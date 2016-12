২০১৭ হোক সাফল্যের বছর

নতুন একটি বছর মানেই নতুন সম্ভাবনা। নতুন বছরের প্রস্তুতি যেমনই হোক না কেন, আমাদের সবটুকু চাওয়া কিন্তু প্রাপ্তি হিসেবে ধরা দেবে না—কিছু স্বপ্ন পূরণ হয় আর বাকি কিছু পূরণ করতে ব্যর্থ হই। কেউ হয়তো আবার নতুন বছরে মনের মতো করে সুখী থাকার প্রত্যাশা করেন। তাদের জন্য বলি, প্রকৃত সুখী হওয়ার যে ধারণাটা আমরা অন্তরে পুষি, সেটা কেবল একটা ধারণা মাত্র। বাস্তবে আপনি ততটা সুখী হতে পারবেন না, স্বপ্ন যতই দেখুন আর প্রচেষ্টা যতই চালিয়ে যান। ছোট্ট একটি উদাহরণ দিই, কেউ হয়তো অমরত্ব লাভের চেষ্টায় যুগের পর যুগ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারেন, অমরত্বের নেশা যতটাই তীব্র হোক না কেন চিরন্তন সত্যটি আমাদের সবারই জানা, ‘মানুষ মাত্রই মরণশীল’। আর যদি আপনার চিরঞ্জীবী হওয়ার সৌভাগ্য কখনো হয়ে থাকে, জেনে রাখবেন, আপনি চিরদিনের জন্য অসুখী হয়ে গেলেন। কোনো একটি সায়েন্টিফিক জার্নালে পড়েছিলাম, ‘Immortality has some side effects’। তাহলে প্রশ্ন হলো আপনার সুখের পরিমাপক কী? কতটা সুখ থাকলে থাকলে আপনি একজন সুখী। লিও টলস্টয়ের সেই ছোট গল্পটি হয়তো অনেকে জানেন, ‘How much land does a man need?’



অনেক বছর আগে সুন্দর ছিমছাম একটি গ্রামে পাহম নামের একজন কৃষক বাস করত। পাহম তার ফসলি জমি নিয়ে কোনো দিন সন্তুষ্ট ছিল না। সে ভাবত তার যদি প্রচুর জমি থাকত তা হলে সে অনায়াসে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারত। হঠাৎ একদিন দূরের কোনো গ্রামের জমিদারের পক্ষ থেকে পাহমের কাছে অদ্ভুত প্রস্তাব এল। জমিদার পাহমকে ততটুকু জমি দিতে পারেন, যতটুকু জমি পাহম হেঁটে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু শর্ত একটাই—পাহম যে পথ অতিক্রম করবে, সেখানে চিহ্ন একে দিতে হবে এবং সূর্যাস্তের আগেই যে স্থান থেকে হাঁটা শুরু হয়েছিল সেখানে পুনরায় ফিরে আসতে হবে। পাহম যথারীতি ভোর হওয়ার সাথে সঙ্গেই হাঁটা শুরু করে এবং অনেক দূর অতিক্রম করে বুঝতে পারে যে সূর্য ডোবার তো আর বেশি সময় বাকি নেই। তাই সে জমিদারের কাছে ফিরে যেতে ক্ষিপ্রগতিতে দৌড়াতে থাকে। অনেক পাহাড় এবং বন মাড়িয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে পাহম এতটাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যে জমিদারের কাছে ফিরে যাওয়ার পরই সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পাহম আর কখনো চোখ খোলেনি। এরপর সেই স্থানে তাকে সমাহিত করা হয় এবং গতানুগতিক নিয়ম অনুযায়ী পাহমের কবর তৈরির জন্য দরকার ছিল মাত্র ছয় ফুট জমি, যেটা তার মাথা থেকে পায়ের পাতার পর্যন্ত দৈর্ঘ্য। তাহলে এখনতো জানা হলো ‘How much land does a man need?’

