি শরৎকালকে। ভোরের শিউলি ফুলের সৌরভকে। বিশাল পর্দায় আবহমান বাংলার শরৎ-সুষমা নিয়ে ভেসে ওঠে আলোকচিত্র। অনুষ্ঠানে বরাবরের মতো অনেক অবাঙালি (অস্ট্রেলিয়ান) শ্রোতাও উপস্থিত ছিলেন, যারা সব পরিবেশনা বেশ উপভোগ করছিলেন বলে মনে হলো।

আর শরতের স্নিগ্ধ জোছনার আকাশকে নিয়ে ‘এই মোম জোছনায় অঙ্গ ভিজিয়ে এসো না গল্প করি’ গানে স্বপ্নঘন আবহ তৈরি করেন শাফিনাজ আমিন মুক্তি। আহা, কী মধুর সেই সময়-ভুলে থাকা সময়! তবে, শরতের শুভ্র কাশবনের আঙিনা পেরিয়ে সুর ক্রমশ পথ খুঁজে নেয় হেমন্তের সোনালি ফসলের খেতে, বকুলের মাতাল গন্ধে।

ড্রামস-এর চৌকস শিল্পী ওয়াসী মাহতাব হেমন্তের আলস্যে ভরা একটি গান, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ও সুরে, সুবীর সেনের কণ্ঠে জনপ্রিয় ‘সারা দিন তোমায় ভেবে হলো না আমার কোনো কাজ’ অনেক দরদ দিয়ে গেয়ে শোনান। এরপর মাইক্রোফোনে আবারও ঘনিষ্ঠ হন মোহাম্মদ খান মিন্টু। গাইলেন সদ্যপ্রয়াত কিংবদন্তি কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বিখ্যাত গান ‘আমি তোমারই, তোমারই, তোমারই নাম গাই, আমার নাম গাও তুমি’। তুমুল করতালিই বলে দিল সেই পরিবেশনা কতখানি উপভোগ্য ছিল।

সময় বয়ে চলে, বিমুগ্ধতায় তা আরও দ্রুত চালে। এল শীতল হাওয়ার কাঁপন নিয়ে শীতকাল। এই মৌন ঋতুর জড়তা ভাঙাতে নবীন কণ্ঠে পুণ্যা জয়তী এ সময়ের তুমুল জনপ্রিয়, অনুপম রায়ের ‘তুমি যাকে ভালোবাসো, স্নানের ঘরে বাষ্পে ভাসো’ গানটি গেয়ে মুগ্ধ শুধুই করেন না, তার উজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় আবারও শ্রোতাদের কাছে নিশ্চিত করেন।

এরপর দুটি গানের মেলডি, লালনগীতি ‘এমন মানব জনম আর কি হবে’ এবং হাসন রাজার গান ‘লোকে বলে, বলে রে ঘরবাড়ি ভালা না আমার’। অন্যান্য গানগুলোর মতো এ ক্ষেত্রেও গিটার, ড্রামস ও তবলায় যথাক্রমে হাসান জায়ীদ, ওয়াসী মাহতাব ও সৌরভ আচার্য যন্ত্রানুষঙ্গে স্টুডিও পারফরমেন্স প্রদর্শন করেন। বাঙালির প্রাণের গান ও হৃদয়ে গাঁথা এ সুরে সত্যিই যেন অনুষ্ঠানে প্রাণসঞ্চার হলো। শ্রোতাদের সঙ্গে সেতুবন্ধন দৃঢ়তর হলো।

এই প্রাণময়তাকে বহুগুণে উসকে দিয়ে শম্পা বড়ুয়া সুনিপুণভাবে গাইলেন সুমন চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম জনপ্রিয় গান ‘হাল ছেড় না বন্ধু’। সত্যিই ধন্যবাদার্হ ছিল সেই পরিবেশনা। তাকে আমরা মূলত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসেবেই জানি। তাই এই স্বাচ্ছন্দ্যময় ভার্সেটিলিটি সবাইকে মুগ্ধ করেছে। বিষণ্ন শীতের বিদায়ে মোহাম্মদ খান মিন্টু এরপর গাইলেন টেরি জ্যাক্সের হিট করা (১৯৭৪) গান ‘Seasons in the sun’।

