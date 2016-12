কিশোর জগৎ ও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা

ছোটবেলা থেকে আমার ছেলে ডাইনোসর-বিষয়ক বই, গল্প, সিনেমা, কার্টুন অনেক পছন্দ করত। একদিন ছেলে ও আমি মিলে ডাইনোসরের একটা বই পড়ছিলাম। ওর বয়স তখন চার। গল্পের একটি বিষয়, কীভাবে ডাইনোসর ডিম থেকে baby hatch করে। বইটি পড়ার একপর্যায়ে হঠাৎ ছেলে আমাকে প্রশ্ন করল, ‘মা when did you hatch us?’ ছেলের অদ্ভুত এ প্রশ্নে আমি অপ্রস্তুত হয়ে প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্য বলেছিলাম, আমি ভুলে গেছি, মনে হয় তোমার বাবা জানে। তারপর সারা দিন কেটে গেছে নানা কাজে, বিষয়টি আমি ভুলে গেলেও ভোলেনি ছেলে। বিকেলে তার বাবা বাসায় আসার সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে তার প্রথম প্রশ্ন, ‘বাবা, when did you hatch us?’ ছেলের এ প্রশ্নে এবার তার বাবা হকচকিয়ে বলল, একি কথা, আমি জানি না তোমার মা জানে। এবার ছেলে বিভ্রান্ত হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল, মা বলেছে তুমি জানো আর তুমি বলছ মা জানে, তাহলে কে জানে? তখন আমি দৌড়ে গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে বললাম, মার মনে পড়েছে, মা জানে, দাঁড়াও বলছি, একদিন মা আর বাবা পরির কাছে দুটি শিশু চেয়েছিলাম, তখন পরি আমাদের শিশুদের রাজ্যে নিয়ে গেল। আমরা ওখানে গিয়ে দেখলাম অনেক শিশু। কিন্তু আমাদের ওদের কাউকে পছন্দ হলো না, হঠাৎ তোমাদের দুজনকে দেখলাম, তোমরা এত কিউট ছিলে যে তা দেখে বাবা আর আমি দুজনই কেঁদে ফেললাম। পরিকে বললাম, আমরা এই দুটি শিশুকে চাই, পরি তখনই তোমাদের আমাদের দিয়ে দিল। এবার ছেলে প্রশ্ন করল, তাহলে আমরা তোমার tummy-তে ঢুকলাম কী করে? আমি বললাম, ওখান থেকে ফেরার পথে এক দুষ্ট বুড়ি থাকে আর ও কিউট শিশুদের চুরি করে নিয়ে যায়। তাই পরি তোমাদের আমার পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। আর দুষ্ট বুড়ি তোমাদের দেখতেও পেল না, চুরিও করতে পারল না। তোমরা আমাদের সঙ্গে পৃথিবীতে চলে এলে। এবার আমার ছেলেমেয়ে দুজন আমাকে জড়িয়ে বলল, ‘Thank you ma for choosing us.’

শিশুরা কৌতূহলপ্রিয় এবং তাদের এ স্বভাবসুলভ কৌতূহলের কারণে আমার মতো অনেক মা-বাবা তাদের শিশুদের কাছ থেকে এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হন এবং তারা তাদের নিজেদের মতো করে সন্তানকে উত্তর দিয়ে থাকেন, অনেকে সংকুচিত হয়ে উত্তর না দিয়ে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। কিন্তু যাঁরা এড়িয়ে যান, তাঁরা কিন্তু তাঁদের শিশুদের কৌতূহলকে দমন করতে পারেন না, কেননা কৌতূহলী মন সব সময়ই উত্তর প্রত্যাশা করে। অনেক সময় অনেক মা-বাবা তাদের শিশুদের বলে থাকেন, আমরা তোমাকে ডাস্টবিনে পেয়েছি, অনেকে বলেন হাসপাতালে পেয়েছি, অনেকে বলেন ফকির দিয়ে গেছেন, অনেকে বলেন পরি দিয়ে গেছেন, আবার অনেকে বলেন রাস্তার পাশে পেয়েছি। তবে মা-বাবা বা গুরুজনেরা যা-ই উত্তর দেন না কেন, একটি কথা মনে রাখতে হবে, নেতিবাচক উত্তর শিশুদের মানসিক উন্নয়ন এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেমন ধরুন, ডাস্টবিনে পেয়েছি বা রাস্তার পাশে পেয়েছি—এ ধরনের উত্তর শিশুকে ভাবতে শেখায় তারা মূল্যহীন। তাই তাদের পরিজন তাদের ডাস্টবিন বা রাস্তায় ফেলে রেখে গেছে। আবার নাটক-সিনেমার সঙ্গে তারা নিজেদের জীবন মিলিয়ে প্রকৃত মা-বাবাকে প্রিয়জনের অজান্তে খুঁজে ফিরে। তাই শিশুদের সঙ্গে এমনভাবে গল্প করতে হবে, যাতে তারা বুঝে যে তারা বিশেষ এবং তাদের মতো মূল্যবান পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