এবার মূল বিষয়ে আসি। আমার এই লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো সবাইকে অনুপ্রাণিত করা, কাউকে নিরুৎসাহিত করা নয়। আমার পরামর্শ হলো, সুখী হওয়ার চিন্তাবাদ দিয়ে সফল হওয়ার চিন্তা করুন। আপনার সফলতাই হতে পারে সুখের পরিমাপক। সফল হওয়ার পেছনে বড় কাজটি হলো অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করা, প্রতিদিন কিছু ছোট ছোট ভালো কাজকে অভ্যাসে পরিণত করুন। একটি সময় দেখবেন, নিজের অজান্তেই আপনি আগের চেয়ে কতটা পরিবর্তিত হয়েছেন।

২০১৭-এর শুরু থেকে যদি এই অভ্যাসগুলো তৈরি করতে পারেন, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, ২০১৮ হবে আপনার জীবনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও উজ্জ্বল বছর।

১.

বই পড়ার অভ্যাস করুন। স্মার্টফোনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার (বিশেষ করে ফেসবুক ব্যবহার) সীমিত করুন। ভার্চ্যুয়াল যোগাযোগের মাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহার আপনার সৃজনশীল তাকে ধ্বংস করে, নিজেকে হীনমন্যতায় ভোগায়, মূল্যবোধহীন করে এবং বিকৃত রুচির জন্ম দেয়। দিনের যে সময়টিতে যখন ফেসবুকে অন্যের লাঞ্চ ও ডিনার খাওয়ার পোস্ট দেখে সময় ব্যয় করেন, সেই সময়ে কিছু ভালো বইয়ের কয়েকটি পাতা পড়ুন। পরিকল্পনা তৈরি করুন: এই বছর মোট ১২টি বই শেষ করবেন, কিছু হোক বিজ্ঞানের, কিছু গল্প উপন্যাস এবং বাকি কিছু আপনার নিজের পছন্দের। ধরে নিন একেকটি বই মানে একেকটি বিদ্যালয়, একেকটি অধ্যায় আপনার জীবনেরই অধ্যায়। হয়তো বলবেন বই পড়ার সময় কোথায়, আমরা তো সবাই অনেক ব্যস্ত। আপনি জানেন কি, বিল গেটস প্রতিবছর ৫০টি বই শেষ করেন! আপনি কি বিল গেটসের চেয়েও বেশি ব্যস্ত থাকেন? ওয়ারেন বাফেটকে এক সাক্ষাৎকারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: সফলতার চাবি কী? তিনি তাঁর পাশের সেলফের একগাদা বই ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, ‘এগুলো পড়ো, প্রতিদিন কমপক্ষে ৫০০ পাতা পড়ো।’ বই আপনার চিন্তাশক্তিকে প্রসারিত করবে, আপনাকে একজন অনন্য মানুষে পরিণত করবে। তাই ২০১৭ হোক বই পড়ার বছর।

২.

প্রোগ্রামিং শিখুন। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কোনো জটিল বিজ্ঞান নয়, এটা একধরনের আর্ট বা শিল্প | প্রোগ্রামিং শেখার জন্য কোনো বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতা দরকার নেই। আপনি যদি আমার এই লেখাটি দেখে দেখে পড়তে পারেন এবং সাধারণ গাণিতিক হিসাব-নিকাশ করতে পারেন, তাহলে ধরে নিন আপনি প্রোগ্রামিং করার যোগ্য।

কিছু ভালো ওয়েবসাইট আছে, সেগুলোর মধ্যে http://www.w3schools.com একটি। এটি মূলত ওয়েব প্রোগ্রামিং শেখায়, আর এটাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি চাহিদাসম্পন্ন। প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে শিখুন। ওয়েবসাইটটি এত সুন্দর এবং সহজভাবে সাজানো হয়েছে যে একদিন একটি অধ্যায় করলে আপনার কাছে নেশার মতো হয়ে যাবে এবং আপনি এ কাজ ছাড়া অন্য কিছু করতে চাইবেন না। বিশ্বাস করুন, আপনি যদি এই বছরটিতে প্রতিদিন কমপক্ষে এক ঘণ্টা করে এই সাইটটিতে সময় ব্যয় করেন আপনার ভাগ্য সারা জীবনের জন্য বদলে যাবে। শুধু ক্যারিয়ার নয়, প্রোগ্রামিং আপনাকে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব দান করবে। আপনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারবেন, আপনি চারপাশের মানুষের চেয়ে কতটা আলাদা। আপনার চিন্তা, কল্পনাশক্তি ও বিবেক হবে অন্য কয়টি মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত। কারণ, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং আমাদের যৌক্তিক চিন্তা করতে শেখায়, আপনার মনের ভেতরে উঁকি দেওয়া অনেক প্রশ্ন ও অজানা রহস্যকে অনাবৃত করবে। আপনি শিখবেন কীভাবে আপনার পাঠানো একটি মেসেজ আপনার বন্ধুর মোবাইলে পৌঁছায়, কীভাবে কম্পিউটার সব সমস্যার সমাধান অভিনব কায়দায় করে, আরও অনেক কিছু।

