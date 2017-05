স্মৃতি তুমি বাস্তব হয়ে ফিরে আসো

গত মার্চের এক শনিবার। নিউইয়র্কে ছুটির দিন। সময় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই করছে। জানালার ধারে বসে আছি। সামনের রাস্তায় আমার চোখ। ঝরঝরে তুলার মতো তুষার পড়ছে। কয়েক দিন যাবৎ এই অবস্থা। আমরা পছন্দ করি বা না করি, Doesn't matter। সৃষ্টিকর্তার দুনিয়া। আল্লাহর ইচ্ছেয় খাই, বান্দার ইচ্ছেয় ছাই।

ভাবলাম এলোমেলো চিন্তা রেখে কিছু একটা করি। এর মাঝে সিজার টাইমলাইনে একটা চক্কর মারলাম। ওই টুকুন মেয়ে কি ইম্প্রেসিভ চিন্তা ভাবনা! বাংলাদেশ এগিয়েছে নিঃসন্দেহে বলা যায়। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। সে হিসেবে আমার বক্তব্য গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে। আমি ওকে আমার মন্তব্য জানিয়েছি—If she does mind for that, probably she could, but it was a simple honest opinion!

আগের দিন থেকে মনটা এক দম ভালো নেই। শান্তার আত্মহত্যা অত্যন্ত করুন এবং ও বেঁচে থাকলে সমাজকে সে অনেক কিছু দিতে পারত। ফুল ফোটার আগে ঝরে পড়া এ নিষ্পাপ বাচ্চা মেয়েটার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। সেদিন আমার সন্ধ্যাটা ওকে উৎসর্গ করলাম!

নটর ডেমে পড়ার কালসন্ধিতে মাঝে মাঝে দেশে যাওয়া পড়ত। এক ছুটির সকালে আমার ছোট বোনের বান্ধবী মলি স্কুলে যাওয়ার জন্য আমাদের বাড়ি এল। হাতে তার গোলাপের ডগা। আমায় দেখে লজ্জা পেল। জিজ্ঞেস করলাম আমার জন্য এনেছ, আমায় দেবে?

মলি হ্যাঁ বলল এবং আমায় দিল!

কিন্তু আমি জানি ওটা সে আমার জন্য আদৌ আনেনি। ওর বন্ধু নয়নের জন্য নিতে চাচ্ছিল। That was a fun! ওই গোলাপটা আমার আর কাউকে দেওয়া হয়নি। গোলাপটা অনেক দিন ডায়েরির পাতার ভেতর শুষ্ক হয়ে পড়ে ছিল।

মলিকে কিন্তু আমার ভালো লাগত। ও সেটা জানত। আমরা অবশ্য এগিয়ে যাইনি। ওর ধনী বাবা আর আমার হিটলার মা, আমরা ঝামেলায় যাইনি। প্রেম করা যেত কিন্তু বিয়ে? সেটা তো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

এখনো মলির কথা আমার মনে হয়। কোথায় আছে, কেমন আছে? ওর হাত দুটো ঠিক দুর্গার হাতের মতো। ওর মুখটা মোনালিসার মতো ছিল। দাদার বিয়েতে ওর হাত দুটো ধরে ওর গালে আদর করার স্মৃতি আমায় এই বলে, ওর মখমলের মতো গাল দুনিয়াতে আর কোথাও পাইনি!

হে স্মৃতি তুমি বাস্তব হয়ে ফিরে আসো আমার দ্বারে...।