আমার ছেলেমেয়েকে আমি যে তাদের শিশুদের রাজ্য থাকে তাদের নিয়ে আসার গল্প করেছিলাম, তারা আমার এ গল্প বিশ্বাস করেছিল এবং এ ভেবে গর্বিত ছিল যে ওরা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে কিউট শিশু, তাদের বিভিন্ন কথায় এবং আচরণে আমি এর প্রমাণ পেয়েছি। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে, আমার ছেলে তখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে। একদিন সে স্কুল থেকে এসে আমাকে বলল, মা তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যা বলেছিলে, তুমি আমাদের শিশুদের রাজ্য থেকে আনেনি, আজ আমি আমার ক্লাসে জেনেছি কীভাবে শিশুরা জন্ম নেয়। আমি আমার ছেলের দিকে তাকিয়ে বললাম, বাহ, আমার ছেলেটি তো অনেক বড় হয়ে গেছে! আমার মেয়েটি তখন বলল, আমি জেনেছি আরও দুই বছর আগে। হ্যাঁ, তোমরা আমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলেছিলে। এ বছর আমি আমার ক্লাসে একটি ভিডিও দেখেছি কীভাবে মা একটি শিশুকে জন্ম দেন। তারপর আমার ছেলেকে উদ্দেশ করে বলল, ভাই, তুমি যখন অষ্টম শ্রেণিতে যাবে, তুমিও তা দেখতে পাবে।

আমেরিকায় শিশুদের স্কুল থেকেই বয়ঃসন্ধিকালের জন্য তৈরি করা হয়। শিশুরা যখন দশ বা এগারো বছর বয়সে পদার্পণ করে, তখন মানবদেহের গঠন এবং বৃদ্ধির ওপরে একটা ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির মধ্যে প্রত্যেক শিশুকে অবশ্যই এ ভিডিওটা দেখতে হবে, তবে রাজ্যভেদে এবং স্কুলভেদে কোনো শ্রেণিতে এ ভিডিওটি দেখানো হবে, তা ভিন্নতর হতে পারে। আমার ছেলেমেয়ে যে স্কুলে গিয়েছে, সেখানে পঞ্চম শ্রেণিতে এ ভিডিওটি দেখানো হয়েছিল। এ ভিডিওটি শিশুদের দেখানোর পূর্বে প্রথমে স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সবার মা-বাবাকে আমন্ত্রণ করে স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভিডিওটি দেখানো হয়েছিল। ভিডিওটি দেখার পর যদি কোনো মা-বাবা যদি মনে করেন, তাঁরা তাদের শিশুদের পঞ্চম শ্রেণিতে এ ভিডিওটি দেখাতে চান না, তাহলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে তাঁরা তাঁদের শিশুদের ভিডিওটি দেখাতে চান, এ মর্মে শিশুদের অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর দেন। আর যে মা-বাবা মনে করেন, তাঁদের শিশুদের জন্য এ ভিডিওটি দেখা নিরাপদ তাঁরা তাঁদের শিশুদের অনুমতিপত্রে হ্যাঁ-সূচক অনুমতি দিয়ে স্বাক্ষর করেন। যেসব শিশুর মা-বাবা অনুমতি প্রদান করেন না, সেসব শিশুদের জন্য ভিডিও কার্যক্রম চলাকালে ভিন্ন কার্যক্রম রাখা হয়।

