পৃথিবী আমারে চায়

বিশ বছর মাতৃভূমির বাইরে একটা দেশে কাটানোর পর আমি কি বাঙালি না জার্মান, এই প্রশ্ন বারবার করে শেষপর্যন্ত নিজেকে আমার পৃথিবীর সন্তান ভাবতেই ভালো লাগে।

কিন্তু কিছু মানুষ আজও পারেনি প্রবাসী না পরবাসী, আপন না পর, এই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করতে। পৃথিবীর এক প্রান্তের জল হাওয়ায় জন্ম নেওয়ার পর মানুষের মন জন্মভূমিতে আটকে থাকলে, মানুষ কখনো তার মনকে আকাশ করতে পারে না।

নতুন দেশে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে চাইলেও, সেই দেশের জল বাতাসে বেড়ে ওঠার পরও কিছু মানুষ কেন যেন মেনে নিতে পারেন না, তার আসল বাসস্থান কে। যেন সুযোগসন্ধানী চিল মাংসের টুকরো খেয়ে তার স্বাদ না পেয়ে গলায় তা আটকে ফেলেছে। ফলে হোমসিক, নস্টালজিক মন নিজেকে পরজীবী ভাবতে ভাবতে নিজের স্বকীয়তা আর তৈরি করতে পারে না।

এ দেশ কি আমার? মানুষগুলো কি আমার কেউ? এই ভাবনায় বসবাস করে শেষ পর্যন্ত মানুষ হেরে যায়। অথচ সেই দেশেই তাকে আমৃত্যু বসবাস করতে হয়।

নিজের ধর্ম আর কালচারকে জলাঞ্জলি না দিয়ে মিলেমিশে বাস করা যায়। কেউ আপনাকে বাধ্য করবে না শূকর খেতে যদি আপনি তা না খান। কিন্তু নিজের ঘরে বসে হুইস্কি পেটে ফেলে নিজের ছেলে সাদা চামড়ার কাউকে ভালোবাসলে, আপনার কেন মনে আসে জাত গেল চিন্তা?

এ দেশে বসে শুধু নিজেদের কমিউনিটিতে যাতায়াত করব, নিজের দেশি অনুষ্ঠানে পিঠা-পুলি খাব, কিন্তু যে দেশে থাকি তার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাব না, এই ভাবনাটা কি ঠিক?

এ দেশের কাছ থেকে বহু বাঙালি পয়সা তুলে নিয়ে নিজের দেশীয় সংগঠন বানাচ্ছেন। সংগঠনগুলোর উদ্ভাবনী বুদ্ধি বের করতে এ দেশীয় লোক যোগ করতে হবে তা কিন্তু তারা ভোলেন না। অথচ লন্ডনে দেখলাম বাঙালি মিলি বলছে, ‘আমার মেয়ের শুধু বাঙালি বন্ধু।’ এই অদ্ভুত চিন্তা যা সব সময় আমাদের আলাদা করে দেয়। যে লাল পাসপোর্টের জন্য জুতোর তলা খোয়ানো, সে দেশে পরবাসী হিসেবে কাটিয়ে মানুষটির লাশটা চলে যায় বনানী গোরস্থানে। এমনি যদি আমাদের চিন্তার বিস্তার তবে এ দেশে এসে এমন বন্দী জীবন কাটানোর কারণ কি শুধুই টাকা?

নিজের কালচার-ধর্ম এসব বিসর্জন না দিয়েও একটা দেশের সঙ্গে মিশে যাওয়া যায়। তা আমরা পারি না দেখেই পরবাসী হয়েই থেকে যাই। আর এই হতাশা মনে নিজ কমিউনিটির মধ্যে ঘুরে ফিরে, গোল পাকিয়ে ঝগড়া করি। মানুষ যখন তার হৃদয় বিস্তৃত করতে জানে না, তখন ধর্ম আর কালচারের দোহাই দিয়ে অশান্তি তৈরি করে। এই জন্য অনার কিলিং, সাদাকালো বিভেদের মতো মধ্যযুগীয় চিন্তায় এই বিংশ শতাব্দীতে অনেকে আচ্ছন্ন থাকে।