৩.

ভালো ও প্রেরণাদায়ক ছবি দেখুন। কমপক্ষে সপ্তাহে একটি। আমি নিশ্চিত, এই সময়টি সবারই আছে। শুধু সময় কাটানো অথবা আমোদ-প্রমোদই যে ছবি দেখার মূল উদ্দেশ্য তা কিন্তু নয়। একটি অনুপ্রেরণীও ছবি আপনার জীবনকে বদলে দিতে পারে, ভুল সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা করতে পারে। ছবি বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতার প্রতিফলন, এটা মানুষকে অন্তর থেকে উজ্জীবিত করে, আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এবং নিজের দুর্বলতা এবং অপশক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে সাহসী পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করে।

আমার দেখা কিছু শ্রেষ্ঠ ইংরেজি ছবি যেগুলো আপনাকে ভীষণভাবে অনুপ্রেরণা দেবে

* ‘দ্য ওয়াক’ (The Walk) : বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত। ফ্রান্সের আর্টিস্ট (ফিলিপ পেটিট) এর বিখ্যাত বই ‘টু রিচ দ্য ক্লাউডস’কে (To Reach the Clouds) কেন্দ্র করে ছবিটি তৈরি হয়। বইটি মূলত ফিলিপের জীবনী।

* ‘দ্য ব্লাইন্ড সাইড’ (The Blind Side): ফুটবলার মাইকেলের জীবন নিয়ে বানানো। মাইকেল একজন কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়। জীবনের প্রথম দিকে আমেরিকান শ্বেতাঙ্গদের কাছে যে বর্ণবাদী বৈষম্যের শিকার হন, এবং পরবর্তী সময়ে তাঁকে যে সংগ্রাম করে আজকের অবস্থানে আসতে হয়েছিল, তারই প্রতিফলন মুভিটি।

* ‘ইন টু দ্য ওয়াইল্ড’ (Into the Wild): ঔপন্যাসিক জন ক্র্যাকারের উপন্যাস ‘ইন টু দ্য ওয়াইল্ড’-এর চিত্রায়ণ।

ভালো অভ্যাস এবং ভালো চিন্তা এখন এবং এই মুহূর্ত থেকেই শুরু করতে হবে। আপনার ছোট্ট একটি পদক্ষেপ সারা পৃথিবীকে বদলে দিতে পারে। গল্পের শুরুটা সব সময়ই ছোটই হয়, তাই ছোট থেকেই শুরু করুন। দুই ভাইকে নিয়ে ছোট্ট একটি গল্প বলি। প্রায় ১০০ বছর আগের কথা। পাহাড়ের ঢালুতে হেলান দিয়ে দুই ভাই গল্প করছিল। বড় ভাই আকাশে পাখির ওড়া দেখিয়ে ছোট ভাইকে বলল, ‘দেখো, ওরা কত সুন্দর করে উড়ে বেড়াচ্ছে!’ ছোট ভাই উত্তর দিল, ‘আহ্‌, আমরাও যদি একদিন ওদের মতো উড়তে পারতাম!’

এরপর থেকে পৃথিবীর ইতিহাস চিরদিনের জন্য বদলে যায়। ওদের ছোট্ট স্বপ্ন সত্যি হয় এবং আমরা এখন সত্যি আকাশে উড়ে বেড়াতে পারি। ওই দুই ভাই ছিলেন এরোপ্লেনের আবিষ্কারক—উইলভার রাইট ও অরভিল রাইট।

সবশেষে ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা। সবাইকে ধন্যবাদ।