ভিডিওটির তিনটি পর্ব আছে। প্রথম পর্ব মেয়েদের শারীরিক গঠন এবং পরিবর্তন সম্পর্কে দেখানো হয়। শিশুকাল থেকে কৈশোরে পদার্পণকালে কী কী শারীরিক পরিবর্তন হয় এবং কেন এ পরিবর্তনগুলো হয়, হরমোনাল পরিবর্তনের কারণে যে যৌন পরিবর্তন হয় এবং যৌন আচরণের পরিবর্তন হয়, কীভাবে একটি মেয়ে গর্ভধারণ করে, কীভাবে একটি মেয়ে নিজেকে নিরাপদ রাখতে পারে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় মেয়েদের menstrual periods-এর ওপরে, কেন মেয়েদের পিরিয়ড হয়, পিরিয়ডকালে মেয়েরা কীভাবে নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখবে, কীভাবে নিজেদের যত্ন নেবে, পিরিয়ডের জন্য তারা কীভাবে প্রস্তুত থাকবে, কীভাবে পিরিয়ডের সময়টি তারা মোকাবিলা করবে, কীভাবে প্যাড পরবে ইত্যাদির ওপর। এ পর্বটি দেখানো হয় শুধু মেয়ে শিক্ষার্থীদের। এ পর্ব দেখা শেষে প্রত্যেক মেয়েকে এক সেট প্যাড উপহার দেওয়া হয় এবং বলা হয়, এ রকম দুটি প্যাড সব সময় তাদের সঙ্গে রাখার জন্য দেখানো হয়।

দ্বিতীয় পর্বতে দেখানো হয় ছেলেদের শারীরিক গঠন এবং পরিবর্তন সম্পর্কে। সেখানে দেখানো হয়, শিশুকাল থেকে কৈশোরে পদার্পণকালে ছেলেদের কী কী শারীরিক পরিবর্তন হয়, অনুভূতির পরিবর্তন হয় এবং কেন এ পরিবর্তনগুলো হয়, ছেলেদের যৌন পরিবর্তন, কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন, wet dream কীভাবে ছেলেরা নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখবে, কীভাবে নিজেদের সংযত রাখবে, কীভাবে নিজেদের যত্ন নেবে ইত্যাদি বিষয় দেখানো হয়।

তৃতীয় পর্বে দেখানো হয় ছেলে ও মেয়েদের একসঙ্গে। এ পর্বে দেখানো হয়, একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের বয়ঃসন্ধিকালের কারণে কী কী পরিবর্তন দেখবে, সে বিষয়ে অতিসাধারণ তথ্য। সেই সঙ্গে থাকে তারা পরস্পর কীভাবে একে অপরকে শ্রদ্ধা করবে, কী কী খাদ্য খাবে এবং কেন ওই খাদ্যগুলো খাবে ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য।

এ ছাড়া চতুর্থ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞানবিষয়ক কারিকুলামে মানবদেহের গঠন এবং উন্নয়ন নিয়ে ধারাবাহিক তথ্য প্রদান করা হয়। এ ধারাবাহিকতা শেষ হয় অষ্টম শ্রেণিতে একজন মায়ের শিশুকে জন্ম প্রদান ভিডিওটি দেখানোর মাধ্যমে। গর্ভধারণ থেকে জন্ম প্রদান—কোনো বিষয়ই বাদ যায়নি ওই কারিকুলামে।