আমাদের পয়লা বৈশাখের পাশাপাশি আমরা কেন ওদের সংস্কৃতির কোনো আনন্দ ভাগ করতে পারি না? একবার ওদের স্বাধীনতা দিবসে ওদের পতাকা হাতে নিয়ে দাঁড়াতে পারি না ওদের কাতারে? কিছু মানুষ অবশ্যই মিলেমিশে বাস করার ফর্মুলা জানেন। কিন্তু ৮০ ভাগ বাঙালি ‘ওরা সাদা’ এই ভাবনায় আক্রান্ত থাকেন। অথচ কাগজ তৈরি করতে সাদা মেয়ে বিয়ে করতে অনেক বাংলাদেশি কিন্তু থেমে নেই।

‘Home is where the heart is.’ কিন্তু হৃদয় যদি না জানে কোথায় সে বাস করবে তখনই একটা মানুষ অন্য দেশে যাওয়ার কথা ভাবে। মানুষ এমন একটা দেশকে খুঁজে বের করে, যেখানে অল্প অপরাধ সংঘটিত হয়।

দুনিয়া যত সামনে যায় আমরা খুঁজি সেই দেশকে যাকে আমাদের পারফেক্ট মনে হয়। দেশটি জীবনযাপনের জন্য কতটা আরামদায়ক, সেখানে চাকরির অবস্থা, রিয়েল এস্টেটের অবস্থা, হেলথ কেয়ারের সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করে নিজের দেশ ছাড়ি। তৃতীয় বিশ্বের মানুষেরা সুবিধার আশায় বা প্রতিভা সম্পন্ন মানুষেরা তাদেরকে আরও উন্নত করে গড়ার নিমিত্তে অন্য দেশের মাটিতে পা দেন।

নিজের অনিশ্চিতি যখন মানুষ ভাবতে শুরু করে নিজের দেশে, তখনই ভাবে অন্য দেশে গিয়ে পাব। আর তখনই মানুষ তার প্রাপ্তির বাইরে যে একটা সহজাত মন আছে তাকে পুরোপুরি জাগিয়ে রাখতে ভুলে যায়।

আর নতুন দেশটি গড়ে উঠে তার জাগতিক চিন্তাকে কেন্দ্র করে। তাই জাগতিক পূর্ণতার পর একজন মানুষ আজীবন তাকে বিদেশি ভাবতে থাকে। নীল চোখ জাতির থেকে নিজেকে আলাদা করে, তারা মদ খায়, সঙ্গী বদলায় এসব চিন্তা ঢুকিয়ে। এ দেশের নাগরিকদের আপন করতে পারে না।

এ দেশের মানুষের সঙ্গে মেশো না কেন, এই কথা বলায় রেগে গেল লন্ডনে বসবাসরত আমার কিছু পরিচিতজন। উত্তর দিল তাদের ইচ্ছা তারা যেভাবে খুশি বাস করবে। তারা সাদাদের সঙ্গে মেশে না। কিন্তু তারা রেসিজম নিয়ে কথার তুবড়ি ছুটায়। এদের সন্তানেরা তাই এ দেশে জন্ম নিয়ে আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভুগতে থাকে।

তবে আমাদের প্রবাসীদের মধ্যে একটা কমন জিনিস আছে তা হলো ভয়। এই ভয় আমাদের ভেতরে শুরু থেকেই থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ভয় চলে গেলেও অনেকের কাছ থেকে তা কখনোই দূর হয় না। যেন ভেতরে এই বাষ্পীয় কষ্ট নিয়ে কিছু মানুষ এই জীবন চালায়।

মানুষ আজন্ম নিজের দেশকে মিস করে যায় কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, আমার দেশে কেউ আমার জন্য অপেক্ষা করে নাই। শুধু নিজের জাতভাই ছাড়া অন্য দেশের মানুষকে জানা, যে দেশে বাস সে দেশের ভাষা ভালো করে শেখা, প্রয়োজনে চাকরি করা, সামাজিক আর সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ করা, এ সবের মাধ্যমে মানুষ তার এই ভয়কে জয় করতে পারে।

পৃথিবী আমার ঘর এই চিন্তা মাথায় আর নিজ দেশকে বুকে নিয়ে আমরা সেদিনই শান্তিবোধ করব।