ঋতুপরিক্রমা শেষে অনুষ্ঠান এসে পৌঁছাল সেই যাত্রাবিন্দুতে, উৎসবরাজ বসন্তে। আর এই বাসন্তী উৎফুল্লতা ফুটে উঠল পুণ্যার কন্ঠে। ফোঁটা ফুলের মেলায় আনন্দ-উতরোলে গাইলেন অনুপম রায়ের ‘বসন্ত এসে গেছে’। গানটা শুনে মন হালকা হয়ে গেল, যেন সে পাখা মেলে প্রজাপতি রঙে।

গানের এই ঋদ্ধ সংকলনের শেষে উপমহাদেশের দুজন কিংবদন্তি গীতিকারের গান সমগ্র অনুষ্ঠানকে মহিমা দান করেছে। শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এবং ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার গীত ‘এই পৃথিবীর থেকে ওই আকাশ বড়’ এবং সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে (রেকর্ড ১৯৮২, যুক্তরাষ্ট্র) দেশপ্রেম-উদ্দীপক গান ‘পুরোনো দিন, পুরোনো মন, পুরোনো সবকিছু পেছনে ফেলে আয় ছুটে চলে’। দুটো গানই সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করলেন এবং শ্রোতারা মুগ্ধ মনে উপভোগ করলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘কাজ যখন সাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হয়’। ধ্রুপদর অনুষ্ঠানমালা দেখে মনে হয় সংস্কৃতিচর্চায় এদের সম্পর্ক নিবিড়, প্রতিশ্রুতি অনেক দৃঢ়। এটাকে সাধনা কিনা জানি না, তবে নিঃসন্দেহে নিছক কাজ হিসেবে তারা একে দেখছেন না। কমিউনিটির প্রতি এই অঙ্গীকারের জন্য তারা ধন্যবাদার্হ।

অনুষ্ঠান শেষ হলো রাত সাড়ে নয়টায়। অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনারসহ অনেক শ্রোতা শিল্পীদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানানোর জন্য এগিয়ে আসেন। বাইরে এসে দেখি, শীতের অনূঢ়া উচ্ছলা সন্ধ্যা যেন মাতৃত্বের গাম্ভীর্য পেয়ে পূর্ণ রাত্রিতে রূপ নিয়েছে। সাবজিরো তাপমাত্রায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে কুয়াশার চাদরে ঢেকে ঘুমায় ক্যানবেরার আকাশ। তবে বাতাসে তখনো ভাসছে ঋতুর ও জীবনের রঙে রাঙানো ওই সুরলহরী। আর সলমা জরির আকাশ থেকে দু–একটি নিশি জাগা নক্ষত্র উঁকি দিয়ে যেন বলে ‘সাধু, সাধু ধ্রুপদ অস্ট্রেলিয়া’।

ধ্রুপদ অস্ট্রেলিয়া (www.dhrupad-australia.com) ক্যানবেরা ভিত্তিক একটি অলাভজনক সংগীত সংগঠন। মূলত শুদ্ধ ধারার উপমহাদেশীয় সংগীতচর্চা ও প্রসারে নিয়োজিত থাকলেও এরা পূর্ব-পশ্চিমের মেলবন্ধনে অপরাপর ভাষার কবিতা, গান ও সুরকে সমন্বিত করেন। বাৎসরিক নিজস্ব কয়েকটি অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক কিংবা উপলক্ষভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানও আয়োজন করেন। প্রশান্ত পাড়ের এই তৃতীয় বাংলা ভুবনে শিশু-কিশোরদের মনে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয় ও গৌরবকে সঞ্চারিত করতে তাদের জন্য আয়োজন করেন কবিতা-গানের অনুষ্ঠান। তবে, যে ধরনের অনুষ্ঠানই হোক না কেন, দুটি ব্যাপারে তারা কখনই আপস করেন না, সময়ানুবর্তিতা এবং বিষয়বস্তু ও পরিবেশনায় উচ্চ পেশাদারি মান। স্পষ্টতই, শুধু ক্যানবেরায় নয়, সমগ্র অস্ট্রেলিয়ার বাঙালি কমিউনিটিতে মহতী উদ্যোগে নিয়োজিত এই মাত্রার পেশাদারি উচ্চতার, মেধার ও সুরুচিসম্পন্ন সাংস্কৃতিকচর্চার সংগঠন খুব বেশি নেই।