এ ভিডিও ও কারিকুলাম নিয়ে মা-বাবাদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া থাকলেও শিক্ষাবিদদের মধ্যে দ্বিমত কম। অনেক মা-বাবা মনে করেন, এসব তথ্য দিয়ে শিশুদের অতি সকালে পাকিয়ে তোলা হয়, আবার অনেক মা-বাবা মনে করেন, এর মাধ্যমে শিশুদের জীবনের জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি জীবনের জন্য প্রস্তুত করা ধারণার সঙ্গে সহমত পোষণ করি। এ কারিকুলামের সবচেয়ে ভালো দিক হলো মা-বাবাকে সম্পৃক্ত রাখা এবং ওয়াকিবহাল রাখা। অনেক সময় মা-বাবা বোঝেন না শিশুদের সঙ্গে বয়ঃসন্ধিকাল নিয়ে কথা বলার উপযুক্ত সময় কখন, মা-বাবাকে স্কুল কারিকুলামে সম্পৃক্ত করে সে সময়জ্ঞান নির্ধারণে সহায়তা করা হয়। মা-বাবা যখন জানেন স্কুলে কী পড়ানো হচ্ছে, কী দেখানো হচ্ছে, তখন তারা বাড়িতেও এ বিষয়ে সন্তানের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলতে পারেন, তাদের সন্তানদের বয়ঃসন্ধিকালের জন্য তৈরি করতে পারেন এবং সাহায্য করতে পারেন। স্কুলে যা শেখানো হয় এবং বাড়িতে যখন তা আলোচিত হয়, তখন সে শিক্ষা হয় অনেক ফলপ্রসূ ও শক্তিশালী।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, মানবদেহের গঠন এবং বর্ধন নিয়ে ভিডিও কোর্স এবং কার্যক্রমের কারণে আমেরিকায় কিশোরীদের শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক সমস্যা অনেক কমেছে। সেই সঙ্গে কমেছে কিশোরী গর্ভধারণের হার ও গর্ভপাতের হার। কিশোর-কিশোরীরা নিজেদের নিয়ে থাকছে অনেক আত্মনির্ভরশীল ও সচেতন। এ কারিকুলামের সুফল আমি আমার ঘরে দেখছি। কিছুদিন আগে আমার মেয়ে আমার কাছে একটি অ্যাপ নিয়ে এল, নাম clue, আমাকে শেখাল কীভাবে এ অ্যাপ fertilization window, ovulation day নির্ধারণে সাহায্য করে থাকে। তা ছাড়া এই অ্যাপে কীভাবে পিরিয়ড চলাকালে ব্যথার মাত্রা, অনুভূতি, চুলের সমস্যা, ত্বকের সমস্যা, ঘুমের মাত্রা ও রুচির পরিবর্তনসহ আর অনেক তথ্য রেকর্ড রাখা যায়। আমি অবাক হয়ে আমার মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি, কী সাবলীলভাবে আমার মেয়েটি লজ্জা ও সংকোচ ছাড়া কথা বলে যাচ্ছে, ওর বয়সে আমি কেন আমার মতো অনেক মেয়ে তার পরিজনের সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলতে পারিনি। এটাই হয়তো সমাজ ও শিক্ষার ফসল। আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা তাদের কৈশোর জীবনটা পাড়ি দেয় একা এক অনিশ্চয়তায়, কোনো কোনো মেয়ের জীবনের অজানা জটলা খুলে বিয়ের পর, কেউ বা সন্তান জন্মদানের প্রক্রিয়া জানে মা হওয়ার পর। অনেক ছেলের জটলা খুলে অন্ধ গলিতে পাড়ার বড় ভাইয়ের হাত ধরে কিংবা চটি বই পড়ে। আমাদের সময়ে গার্হস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ে মেয়েদের ঋতু পরিবর্তন নিয়ে একটি অধ্যায় থাকলেও শিক্ষকেরা সব সময় এড়িয়ে যেতেন—কারণ বিষয়টি লজ্জার।

বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক পরিবর্তনকে সামাজিকভাবে দেখা হয় একটি লজ্জার বিষয় হিসেবে, তাদের নিয়ে সামাজিকভাবে আমাদের ভাবনা কম। শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কিশোর-কিশোরীদের সমস্যা এবং তাদের সহায়তা করার বিষয়ে যুগোপযোগী নয়। সেই সঙ্গে আমাদের মা-বাবারাও পর্যাপ্ত সচেতন নয়। রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘুমাচ্ছে, সেই সঙ্গে ঘুমাচ্ছে আমাদের পিতামাতারাও। মানবদেহের বর্ধন ও পরিবর্তনের স্বাভাবিক ধারায় কিশোর-কিশোরীদের দরকার সঠিক জ্ঞান, তাদের সাহায্য করতে হবে নিজেদের বুঝতে ও যত্ন নিতে, তাদের শেখাতে হবে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ। প্রশ্ন জাগে আমদের শিশু-কিশোরদের সঠিক পথ দেখানোর দায়িত্ব কার? আলোকিত পথ দেখানোর দায়িত্ব কার? নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শেখানোর দায়িত্ব কার? নিজেদের বুঝতে ও যত্ন নিতে শেখানোর দায়িত্ব কার? ভাবনার কি এখনই উপযুক্ত সময় নয়?

*ড. নুরুন নাহার বেগম, সহযোগী অধ্যাপক, East Stroudsburg University of Pennsylvania, USA, nbegumesu@gmail.com <nbegumesu@gmail.com>